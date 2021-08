Rechaza AMLO fracaso de consulta

Pese a que en la consulta popular para decidir si se enjuiciaba o no a los exmandatarios participó menos de 8% del padrón electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está “contento” con el resultado, rechazó que el ejercicio haya sido un “fracaso” y aseguró que triunfó la democracia.

En conferencia de prensa en la Octava Zona Naval, el Ejecutivo dijo que aunque el resultado de la consulta popular no es vinculante eso no descarta que haya juicios en contra de los expresidentes, siempre y cuando haya pruebas y elementos.

“Estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante, trascendente (…) Es un triunfo el que 6 millones 474 mil 708 ciudadanos hayan participado ayer.

“Esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene, en todo momento, derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos. Esto queda abierto. La consulta más que nada era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese con una participación de 40% y, de esa manera, vinculatoria. Pero, de todas maneras, es importante”.

Acompañado por Enrique Alfaro (MC), gobernador de Jalisco, el Mandatario federal rechazó que la baja participación de la población en el ejercicio del domingo signifique un fracaso y aseguró que esto ayuda a que en México se consolide un siste-ma democrático.

“No, ya lo dije y lo repito: la democracia no fracasa, la democracia es el mejor sistema de gobierno y el mejor sistema de vida. Cuando hablan, por ejemplo, de los costos, con todo respeto, puede ser que se diga: ‘no se elige en las monarquías’, pero, bueno, resulta que nosotros somos una república democrática, no una monarquía. Y en las dictaduras tampoco hay elección ni se protesta ni se garantiza el derecho a disentir. Hay que protestar, pero con los dientes apretados.

“Y México es una república que va a ir consolidando cada vez más su sistema democrático para hacer a un lado, para que se quede en el basurero de la historia el fraude electoral. Entonces, en vez de un fracaso, la democracia es la opción, es la alternativa, es el camino a seguir”.

“INE no tenía entusiasmo en consulta”

López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de fingir ser demócrata y de no haber tenido “entusiasmo” por la consulta, y señaló que no era asunto de presupuesto el haber puesto pocas casillas, pues dijo que “cuando se quiere se puede”.

“Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, del pueblo, pero no, ni se hablaba del tema, ‘cruz, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que regrese Jesús’. No querían nada”, apuntó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también pidió al Poder Legislativo reducir el porcentaje de participación en la consulta para que sea vinculante y que la fecha de celebración de este ejercicio empate con las elecciones federales.