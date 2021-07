Martha Isabel Alvarado



Golpe de realidad





.-“La Borrega” habla maravillas de Rodolfo

.-El ‘abrazos no balazos’ de Miguel Morales

.-Alejandro Rojas, requerido por la Fiscalía

.-A Germán Pacheco le ‘levantan el castigo’



Si el gran MIGUELITO MORALES viviera, bien podría cobrarle ‘derechos de autor’ al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por la utilización de su frase: “Abrazos, no balazos”.



Como es sabido, dicha frase nació como un slogan, que ese gran reportero que fue Miguel, utilizaba todos los fines de año, para una campaña de Televisa Noreste.



“Abrazos, no balazos”, era el exhorto amistoso con que Miguelito Morales pedía a los ciudadanos, desde la pantalla de televisión, que no hicieran disparos al aire para ‘celebrar’ la navidad y el año nuevo, dados los peligros implícitos en esa acción.



Lo anterior viene a colación, ante el ‘golpe de realidad’ que tuvo AMLO en su conferencia mañanera de ayer, al manifestar:



“Se ríen ¿no? se burlan, de que he dicho que abrazos, no balazos. Y vamos a demostrar que funciona. No soy yo partidario de la ley del talión, del diente por diente y el ojo por ojo, porque no nos podemos quedar chimuelos todos y tuertos. La paz es fruto de la justicia. Es un enfoque completamente nuevo”, expresó el Mandatario.



Para luego señalar: “Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”.



¿Será que por fin ‘le cayó el veinte’ al presidente, que buena parte del país, está ‘ardiendo’?.

Michoacán y Zacatecas, son apenas un par de ejemplos. Por cierto, en esta última entidad, los violentos llegaron al extremo de decapitar a un niño de tan solo 3 años de edad, al mismo tiempo que mataron a sus padres: ANDRÉS JURADO IBARRA y YANETH DEL RAZO, en un sitio aledaño al municipio de Villanueva.



En Zacatecas, un gran esfuerzo, tendrán que hacer los hermanos Monreal, DAVID y SAÚL, respectivamente, gobernador electo y alcalde de Fresnillo, a fin de que la violencia no siga desbordando.



Sobre todo, ahora que su ‘big brother’, el Senador RICARDO MONREAL, está llevando a cabo un intenso tour de medios en la CDMX, en el que repite, cual si fuera un estribillo: “Voy a estar en la boleta”, refiriéndose a la elección presidencial del 2024.



“El Teacher”, JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, reportero de ‘colmillo retorcido’, preguntó a Monreal: “¿Vas a estar en la boleta con Morena y Andrés Manuel, o sin Morena ni Andrés Manuel?”?. Pero el Senador no dijo sí, ni no, más bien se mantuvo en que estará, y punto.



A propósito de entrevistas, el que dio algunas respuestas interesantes en una que publicó “Revista Vertical”, fue el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, sobre todo, en relación con la próxima elección del 2022.



Acerca del Director de RTC, y declarado aspirante a la gubernatura, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, “La Borrega” puntualizó:



“Es un hombre preparado, un hombre culto, que está asumiendo responsabilidades con mucha pasión y está respondiendo en resultados a todo lo que le encomiendan en Palacio Nacional, como la cuestión de los fideicomisos y la cuestión de los Institutos. Veo que es el único que está tejiendo de una manera muy fina su participación en la contienda que viene por la gubernatura”.



Cuestionado acerca de las supuestas aspiraciones del Senador suplente de Morena ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN por la gubernatura tamaulipeca, “La Borrega”, respondió sin rodeos: “En el caso de Alejandro, no creo que vaya a unificar, no trae bien claro su proyecto de vida, ni su proyecto político: abre una casilla, tira golpes; abre otra casilla, y tira golpes. Su rol que ha estado jugando, es en el tema del desafuero, y pues, ahí que se quede”.



A todo esto, Alejandro Rojas Díaz Durán estuvo ayer en Reynosa, dizque para hablar de su proyecto para la gubernatura, pero saliendo de la conferencia de prensa en “La Estrella”, se llevó tremenda sorpresa, toda vez que fue abordado por personal de la Fiscalía de Justicia del Estado que le entregó un citatorio para que acuda el lunes 19 de julio, dentro de una carpeta de investigación que se le abrió.



Dícese que, después de eso, lo que hizo Rojas, fue cruzarse a la farmacia “Benavides” que está enfrente, a comprar una botella de Kaopectate.



Finalmente anotaremos, que otro que estaría a punto de reaparecer en escena, es el ex diputado federal GERMÁN PACHECO, para asumir la titularidad de la delegación de la SEBIÉN estatal en Tampico. Luego de permanecer un período en la ‘banca’, tras ser destituido del ITIFE en julio de 2019.



CONTRAFUEGO: Que el tipo preguntaba, si la sangre es amarilla.

Hasta la próxima.