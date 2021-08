Martha Isabel Alvarado



Faltaron 30 millones de votos



.-Tamaulipas ‘zotanero’ en cifras de la Consulta

.-¿Fracasó la “estrategia” de Américo Villarreal?

.-Madero y Victoria superaron aforo de Reynosa

.-Maki Ortiz y su retoño, se quedaron muy atrás



Ahí tienen ustedes, amados lectores, que los seguidores del Presidente LÓPEZ OBRADOR y su ‘propuesta’ de enjuiciar a los ex Presidentes CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO, VICENTE FOX, FELIPE CALDERÓN y ENRIQUE PEÑA NIETO, se quedaron muy cortos…



Se requería que votaran 37.7 millones de ciudadanos para que dicha Consulta fuera vinculante, pero a la mera hora sólo se registró la participación de un total de 6 millones 435 mil personas.



En números redondos, diríamos que faltaron 30 millones de los Ciudadanos que se esperaban en la Consulta, misma cantidad de sufragios con la que AMLO ganó la presidencia en 2018.



Habría que señalar, que una de las entidades federativas con más poca participación en la Consulta del domingo, fue Tamaulipas, ya que sólo acudió a emitir su voto un 6.49 por ciento de la lista nominal del INE, que es de 2 millones 744 mil 953 ciudadanos.



Si de alcanzar una calificación aprobatoria se tratara, como en los tiempos de la secundaria, diríase que Tamaulipas ‘arañó’ el 7, que es la mínima para no salir reprobado, pero no le alcanzó para concretarlo.



En Tamaulipas se recabaron un total de 178 mil 254 opiniones, de las cuales 174 mil 721 fueron por el “Sí”, 2 mil 801 por el “No”, aunado a 732 votos nulos.



A nivel global, la participación de Tamaulipas en la Consulta Popular fue muy pobre, pese a que en esta entidad Morena acaba de concretar triunfos muy importantes, en la elección del 6 de junio pasado.



Aquí lo señalamos con antelación, que el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se asumió en algo así como el ‘padre’ de la Consulta Popular en Tamaulipas, realizando una gira por toda la entidad para promoverla, pero por lo visto, su esfuerzo no tuvo los resultados esperados.



Otras entidades del país, como el Estado de México, donde gobierna el PRI, tuvieron una participación más alta, equivalente al 8.10 por ciento de su lista nominal, que es de 12 millones 400 mil 462 electores.



En el Edomex, hubo 979 mil 891 opiniones por el “Sí”, y 18 mil 620 por el “No”. Mientras que, en Veracruz, se recabaron 588 mil 949 respuestas por el “Sí”, y 10, 038 por el “No”.



Con las ganas que le trae la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ a la candidatura de Morena a la gubernatura (según se presume), era para que ella le hubiera metido todo el ‘punch’ a la promoción de la Consulta, a fin de lograr una generosa cosecha de votos.



Pero todo indica que no fue así, toda vez que los distritos 02 y 09 del estado, que corresponden a Reynosa, fueron de los que más baja afluencia de votantes tuvieron en Tamaulipas.



Traducido en números, en el distrito 02, sólo votó el 6.099 de un universo de 289 mil electores, y las opiniones quedaron de la siguiente manera: 17 mil 311 por el “Sí”, y 304 por el “No”, con 62 votos nulos.



Mientras que en el distrito 09, sólo participó el 5.65 por ciento de la lista nominal que es de 307 mil 348 electores. De los cuales, 17 mil 184 opiniones fueron por el “Sí”, y 146 por el “No”, con 45 nulos.



Habría que señalar que, aunado a lo que no hizo Maki Ortiz por ‘empujar’ la consulta, el distrito 09 precisamente, es el que representa ARMANDO ZERTUCHE ZUANI en la Cámara de Diputados.

Por cuanto hace a Tamaulipas, en los 3 primeros lugares, respecto al número de ciudadanos participantes en la Consulta, quedaron: el distrito 07 con sede en Madero, con 26 mil 986 opiniones, de las cuales, 26 mil 484 fueron por el “Sí”, y 403 por el “No”.



En segunda posición el distrito 08 con cabecera en Tampico, con 25 mil 274 opiniones: 24 mil 830 por el “Sí”, 368 por el “No”, y 76 nulos, de un listado nominal de 301 mil 294 ciudadanos.



El tercer lugar corresponde al distrito 05, con sede en Ciudad Victoria, con 25 mil 119 votos; de los cuales, 24 mil 488 fueron por el “Sí”, 498 por el “No”, y 133 votos nulos, de un padrón de 308 mil 487 electores.



Se podría decir que el recién reelecto alcalde de Madero ADRIÁN OSEGUERA y el alcalde electo de Victoria EDUARDO GATTÁS, ‘pintarían’ mejor, de cara a los resultados de la Consulta, que el alcalde electo de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA, con todo y que este ultimo ‘heredará’ el gobierno municipal de su mami, la alcaldesa MAKI ORTIZ.



En asuntos más amables, desde este espacio enviamos una felicitación a nuestros amigos del Hospital “Santander” de Reynosa, con motivo del 33 Aniversario de su fundación. Lo cual se dice fácil, pero son más de 12 mil días de trabajo constante, de ese gran equipo comandado por JUAN JOSÉ VILLARREAL ROSALES, dando su más grande esfuerzo por seguir siendo los mejores.



En marzo pasado, el muy apreciado amigo Juan José Villarreal, recibió un gran ‘regalo’ anticipado, al salir victorioso de la batalla más importante de su vida. Enhorabuena.



