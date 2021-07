Marco Antonio Vázquez Villanueva

Casta divina…

Se creen divinos, tocados de la mano de Dios, o en el peor de los casos, juzgan tener licencia para matar y no les importa cómo caigan, ni los que caigan, menos si los muertos son de hambre o a balazos ya que de preferencia deben ser pobres, muy pobres para que nadie eleve la voz.

No hay duda, así han sido los presidentes de México que quieren llevarlos ante la justicia vía una consulta (quizá el de ahora también), siempre elevados a la categoría de semidioses cuando no pasan de ser personas con algunas virtudes y muchos defectos, tantos, que algunas de sus decisiones se reflejan en caídos.

En el 68 fue Gustavo Díaz Ordaz, en los 70s López Portillo, más acá Salinas con miles de desaparecidos, Zedillo con Acteal, Fox con sus políticas matando de hambre a millones de mexicanos, y Felipe Calderón utilizó ese mismo poder para iniciar una “guerra” contra la delincuencia sin importar sus muertos “en daños colaterales”, es más, por los resultados da la impresión de que solo fue una presunta guerra contra el narcotráfico.

De Enrique Peña Nieto nadie podrá olvidar Ayotzinapa, ni los miles de personas que cayeron víctimas de la delincuencia, casi lo mismo que ahora ocurre con Andrés Manuel López Obrador en las calles de todo el país.

Todo son datos altamente conocidos, lo que confirma que a los presidentes les da lo mismo si quienes no se adaptan a sus políticas públicas mueren de un balazo o por no tener que comer, más aún, alimentan todos los vicios permitiendo que tantos muchachos anden en las calles, sin hacer nada, a la buena de Dios, y muy a la mano para ser atraídos por la delincuencia organizada.

Los datos dicen que México es el país de los ninis, que ocupa el tercer lugar a nivel mundial en ese aspecto y los números de muchachos desocupados o sin estudiar va en aumento, según estimaciones más de un millón de estudiantes dejan las aulas cada año.

Más doloroso que los datos anteriores siempre ha sido la indolencia, hoy las becas sin que se sepa para qué han de servir, es más, se desvirtúan o se pretenden ocultar como si ello fuera una solución, se ha llegado a decir que son apreciaciones, que muchos de esos ninis o de quienes dejan la escuela es porque ya buscan trabajo o colaboran con las tareas del hogar, por lo que es “incorrecto” decir que son “improductivos o están ociosos”, nomás les ha faltado decir que también roban, andan en las drogas, y cometen delitos como una forma de ayudarle al país para mantener a los policías ocupados o generar dinero para luego lavarlo, y peor son las respuestas cuando se refieren a las mujeres, prácticamente han dicho que a eso están condenadas, como un “quien les manda haber nacido del sexo femenino”.

Desde el punto de vista de quienes conocen de economía ninguna de las propuestas gubernamentales que se han dado hasta hoy han sido viables; aumentar impuestos fue condenar a la quiebra a empresas o hundir en la pobreza a los trabajadores de clase media baja; eliminar subsidios, como hoy, desatará tarde o temprano una inflación porque subiría la electricidad, la gasolina, el gas y otros productos que jalarán hacía arriba los precios de los productos de la canasta básica y ni para que pronosticar una quiebra de todas las actividades del campo como ya sucedió en el pasado y el dar efectivo a los más pobres en lugar de despensas, apoyos alimenticios o de otra índole siempre representa la posibilidad de que el gasto en desarrollo social se invierta en cerveza, cigarros, cocas y hasta la compra de tiempo aire para celulares.

Por eso es que, aquí en lo local, debemos buscar que el próximo gobernante, junto con los que ya van a entrar en funciones en octubre, sea muy cauteloso, que su actuar sea en apego estricto a sus propuestas y no caer en la tentación de convertirse en uno de esos semidioses que una vez instalados en la oficina principal de palacio ya piensan haber adquirido una licencia para hacer y deshacer a placer, es decir, que de la noche a la mañana son una casta divina y no parte de este pueblo que no hace otra cosa que confiar en ellos.

ENTREGARÁN PRONTO C-5 EN REYNOSA… Acompañado integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de Reynosa, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó hoy una visita al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5), infraestructura en construcción que fortalecerá las tareas de inteligencia, prevención y combate al delito.

En el recorrido se informó que el C5 registra un avance físico de obra del 85 por ciento, y que desde este punto se controlarán las más de 4 mil 500 cámaras del Sistema Estatal de Videovigilancia, de las cuales casi 3 mil ya operan en sitios estratégicos a lo largo de Tamaulipas.

Se informó que este edificio que contará con toda la tecnología para fortalecer la seguridad pública,tiene un diseño especial de estrella de 3 picos, la misma contempla la construcción de un área específica para atención directa al ciudadano que lo requiera, un centro de mando y monitoreo de funcionamiento las 24 horas, oficinas administrativas y sala de juntas.

Además de un helipuerto, cuarto de máquinas, mantenimiento, subestación eléctrica, barda perimetral y dos accesos.

