No está en agenda nombra a un gobernador sustituto: Gerardo Peña

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, afirmó que los tres poderes en Tamaulipas se encuentran muy fuertes, y que no está en la agenda nombrar a un gobernador sustituto, “pero desde luego que no, son especulaciones que se han venido generando”.

Previo a la sesión ordinaria, el legislador panista reiteró que para ellos está muy claro el resolutivo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “coincide y hace valer, que la determinación del Congreso del Estado, libre y soberano de Tamaulipas fue en apego al artículo 111 Constitucional, es decir, se da la razón al Congreso del Estado, para nosotros esa es la verdad legal”.

Para ejemplificar la fortaleza de los poderes en Tamaulipas, Peña se refirió que, “acabamos de recibir la información hace dos días, del Índice de Paz México, que deja ver que Tamaulipas sigue avanzando en la generación de paz”, señaló.

Dijo que es un tema en que se ha avanzado de manera muy importante, lo mismo en cuanto al Poder Judicial y en la productividad del Congreso del Estado.

Al preguntarle sobre la posibilidad de desaparición de poderes, dijo que, “me parece que no ha lugar a ningún argumento que quepa ese escenario, insisto en que los poderes del Estado se encuentran muy fuertes, muy sólidos y además batiendo récords, no ha lugar a una situación así”.

-¿Podría ser detenido el gobernador?

“Desde nuestro punto de vista desde luego que no, el gobernador en este momento tiene fuero, por parte del Congreso del Estado y de la Constitución”, respondió.

Respecto al lugar donde se encuentra el gobernador, fue tajante al responder que, “no tengo idea del lugar físico del gobernador, ustedes saben que yo soy el jefe del legislativo estatal no soy su secretario particular, no conozco en qué lugar del estado se pueda encontrar en este momento”.

Pero si recordó que ayer estaba recorriendo San Fernando, supervisando obras y un día anterior en Reynosa, haciendo su trabajo.

“Lo más importante es hacer un Estado de leyes, quien es el encargado de interpretarla es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros cumplimos al presentar una controversia, la Corte resolvió a favor del Congreso del Estado y vamos a respetar nuestras instituciones”, agregó.

Ante la pregunta de una reportera, Gerardo Peña señaló que, “de tibios está lleno el camino al infierno, entonces, aquí nadie se rinde”.

Hasta el momento, añadió, no tienen conocimiento oficial que exista la orden de aprehensión, “todo se escucha, pero en este momento no la hemos visto, no sabemos si en realidad exista”.

En caso de que la FGR no respeta el fuero del gobernador y ejecuta la orden de aprehensión, “me parece que asume una responsabilidad, seguramente ya está muy claro, que hay un delito federal por la vía penal, para quien pudiera buscar aprehender a un funcionario que en este caso tiene fuero, como nuestro gobernador del Estado, y que hasta el día de hoy lo tiene, de acuerdo a la propia Corte”.

Dijo que, “hoy tenemos que dar todo lo que sea posible nuestro esfuerzo para que se respeten las instituciones, como en este caso a la Corte que ya resolvió”.

Convocó a todos los tamaulipecos, “a que sigan llevando a cabo sus labores donde se encuentren, que sigan trabajando fuerte y no se podemos hacer que esto nos distraiga”.

-¿Hay gobernabilidad en Tamaulipas?

“Por supuesto”.