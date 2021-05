En Güémez están listos para votar por Javier Grimaldo

Redacción InfoNorte

Güémez.- A una semana de la jornada electoral, Javier Grimaldo Torres, candidato por la alcaldía de Güémez por el Partido Acción Nacional (PAN), está consolidado como la mejor opción para triunfar y estar frente a la administración pública de este municipio.

En el poblado de El Carmen y Congregación Rosita se reunió con los integrantes del seccional 313, en donde se reforzó su estrategia política con peticiones ciudadanas, además agradeció el respaldo de personas altamente capacitadas y con compromiso que apoyan su proyecto.

Grimaldo estuvo en reunión con mujeres líderes pertenecientes al seccional 314 en el ejido Guadalupe Victoria, con ellas se reforzó la estructura política por un mejor desarrollo de Güémez.

“En todas las comunidades me han recibido con las puertas abiertas y Guadalupe Victoria no fue la excepción, con su trato cálido me hacen sentir como en casa, nos vemos el 6 de junio”, expresó.

El candidato del PAN por la alcaldía de Güémez recordó la importancia de apostarle a proyectos frescos haciendo a un lado la política de siempre en el municipio.