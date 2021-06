Martha Isabel Alvarado



Una flor en el pantano





.-Mario Delgado y Erasmo, dividen Morena

.-Rigo Ramos, Zertuche y Ulises, se ‘cortan’

.-Panistas de Madero se suman a Oseguera

.-Que hoy llega la GN, a cuidar los comicios



A estas alturas del Partido, podría decirse que el alcalde de Ciudad Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, sería el político de Morena que mejor ha sabido navegar en las aguas procelosas de la presente elección, y mantenerse libre de ‘hedores’.



A Oseguera se le podrá ‘acusar’ de que navega ‘de muertito’. Pero eso no sería nada nuevo, pues así lo ha hecho prácticamente desde su llegada al cargo en 2018, con el aval de 45 mil 736 sufragios.



Dada la forma tan aguerrida en que luchó por la candidatura (en 2018), y su posterior triunfo en las urnas, parecía que Oseguera ‘pintaba’ para la gubernatura, pero él se ha ‘atejonado’ en Ciudad Madero, ‘aislándose’ de algún modo del resto del territorio estatal.



En cambio, el que ha adquirido ‘fama’ casi en todo el estado, es su paisano, el diputado federal del distrito 07 con sede en Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, catalogado ‘edecán’ oficial en Tamaulipas del dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO.



A decir verdad, la historia de Erasmo González tiene pinceladas muy bonitas, por ser la del típico muchacho esforzado, estudioso, que incluso estuvo a punto de debutar como futbolista profesional.



Pero todo indicaría, que González Robledo no supo mantener los pies en la tierra, ante la llegada de la gran oportunidad de ser presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en abril de 2020, en sustitución de ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR.



¿Será que a Erasmo González le llegó muy ‘a bote pronto’ la oportunidad de jugar en otra liga?. El legislador se fue ‘gaseando’ cada vez más, conforme su relación con el entonces Coordinador de los diputados federales de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, se fue ‘estrechando’.



De modo que, muy rápido, Erasmo González se volvió inaccesible.



Con la llegada de Mario Delgado a la presidencia del CEN de Morena, en octubre de 2020, Erasmo obtuvo otro ‘ascenso’, al convertirse en su ‘brazo operador’ en Tamaulipas.



Ojalá y eso hubiera sido para bien, pero la sospecha es que no, pues ahora, personajes de Morena que andaban muy ‘manitos’ con Erasmo, como ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ y ULISES MARTÍNEZ TREJO, entre otros, hablan ‘pestes’ de él.



La razón del rompimiento de varios ‘picudos’ de Morena con Erasmo González, fue la supuesta “venta de candidaturas” a cargos de elección popular a disputarse el 6 de junio, en la cual habría participado el legislador maderense, en ‘sociedad’ con Mario Delgado.



Es decir, que Mario y Erasmo ‘ungieron’ a personajes de otros Partidos, que no venían al caso, por encima de los de Morena que ya estaban perfilados, por obra y gracia de una buena ‘marmaja’.



Con tremendo coraje, Ulises Trejo manifiesta, que al menos fueron dos ocasiones las que Erasmo González lo buscó, muy ‘humildito’, para pedirle apoyo. La primera, cuando buscaba formar, junto con Mario Delgado, la Asociación Nacional de Legisladores de Morena.



Y la segunda, cuando el propio Delgado Carrillo buscaba la dirigencia nacional de Morena. Termina quejándose amargamente Ulises Trejo, diciendo que Mario y Erasmo le dieron la espalda, cuando les expuso su deseo de ser candidato en estas elecciones del 2021.



Luego de la reciente estancia de Mario Delgado en Matamoros, el viernes 28 de mayo, ante los gritos de ¡traidor!, ¡traidor!, que resonaron en la sede del evento, Erasmo González, que acompañó al dirigente nacional de Morena en su periplo, ha optado por ‘refugiarse’ en Ciudad Madero.



Al tenor de lo ya relatado, tiene mucho mérito que Adrián Oseguera haya manejado su proyecto político de reelegirse como alcalde, por cuerda separada, al margen de los escándalos de Erasmo González. Lo cual hace ver al edil con licencia, como “una flor en el pantano”.



Hoy cumple años el compañero y amigo MIGUEL TURRIZA, a quien felicitamos con afecto, contentos de tenerlo de nuevo en ‘la cancha’.



Este día concluye también el ciclo “Las Entrevistas. Destino 2021” presentado por el periódico digital, “Reporteros en la Red”, en cuyo desarrollo, el compañero y amigo LUIS ALONSO VÁZQUEZ, mostró por qué sigue siendo el mejor entrevistador del estado, libra por libra, al ‘desmadejar’ con gran profesionalismo las respuestas de 47 candidatos de todo Tamaulipas, entrevistados en forma presencial a lo largo de 45 días. Con lo cual, sin querer queriendo, Luis deja la vara muy alta, apoyado por todo el equipo de producción. Enhorabuena.



De acuerdo a un trascendido, hoy llegaría la Guardia Nacional a Tamaulipas, con un contingente suficiente para vigilar el desarrollo de las elecciones del domingo en diversos municipios del estado.



CONTRAFUEGO: El ‘fantasma’ de las ‘tribus’ los persigue.

Hasta la próxima.