México acumula 228 mil 754 muertes por Covid-19

AGENCIAS

CDMX.- La Secretaría de Salud de México informó este sábado que el país acumula 228 mil 754 muertos confirmados de Covid-19 tras sumar 186 decesos en las últimas 24 horas.

Además, se reportaron 2 millones 432 mil 280 casos confirmados del nuevo coronavirus en el mundo. Es decir 2 mil 649 casos más que la jornada anterior.

Con estas cifras, México permanece como el cuarto país con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, los datos reales son mayores, ya que el propio Gobierno reconoció a finales de abril que las muertes asociadas al Covid-19 son poco más de 332 mil 500 tras un análisis de actas de defunción.

Las autoridades sanitarias informaron que 19 de los 32 estados del país se encuentran en semáforo epidemiológico verde por bajo riesgo de contagios, incluida la Ciudad de México, que entró el viernes en esta fase por primera vez desde el inicio de la pandemia.

Los estados de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Baja California Sur están en semáforo naranja por riesgo alto de contagios, mientras que nueve estados están en semáforo amarillo por riesgo medio.

El número de casos estimados de contagio es de 2 millones 617 mil 265 al considerar aquellos que esperan el resultado de la prueba, entre los cuales hay 19 mil 482 casos activos estimados, es decir, menos del 1 %, que han presentado síntomas en los últimos 14 días.

Además, un millón 937 mil 977 personas se consideran recuperadas después de haber padecido la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

A raíz de la jornada electoral por los comicios intermedia de este domingo, la Secretaría de Salud no ofreció conferencia de prensa y no no dio información sobre el avance de la vacunación.