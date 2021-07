Martha Isabel Alvarado



Quiere su ‘cochinito’



.-Erasmo González busca agenciarse la ASE

.-‘Candidatea’ a Olga Sosa para dicho cargo

.-¿Volverán los combos de Hdez. Chavarría?

.-Piden el apoyo de Carmen Lilia Canturosas



La novedad, es que el recién reelecto diputado federal de Morena por el distrito 07, el ex Priista ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, aparejado a su supuesto proyecto de buscar la gubernatura tamaulipeca en 2022, trae entre manos un ‘proyecto’ económico cien por ciento.



Es decir, que el diputado maderense estaría pensando en concretar un plan que presuntamente le permitiera ‘agarrar billetes’ a manos llenas, para pagar deudas del 2021, y ‘avituallarse’ para el 2022.



¿Cómo es eso?, se estarán preguntando los amados lectores.



Ahí tienen, que al aún presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se le habría ocurrido una idea ‘genial’: la de ‘candidatear’ a OLGA SOSA RUÍZ para encabezar la Auditoría Superior del Estado, que, a riesgo de pecar de mal pensados, diríamos, busca convertir en su ‘cochinito’.



De acuerdo a un trascendido, el pasado viernes que el propio González Robledo y Olga Sosa visitaron Nuevo Laredo, se ‘aventaron el tiro’ de pedirle el apoyo a la alcaldesa electa de ese municipio, CARMEN LILIA CANTUROSAS HINOJOSA, para tal propósito.



La propia alcaldesa electa publicó en su cuenta de twitter (el pasado viernes): “Iniciamos el día con la visita de mis amigos, los diputados federales Olga Sosa y Erasmo González; es un gusto tenerlos en Nuevo Laredo y coincidir en este proyecto por la transformación de Tamaulipas”. Dejando con ello testimonio de un encuentro privado entre los tres.

Pero más allá del cafecito y un rico almuerzo de tal reunión, a lo que le pusieron ‘ganitas’ Erasmo y Olga, fue al ‘cabildeo’ para buscar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, tan pronto como inicie funciones la próxima legislatura tamaulipeca con mayoría de Morena, lo cual ocurrirá el 1 de octubre próximo.



Sabido es, que Erasmo González trató por todos los medios de que Olga Sosa se convirtiera en alcaldesa de Tampico, valiéndose de sus ‘palancas’ con Mario Delgado, para hacerla candidata a dicho cargo.



Apoyado para ese fin, en los muchos millones que los hermanos SERGIO y JULIO CARMONA le ‘metieron’ a la campaña de Sosa Ruiz, a instancias de Erasmo precisamente, quien terminó defraudándolos en su fallido intento de ‘agenciarse’ el gobierno del puerto jaibo.



La propia Olga Sosa ‘no se la creía’, lo de traer tanto ‘margen’ de ‘lana’ en su campaña, cuya ‘cereza del pastel’ fue la actuación del famoso cantante JULIÓN ALVAREZ, en el acto de cierre de la misma.



Tal vez, los hermanos Carmona no le hubieran ‘puesto’ un solo peso a la campaña de Olga Sosa, pero eso lo propició la buena fe del ex diputado local Priista, ‘RIGO’ GARZA FAZ, que recomendó a su amigo Erasmo con estos señores.



Resulta evidente, que Sosa Ruíz no cuenta con experiencia para fungir como Auditora Superior del Estado, y, por tanto, la sospecha es que más bien le tocaría ‘fingir’, dejándose ‘guiar’ por alguien que antaño ocupó esa posición, en este caso RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, que sería el verdadero ‘Poder tras el trono’, presuntamente.



Qué mejor que Raúl es hermano de EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, gran ‘cuatacho’ de Erasmo y Olga, por cierto, perdedor de la diputación federal del distrito 08, bajo las siglas de Morena, en los comicios del 6 de junio pasado.



O sea que, este ‘proyecto’ económico que presuntamente trae ‘bajo la manga’ Erasmo González, quedaría entre ‘cuates’.

¿Qué hay de malo en eso?. Pues que, durante el sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ, siendo Auditor Superior del Estado, Raúl Hernández Chavarría ganó ‘celebridad’ por la ‘venta’ de sus famosos ‘combos’, los cuales contenían ‘soluciones’ para los alcaldes y titulares de otros organismos “emproblemados” con sus cuentas públicas.



Digamos que, ‘soluciones’ casi mágicas, como facturas para subsanar presuntas irregularidades. Estamos hablando de verdaderos ‘trajes a la medida’, eso sí, muy caros, cual si fueran ‘trajes de diseñador’.



¿Será que Erasmo González está pensando en reactivar ese gran negocio que fue la ASE en manos de Hernández Chavarría, pero ahora, con una cara visible más amigable, como la de Olga Sosa?.



Dice una frase coloquial: “No soy Inés, pero por ahí es”.



A lo mejor, cuando González Robledo da rienda suelta a su ambición, queriendo ‘echarle el guante’ a la ASE, presuntamente, para los fines que antes mencionamos, se olvida de los postulados de Morena, que AMLO esgrime como bandera de su ‘Cuarta Transformación’: “No mentir, no robar, y no traicionar al pueblo”. ¡Aguas!.



Hasta la próxima.