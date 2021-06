Cierra con éxito su campaña en Güémez, Javier Grimaldo

Redacción InfoNorte

Güémez.- El candidato por la alcaldía de Güémez por el Partido Acción Nacional (PAN), Javier Grimaldo, cerró su campaña política con un agradecimiento a la población por abrir las puertas, escuchar sus voces, ilusiones, sentimientos y necesidades,

Luego de llenar por tercera ocasión llenó el mítico puente San Felipe, el abanderado blanquiazul reconoció la fuerza moral de su campaña por haber estado de frente con la ciudadanía, asimismo el que respalden su proyecto “con fuerza que se convertirá en una aspiración colectiva”.

“Vendrá un cambio con rumbo y destino, que mejore las condiciones de vida para todos, este es el sueño y proyecto de todos, en el, empeño mi palabra y mis principios en un porvenir y un sueño que empezará a partir del 6 de junio”, expresó.

Grimaldo llamó a la ciudadanía en general de las 50 comunidades del municipio a hacer ejercer su derecho al voto y dar la confianza a su proyecto que resulta ser el mejor para la región.

En su discurso, recordó algunos de los compromisos más significativos de su campaña, los mismos son el generar condiciones para un abastecimiento de agua digno, la inclusión de mujeres en proyectos políticos y de desarrollo y de igual manera el generar convenios con instituciones a favor de la rehabilitación de caminos, empleo temporal y apoyos a sectores productivos como el pescador, pizcador y ganadero.

A esta lista de compromisos a favor de los güemenses, Javier Grimaldo se refirió a su empeño durante su gestión para mejorar el servicio médico y la educación.

“Mis padres y mis abuelos me dieron estos principios que me inspiran y me permiten mirar de frente a nuestra gente, por eso les reitero hasta el cansancio, no soy un político más, soy un hombre cabal de principios y de ideas claras”, concluyó.