PAN presenta denuncia contra Carlos Peña

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El Partido Acción Nacional interpuso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), una denuncia contra el candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, Carlos Peña, por enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Luis “Cachorro” Cantú, aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias.

En rueda de prensa, el dirigente estatal se refirió a las anomalías en operaciones por 40 millones de pesos durante los últimos 10 años, y compra de propiedades por parte de Carlos Peña “Makito”, como una falta de respeto a los reynosenses.

“Tener esas cuentas con esas cantidades de dinero es completamente fuera de ley. Con 4 años como voluntario del Sistema DIF, no se puede llegar a tener esa cantidad. Imagínense lo que sería si llegara a la presidencia municipal. No lo vamos a permitir. No más cadenas de corrupción”.

Para Cantú Galván, el candidato de Morena no sabe lo que representa el valor del esfuerzo y el trabajo, ya que se sirve del dinero que la gente genera con sacrificio. Afirmó que se trata de un muchacho caprichoso que se burla y traiciona la confianza de la ciudadanía.

Por ello, hizo un llamado a militantes y simpatizantes de Morena que se sientan engañados, “para sumarse a un proyecto serio, que volteen a Acción Nacional, donde hoy por hoy está la suma de voluntades y grandes seres humanos. Lo único que queremos es el fin de la traición al pueblo. Eso será posible con el proyecto que encabeza Chuma Moreno”.

Por su parte, el diputado de Morena, Rigoberto Ramos Ordoñez, reiteró ante los medios de comunicación su apoyo al abanderado del PAN en Reynosa. Recordó que coincide con los ideales del partido de no permitir más injusticias y corrupción.

“No podemos permitir que una persona deshonesta represente a Reynosa. Carlos Peña no es digno de ello. La mejor opción se llama Jesus María Moreno”, expresó.