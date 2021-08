Martha Isabel Alvarado



La meta que no se cumplió





.-Se desploma, expectativa del Senador AVA

.-La Consulta un fracaso total en Tamaulipas

.-“La Borrega”, suma más sufragios que Maki

.-Que Olga Sosa no tiene el perfil para la ASE



Con verdadero frenesí, los aspirantes de Morena a la gubernatura de Tamaulipas intensifican su activismo por diversas regiones del estado, algunos de ellos de tiempo completo, como es el caso del Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



Otros aspirantes, como el Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, sólo tienen chance de promocionarse los fines de semana, dada la ‘chamba’ que ostentan en la Ciudad de México, como parte del gobierno de la “4-T”.



El Senador Villarreal Anaya realiza esta semana una gira de dos días por Matamoros, la cual incluye reuniones con integrantes de la Coparmex y del Colegio de Contadores Públicos, entre otros grupos.



No es por intrigar, pero si Américo Villarreal junior pretende que fructifique su proyecto por la gubernatura, se tendrá que apurar a posicionarse en los diversos municipios del estado, habida cuenta que desde el 2018 en que conquistó un escaño, “ni por la feria volvió”.



No sea que, con sus esperanzas de ser gobernador, a Villarreal Anaya le falle la puntería, como le ocurrió con la meta que se fijó públicamente, consistente en que la Consulta Ciudadana del 1 de agosto pasado, lograra al menos 1 millón 651 mil votos en Tamaulipas.



Así lo expresa Américo en un video que publicó en su página de Facebook el 31 de julio pasado, en el cual exhortó a los ciudadanos de Tamaulipas a aportar mil votos por cada casilla, de las 651 mil que fueron instaladas en territorio tamaulipeco.

“Dadas las disposiciones que el INE ha difundido, conforme al número de casillas que se habilitarán para este fin, es importante ponernos una meta de mil votos o más por casilla, de tal forma que el resultado sea vinculante”, subrayó Villarreal Anaya, en el video de referencia.



Lo cierto es que Tamaulipas se quedó lejos, muy lejos de la ‘meta’ que se planteó el Senador Villarreal en la Consulta, pues la cifra total de votos que aquí se recabaron en toda la entidad, fue de 178 mil 254, de los cuales 174 mil 721 se inclinaron por el “Sí”.



De hecho, ninguno de los aspirantes de Morena a la gubernatura, ni el propio Américo, se acercaron siquiera a la cifra de 100 mil votos por casilla, en sus respectivas secciones electorales.



El que más cerca estuvo de la ‘barrera’ de los 100 mil votos, aunque a final de cuentas no logró ni la mitad, fue el recién reelecto diputado federal del distrito 07, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, cuya sección electoral, la número 0250, captó 402 votos, de los cuales 398 fueron por el “Sí”, 3 por el “No”, y 1 voto nulo. De allí, para abajo.



En la casilla de Américo, la 1593 de Ciudad Victoria, se recibieron un total de 351 votos, de los cuales 340 optaron por el “Sí”, 9 por el “No”, y 2 nulos. Nomás le faltaron 649 votos al Senador, para alcanzar la meta que él mismo se planteó.



¿Quieren saber los amados lectores como le fue al ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, en su casilla respecto a la Consulta?.



Ahí les van los datos: en la sección electoral de “JR”, la número 1036, votaron 382 ciudadanos, de los cuales 359 se inclinaron por el “Sí”, 19 por el “No”, aunado a 4 votos nulos.



La que se quedó muy abajo, la que menos votos de la Consulta captó en su casilla, de todos los ‘picudos’ de Tamaulipas, fue la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, en cuya sección electoral, la 959, se recibieron escasos 227 votos, de los cuales 222 cruzaron el casillero del “Sí”, mientras que 5 lo hicieron por el del “No”, con cero votos nulos.



Tal como ocurrió con los resultados de la elección del 6 de junio pasado, el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, volvió a superar a Maki Ortiz en los números, esta vez, en la Consulta Popular, sin hacer mucho ruido.



En la sección electoral de “La Borrega”, la número 0634, se recibieron 353 votos en total (126 más que Maki), 352 de los cuales votaron por el “Sí”, ninguno por el “No”, aunado a 1 voto nulo.



Por otro lado, el aún diputado federal del distrito 09, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, dijo este lunes, en el programa “Reporteros en la Mesa” que, para efecto de designar al nuevo Auditor Superior del Estado, se hará un riguroso análisis de perfiles, con miras a nombrar en el cargo a la persona con más experiencia y capacidad.



En ese sentido, Zertuche Zuani expresó que la candidata perdedora a la alcaldía de Tampico, OLGA SOSA RUÍZ, no cuenta con experiencia para encabezar la ASE.



Finalmente anotaremos, que el talentoso caricaturista tamaulipeco MIGUEL PARRAS, volvió a conectar de ‘hit’, esta vez, por el hecho de que el famoso influencer “CALLO DE HACHA”, publicó en su cuenta de Twitter el cartón titulado “Los Preocupados”, de la autoría del artista tamaulipeco, alusivo a los ex Presidentes de México ‘indiciados’ en la malhadada Consulta Popular.



