Marco Antonio Vázquez Villanueva

Tiene Morena candidato en Tamaulipas…

Si no pasa nada extraño, el próximo año el Senador Américo Villarreal Anaya será el candidato a gobernador de Morena, aunque para ello debe vigilar dos cosas, primero a sus contrincantes internos y, luego a Manuel Muñoz Cano, exsecretario de Desarrollo Social en el Estado, que eligió estos días para reaparecer en la política local con el claro objetivo de hacerse abanderar por el Partido Verde Ecologista a ese mismo puesto.

Una de las empresas qué, según los enterados, se presume trabajan para Morena, la TresearchMx hizo públicos los nombres de los aspirantes de ese partido a la candidatura de gobernador en cinco Estado que tendrán elección el próximo año, y sí, el mensaje va claro, colocan con el 30 por ciento de aceptación para Tamaulipas al Senador Américo Villarreal Anaya, seguido por Adrián Oseguera Kernion, el alcalde de Madero recién reelecto, en un lejano segundo lugar con apenas un 9 por ciento.

Más que los números que arroja la encuestadora, lo que se tendría que verificar es si realmente la está utilizando por el partido del presidente, digo, porque además comparar a un Senador que ganó una elección estatal con un alcalde, por más reelecto que haya sido, no tiene ningún sentido, es un hecho que va a ganar el doctor de todas, todas.

A qué nos referimos, pues a que los números más que una tendencia pueden ser un claro mensaje a otros aspirantes que si tienen peso político e igual quieren la candidatura de ese partido, ya que de ser, que dicha encuesta este avalada desde arriba, pues significa que es un hecho que el Senador tiene el apoyo de la cúpula partidista y desde ese puesto será muy difícil que puedan tumbarlo.

Ahora, el Senador tampoco debe estar confiado del todo, si bien la candidatura por Morena parece en su bolsa, pues igual la visión debe estar en seguir trabajando en la misma, afianzarla y no descuidar ningún otro aspecto, porque debe sabe que Héctor Martín Garza González, Oficial Mayor de la Secretaria de Economía, y Rodolfo González Valderrama, Director General de Radio y Televisión de la Secretaria de Gobernación, son pesos completos en la política desde que su partido arribó al poder, o desde antes, que no están muertos hasta que uno de ellos tome protesta como candidato y, hay un escenario más en el cual debe estar atento, en el Partido Verde, que si otra cosa no sucede, tratará de posicionar a Manuel Muñoz Cano, ex Secretario de Desarrollo Social en la época de Eugenio Hernández Flores, como su prospecto.

Muñoz Cano reapareció en Tamaulipas, le dieron espacio en medios de comunicación y se activó en las redes sociales, es un hombre que políticamente tiene con qué, se sabe que era la propuesta número uno del grupo de Eugenio Hernández para su sucesión, que fue una enfermedad y no falta de méritos lo que lo dejaron fuera, incluso, después de la tragedia, los del grupo compacto lo quisieron como candidato sustituto y lo pudo ser, sin embargo en aquellos días aciagos su calidad de vida no garantizaba nada a nadie, ni siquiera él mismo se atrevió a levantar la mano ya que se la pasaba más tiempo en hospitales que desempeñando sus funciones.

Y si, el exscecretario de Desarrollo Social en el Estado comenzó a moverse patrocinado o alentado por sus amigos, no se sabe si para jugar aliados con Morena o tratando incluso de hacer su propia campaña, para quienes no lo sepan, Muñoz es amigo personal del ex gobernador y casi dueño del Verde, Manuel Velazco y a trabajado en muchas campañas políticas para ese partido y aliados a lo largo y ancho del país, con un agregado, al PRI le renunció y lo ha acusado de todo desde hace tiempo, es decir, ya está puede aspirar con esas siglas.

Por supuesto, Morena tiene mano y Morena va a imponer a su candidato con el apoyo del Verde o sin el, sin embargo, Américo Villarreal, o quien resulte ser el candidato del partido del presidente, no debe soslayar que este año en las pocas elecciones que perdieron de gubernatura la razón fue que se fracturaron y una de ellas, incluso, se las ganó el Verde, la de San Luis Potosí porque no quisieron aliarse.

En fin, un hecho es que Morena casi tiene candidato a gobernador en Américo Villarreal o por menos eso nos hacen creer desde la encuestadora TresearchMx, se apunta así al segundo casi seguro si recordamos que el Secretario General de Gobierno, César Verasteguí, ya había sido apuntado por el PANm y les digo casi porque todavía les falta tomar protesta y esto de la política es muy caprichoso, cambia todos los días o casi todos…

DSARROLLA UAT APLICACIÓN CON INFORMACIÓN UNIVERSITARIA… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) pone a disposición del público su nueva app de información académica y medios Tu Canal Universitario, para su uso en smartphones, tablets, laptops o computadoras de escritorio. Dicha aplicación está disponible para los sistemas operativos iOS y Android, y puede ser descargada libremente desde las tiendas de aplicaciones móviles de Apple y de Google Play.

Tu Canal Universitario proporciona al usuario la información al día de la Universidad en cuatro módulos. Uno de ellos muestra toda la oferta educativa de la UAT presentada por regiones, facultades, programas y planes de estudio en un mapa virtual que permite una búsqueda amigable de la información.

Estos datos incluyen, para cada programa de estudios, el objetivo, la secuencia curricular, el perfil profesional, ámbitos de desempeño, requisitos de ingreso y datos de contacto de la dependencia que lo oferta. Actualmente, se muestra lo concerniente al nivel de educación superior, es decir, la oferta en carreras de técnico superior, licenciatura e ingeniería, y en futuras actualizaciones se agregará la oferta de posgrado.

Otro módulo le brinda al usuario el acceso desde su dispositivo a la transmisión en vivo del Canal Universitario, la señal de televisión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde encontrará la mejor programación documental y educativa, así como la emisión del programa Noticias UAT.

En otro se pueden consultar las distintas ediciones del órgano informativo de la UAT, Crónica Universitaria, periódico que difunde las principales noticias y temas de interés de nuestra máxima casa de estudios.

Y en otro más están disponibles las notas de prensa y comunicados oficiales, para que el usuario esté al día en los principales sucesos de nuestra alma mater. La aplicación muestra, además el calendario escolar-administrativo vigente en la Universidad.

Tu Canal Universitario es un recurso pionero diseñado y ofertado a la comunidad por la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com