Marco Antonio Vázquez Villanueva

Aún le falta mucho…

Finalmente, César Verastegui Ostos, Secretario General de Gobierno, fue quien le ganó la carrera a quienes competían por representar a los panistas con la candidatura a gobernador de Tamaulipas en el 2022, no hay secretos en su posible postulación, de todos los que aspiraban es el único que entregó buenas cuentas, ganó todos los municipios donde tiene influencia e incluso hizo un trabajo que parecía imposible al convertir en competitivos a diversos candidatos en los municipios y distritos donde perdieron.

Da la impresión de que es el mejor candidato que pueda tener el PAN, si es que van a echar mano de alguien que tenga en sus genes los colores azules, en primera porque es obvio que al destaparlo en la zona sur del Estado el mensaje directo fue contra el único que todavía tenía una esperanza de ser, el alcalde tampiqueño Jesús Nader a quien, para más señas y más claridad en el tema del que hablamos, ni siquiera invitaron a eventos que tuvo el gobernador en su territorio.

La pregunta más seria que se tienen que hacer los panistas debe ser, ¿es César Verastegui Ostos un seguro ganador?, la verdad no es y todavía estará más complicada su situación para aquellos días campaña en el 2022, en principio porque no va a contar con la ventaja de tener un Congreso de mayoría, un poder que seguramente tendrá mucho que hacer para ponerle piedras en el zapato, luego porque los alcaldes de los municipios que tienen mayor presupuesto y mayor número de población serán de Morena y, como principal problema, tendrá que lidiar con una estructura electoral que le salió voraz, que no entiende que para tener dinero primero debió conservar el poder político.

Si, desde luego que el Secretario General de Gobierno es, hasta hoy, el más competitivo de los azules, el que más posibilidades tiene de ganar, más si resulta real lo que se piensa en el sentido de que muchos Diputados y alcaldes electos, aún de los que no son de su color, de los que fingen arroparse de Morena, se la deben. Sin embargo solo es el más competitivo, si la elección de gobernador fuera hoy también es probable, quizá más, que pueda perder.

Por supuesto, hasta ahorita solo se especula, quizá Verastegui ya tenga mucho de ello arreglado, por eso será muy interesante ver el comportamiento de la futura Legislatura estatal, de los futuros alcaldes tamaulipecos, observar quien realmente jugará con los colores que les cobijan, más aún, quien tendrá capacidad de hacer un buen trabajo, sin tantos señalamientos en su contra como para poder servir al futuro candidato, es decir, a Morena tener esos alcaldes le podría resultar contraproducente si es que no hacen un trabajo bueno, que luego se refleje en las urnas como sucedió en Matamoros, por ejemplo.

Fríamente hay que decir que el PAN tampoco esta perdido, como decía aquel celebre personaje llamado La Chimoltrufía, “digo, no nos hagamos tarugos”, hay certeza de que si Morena obtuvo el triunfo en muchos distritos y municipios no fue por gusto o ganas, ya que las campañas y forma de trabajar de sus candidatos o candidatas los delata, es decir, ganaron por el hartazgo de la gente, por todo el ruido mediático en torno a la figura de liderazgo del PAN que era el gobernador a quien por motivos políticos le hicieron un proceso de desafuero en plena elección y, por supuesto, por la figura del Presidente Andrés Manuel López Obrador más todo el reparto de recursos que hace la federación a los ancianos.

Gran problema para los azules es que para ganar necesitan muchas cosas, entre ellas, quitarle las feas mañas que tiene la estructura electoral que presuntamente trabaja para el PAN, a nivel de chisme, se habla que tan solo el día de la elección alguien se apropió de mucho dinero fingiendo que movilizaba gente, eso sin contar miles de despensas que se debieron haber entregado todo el 2020 y nunca llegaron a su destino, es más, ni destino tuvieron más que en los archivos de algunos cuantos que las justificaban.

Una vez que haya superado esos obstáculos, todavía le faltará uno más al Secretario General de Gobierno y es el ser candidato registrado ante la autoridad electoral, se apuesta, se especula, que la embestida que viene de Morena, desde el centro del país, va a ser muy dura así que, César Verastegui Ostos hasta hoy y después de un predestape del gobernador es el virtual candidato del PAN, pero para que sea candidato aún faltan algunas cosas por planchar y por eso es no se descuide, a esto de la campaña para gobernador de Tamaulipas del próximo año aún le falta mucho.

ENTREGA UAT NUEVOS ARQUITECTOS… La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en Tampico entregó a la sociedad una nueva generación de egresados de las licenciaturas en Arquitectura, Arquitectura de Interiores y Habitabilidad, Diseño Gráfico, y Diseño Gráfico y Animación Digital; esta última, parte de la oferta de carreras en línea.

La ceremonia se desarrolló de manera virtual con la presencia del Ing. José Andrés Suárez Fernández, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT); quien, por video, felicitó a los graduados, al Director del plantel, Dr. Gildardo Herrera Sánchez, al profesorado y al personal administrativo por el esfuerzo realizado a lo largo de esta trayectoria académica que hoy se completa exitosamente.

“Con la experiencia adquirida en las aulas, y ahora estudiando en condiciones difíciles por la pandemia que nos afecta —dijo el Rector—, reconocemos que han adquirido nuevos valores, como el aprendizaje a distancia y el trabajo en equipo”.

Agradeció a los padres de familia y a los alumnos por su confianza para elegir a la máxima casa de estudios en el estado como la institución forjadora de su profesión.

Por su parte, el Director de la FADU, Dr. Gildardo Herrera Sánchez, al felicitar a los graduados los exhortó a dar lo mejor de sí en su futura vida profesional.

En el simbólico acto se llevó a cabo el tradicional pase de lista de los 37 egresados de las carreras de Arquitectura, Arquitectura de Interiores y Habitabilidad, y Diseño Gráfico; así como a los 2 graduados de la licenciatura en línea de Diseño Gráfico y Animación Digital.

Se entregaron también menciones de honor a los mejores promedios de la generación, quienes recibieron, además, la Medalla al Mérito Académico “Arq. Benjamín Mora Aguilera”. Estos fueron Rosa Patricia Torres Fajardo, de la carrera de Arquitectura; Ingrid Aylin Méndez Pérez, de Arquitectura de Interiores y Habitabilidad; y Leonel Reyna Martínez, de Diseño Gráfico.

En la parte presencial, la ceremonia se desarrolló en el auditorio de la FADU ubicado en el Centro Universitario Sur, donde, además del Director, estuvieron los funcionarios de esa institución, el Dr. Jonathan Edgardo Suárez Domínguez, Secretario Académico; el Dr. Marco Arturo Varela Tovar, Secretario Técnico; la Mtra. Lizbeth América Brandt García, Secretaria Administrativa, y los coordinadores de las carreras mencionadas.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com