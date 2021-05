Martha Isabel Alvarado



Visitas en puerta





.-Cancelaría Monreal, visita a Tamaulipas

.-Lupita Covarrubias anfitriona designada

.-Mario Delgado en Matamoros y Reynosa

.-Muy “apapachadas”, comadres de AMLO



Según ha trascendido, el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, habría contemplado visitar Tamaulipas como parte de su gira por el país, para presentar su más reciente libro: “Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral”, lo cual no deja de ser un magnífico pretexto para “hacer campaña”.



Recientemente, con dicho propósito, Monreal ha visitado los estados de Yucatán, Sinaloa y Zacatecas, este último, donde su hermano DAVID busca actualmente la gubernatura, tras dos fallidos intentos anteriores: en 2010 como abanderado del PT y en 2016 bajo las siglas de Morena.



Según se sabe, la organizadora del evento en que haría acto de presencia Monreal, el próximo sábado, en el puerto de Tampico, sería la Senadora de Morena, MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, quien el pasado 8 de mayo cumplió 81 años de edad.



Pero de acuerdo a un trascendido, el Senador Monreal estaría considerando cancelar su gira a Tamaulipas, sin que se sepa el motivo.



Aquí están duros los ‘guamazos’, jurídicamente hablando, al tenor de la aguerrida defensa que los abogados del gobernador CABEZA DE VACA han entablado en torno al caso del Desafuero y sus secuelas. A lo cual se ha sumado el Congreso Local de mayoría panista.



Tal vez, eso estaría ‘desanimando’ al Senador Monreal de echarse una vuelta por Tamaulipas, pues más que bien, él ha quedado evidenciado con su ‘exigencia’ de la Desaparición de Poderes en esta entidad, a sabiendas de que no se configura la hipótesis jurídica para tal efecto, además de que no reúne los votos para hacerlo.



“Me preocupa Tamaulipas”, manifestó Monreal en uno de los videos que ha publicado recientemente en sus redes sociales, con un dejo de conmiseración hacia los habitantes de esta entidad federativa.



Más bien, lo que debiera preocuparle al Senador Monreal es su natal Zacatecas, que se ha convertido en un verdadero polvorín, con estadísticas como los 39 asesinatos registrados en enero de 2020, que se incrementaron a 108 en el mismo período de 2021.



Y qué decir de Fresnillo, cuyo alcalde es SAÚL MONREAL ÁVILA, municipio que en marzo pasado ocupó el primer lugar en percepción de inseguridad en el país, con un 94.2 por ciento, de acuerdo a la encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI.



En cambio, parece estar muy en firme para esta semana, la visita a Tamaulipas, del dirigente nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO, quien según se sabe, desarrollaría agenda en Matamoros y Reynosa, este viernes 28 de mayo.



Se tiene previsto que Delgado Carrillo asista a una reunión con militantes en la Heroica Matamoros, donde ofrecería una conferencia de prensa acompañado de su tocayo, el alcalde MARIO LÓPEZ, “La Borrega”, quien busca la reelección. Posteriormente, se trasladaría a Reynosa, para un evento que tendrá lugar en el Polideportivo, con los candidatos locales.



Ya que hablamos de candidatos a cargos de elección popular, sin duda, una de las políticas de la “4-T” que han fallado escandalosamente, es la que se aprobó el 4 de marzo pasado en la conferencia mañanera del Presidente LÓPEZ OBRADOR, consistente en un protocolo para brindar protección y seguridad a los contendientes del proceso electoral, sobre todo en las zonas de mayor incidencia delictiva.



De septiembre de 2020 a la fecha, ya son 80 los políticos asesinados; 34 de ellos aspirantes a cargos de elección popular, de los cuales 89 por ciento eran de Partidos opositores al gobierno de la “4-T”.



Lo más probable, es que AMLO no quiera quedar mal con su comadre, doña CARMEN LIRA, Directora del periódico “La Jornada”, quien supuestamente recomendó a ROSA ICELA RODRÍGUEZ, que en el pasado fue una de sus reporteras, y hoy ocupa el cargo de Secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal. Solo que por eso sea, que el Presidente no toma la decisión de ‘correrla’.



Ello nos recuerda que tampoco ha querido AMLO, ‘testerear’ a otra de sus comadres, la Directora del Metro, FLORENCIA SERRANÍA (madrina de su hijo JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN), quien a pesar del ‘trenazo’ de la Línea 12 suscitado hace un mes, se mantiene en el cargo, a salvo de procesos legales y cosas por el estilo.



Se agota el espacio, y solo comentaremos que el ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, estuvo el lunes en la Ciudad de México, atendiendo un citatorio formal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ya abundaremos en detalles.



Hasta la próxima.