Martha Isabel Alvarado



Al PRI, le urgen cambios





.-Hoy se cumplen 3 años del triunfo de AMLO

.-Salud y Seguridad, dos grandes ‘pendientes’

.-En Reynosa, el PRI quedó tirado en la ‘lona’

.-Dardos envenenados de Mariana vs Melhem



Hoy se cumplen tres años del triunfo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en las urnas, mediante el cual conquistó la Presidencia de México, con un total de 30 millones 113 mil 483 sufragios.



De esa manera, AMLO coronó una larga lucha de 18 años buscando el Poder, que, dicho sea de paso, ‘inspira’ hoy a varios políticos de Morena que pretenden la gubernatura de Tamaulipas en 2022.



Sin duda alguna, una de las asignaturas pendientes del Ejecutivo Federal, es la Seguridad, aunque él diga que “ya no hay torturas ni masacres como antes”.



En solo una semana, en Tamaulipas y Zacatecas se registraron hechos que dejaron medio centenar de personas muertas, lo cual contrasta fehacientemente con los dichos del Mandatario.



Veremos si este 1 de julio, cuando AMLO ‘rinda’ otro de esos ‘informes’ que tanto le gustan, anuncia alguna novedad que garantice el funcionamiento de su estrategia de Seguridad.



Para los que pensaban que la violencia seguía desbordada en el país debido a la incapacidad del otrora Secretario de Seguridad ALFONSO DURAZO, para dar buenos resultados, eso ya ni se sabe.



Toda vez que con doña Rosa Icela, no han mejorado las cosas.



De ella se dice que fue muy buena como reportera (de “La Jornada”), pero como ‘guardiana del orden’, ha quedado a deber.

Otro de los rubros donde el gobierno de la “4-T” no ha logrado los resultados esperados, es el de Salud, el cual se complicó más de la cuenta debido a la pandemia del Covid.



Aunque usted no lo crea, los ‘genios’ de AMLO en el área de Adquisiciones, en dos largos años, no han logrado conseguir los medicamentos para niños con cáncer.



Lo cual ha ‘orillado’ al Presidente a mentir, desde sus conferencias mañaneras, prometiéndoles a los padres de los niños afectados, una y otra vez, “ya pronto tendrán los medicamentos”. Y nada.



Solo que por eso sea, que al descorazonado del doctor HUGO LÓPEZ GATELL, se le haya ocurrido “declarar”, que las expresiones de protesta de los padres de niños con cáncer, equivalen a un movimiento golpista contra la “4-T”. ¿Así o más imbécil?.



Por cuanto hace a los asuntos de Tamaulipas, ya se supo, que por lo menos durante los meses de julio y agosto, el Partido Revolucionario Institucional no realizará cambios en sus dirigencias municipales. Es decir, aguardará hasta que se agote el tema contencioso electoral.



De más está decir que, en el caso de Reynosa, urge el relevo de la actual dirigente local, OLGA GARZA RODRÍGUEZ, que se las ‘ingenió’ para ‘colocar’ al Partido Tricolor en el cuarto lugar de a tabla.



No solo Morena y el PAN superaron al PRI en el caso de Reynosa. También lo hizo el PES, con una novata como candidata. “Eso ya calienta”, diría Ya Saben Quién.



Respecto a la dirigencia estatal, habría que recordar que EDGARDO MELHEM SALINAS rindió protesta como Presidente del CDE el 15 de diciembre de 2019, para un período de 4 años, que culmina en 2023.



Habrá que ver qué decisión toma Melhem Salinas, si se queda, o se va y deja el lugar a un dirigente de tiempo completo, considerando que él asumirá una curul como diputado local plurinominal en octubre.

A propósito de Melhem Salinas, llama la atención que, últimamente, la diputada federal (saliente) del PRI, MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, le ha lanzado varios ‘dardos envenenados’, incluso desde algunos espacios informativos capitalinos.



De acuerdo a un trascendido, ello se debe a que Mariana Rodríguez quería reelegirse como diputada federal, lo cual, evidentemente no estaba en manos de Melhem Salinas, pues de ser así, probablemente habría tomado la posición para él.



Lo ideal hubiera sido, que Mariana Rodríguez le metiera ‘todos los kilos’ a obtener una diputación federal en territorio, ganada a ley, que nadie le podría regatear. Recursos económicos para financiar una buena campaña, a su familia no le han de faltar.



Mariana es muy buen cuadro, talentosa y aguerrida, además de guapa. Quizá le faltó un poquito de autoconfianza para contender en la cancha. Lo cual, tal vez tenga que ver con que otras posiciones que ha tenido, como la propia curul federal y el cargo de Magistrada del STJE, llegaron de manera más amigable, por así decirlo.



Este fin de semana hay fiesta en el clan familiar CABEZA DE VACA, por el casamiento de la hijita de JOSÉ MANUEL, el hermano mayor, evento que tendrá lugar en el Valle de Texas, tras reprogramarse su celebración en San Miguel de Allende, Guanajuato.



CONTRAFUEGO: En política, no basta con querer.

Hasta la próxima.