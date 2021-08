Marco Antonio Vázquez Villanueva

Tiene otros datos, parte II…

El fin de semana el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entró en otra controversia, ahora no fue con los fifis, neoliberales, la prensa chayotera o los corruptos conservadores, no, ahora fue con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que dio a conocer resultados de sus evaluaciones de la pobreza.

Según los datos de este organismo, el Coneval, en México la pobreza aumentó en los primeros años de gobierno del presidente y pasó del 41.9 al 43.9 por ciento, pero también se incrementó la pobreza extrema, es decir, los que no tienen para comer las tres veces al día, ni para curarse si se enferman, muchos menos para pensar en la escuela de sus hijos, los datos de ese organismo público detallan que este grupo de mexicanos paso del 7 al 8.5 por ciento, haciendo sumas, significa que el número de pobres en México aumentó un 3.5 por ciento que en número de personas son más o menos 4.5 millones de personas.

La verdad es que hasta miedo dar ver los números, de acuerdo a esos datos, oficiales le repito, significaría que más de 90 millones de personas, de un universo de 126 millones de mexicanos, tenemos una pobreza, de estos 10.7 millones son los que tienen todo tipo de carencias, son los de pobreza extrema, les clasifican, y ya sin calificativos son los que no tiene para comer, a veces, ni una vez al día y, según los estudios, 10 millones de personas vieron disminuir sus ingresos producto de la afectación económica por la pandemia del coronavirus.

Por supuesto, el presidente conoció esos datos y el fin de semana en conferencia entró en controversia con ese organismo, “No acepto los resultados de esa encuesta, yo tengo otros datos, creo que la gente recibe más apoyo, aun con la pandemia tiene para el consumo básico y, algo muy importante, no ha perdido la fe”, fue su argumentó de defensa para sus políticas públicas de combate a la pobreza.

Con todo y lo que reclaman los resultados, los diagnósticos y evaluaciones, Andrés Manuel López Obrador decretó que no habrá cambio en la política social, “no, al contrario, primero los pobres”, lo que en palabras llanas significa que todo seguirá igual.

Ahora, es real que el gobierno de la República derrama más dinero en las personas más necesitadas, sin embargo, también es una certeza que no hay otras políticas para apuntalar el apoyo, es decir que este sea perceptible al final del día y se refleje en una mejora a la calidad de vida de las personas.

También es cierto que la pandemia le pegó a las finanzas, públicas y privadas, y por lo tanto es normal que aumenten las necesidades, la economía cayó en más de un nueve por ciento, sin embargo, desconocemos porque el empeño en mencionar que las cosas van bien, vaya pues, a lo mejor no todo es culpa de su proyecto de gobierno, quizá solo tendremos que achacarle que no sabe responder a la contingencia ni reconocer ese defecto.

Por decir algo de lo sencillo que resultaría que el apoyo del gobierno se reflejara en la calidad de vida de las personas, bastaría con reducir el precio de los combustibles quitándoles los impuestos y, contrario a ello, se siguen aumentando de tal manera que la inflación no para y el aumento a los ingresos de los más pobres, producto de los apoyos gubernamentales, no se nota porque se diluye de inmediato.

Para explicarme, en el 2018 el mexicano en promedio compraba el tanque de gas, de 30 kilos que es el más utilizado, en 500 pesos, más menos, hoy cuesta casi los 700 pesos y el de 45 kilos ya supera los mil, la gasolina ayer amaneció a más de 22 pesos el litro, cierto, sigue subiendo cuando la promesa fue que iría bajando o por lo menos se estabilizaría, eso prometían.

Pero hay algo peor y es que la pobreza va a seguir aumentando por más apoyo que se dé a las clases más necesitadas, la razón el dinero que se les proporciona nunca alcanzará con la inflación que provoca el conservar tan altos los precios de los combustibles, qué, para ser sinceros, la proyección de los estudiosos de la economía, es que nunca van a bajar de precios porque de ahí se obtienen los ingresos para sostener la mayor parte de los programas de beneficio social.

Y ya ni le seguimos, total, la realidad que vivimos la mayor parte de los mexicanos no cuenta, es más, los seguidores del presidente dicen que no existe y que todo está mejor que nunca, y lo hacen al son de la voz de su líder y guía que, ante lo contundente de los datos de los organismos oficiales, ya no los fifis, conservadores o neoliberales, él sigue diciendo que tiene otros datos.

ESCUELAS SIN AGUA NO ABRIRÁN, SNTE… El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizará a partir de este lunes 9 de agosto, la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, en la que representantes sindicales de todo el país y en este caso de Tamaulipas, efectuarán recorridos, plantel por plantel, para conocer con exactitud las condiciones en las que se encuentran y reportar a las autoridades municipal, estatal o federal las necesidades de infraestructura y servicios (principalmente de agua potable), indispensables para el retorno ordenado, seguro y cuidadoso, dijo José Rigoberto Guevara Vázquez.

“Ante una pandemia que ya nos ha quitado casi año y medio de actividades escolares, tenemos que lograr que las escuelas sean espacios seguros para la comunidad educativa, donde la posibilidad de contagio sea menor y la integridad de los alumnos esté a salvo”, como lo ha manifestado el Mtro. Alfonso Cepeda Salas.

“Llegó el momento de un regreso responsable y realista”, como lo dijo nuestro dirigente nacional quien en reunión con los Órganos Nacionales de Gobierno del SNTE y los secretarios generales de las secciones sindicales de todo el país, celebrada este fin de semana, aprobó por unanimidad contribuir a que, en el regreso a clases presenciales, “las escuelas sean espacios seguros, más seguros incluso que muchos otros que hoy permanecen abiertos”.

El SNTE decidió “respaldar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para volver a las aulas con orden y responsabilidad, de acuerdo con las condiciones prevalecientes, para reemprender su tarea educativa y contribuir, como siempre, al desarrollo de la nación”, como lo ha dijo nuestro líder del SNTE nacional.

De seguir en el confinamiento, los daños serían enormes para los alumnos, pues no sólo está en juego su formación y desarrollo educativo, también su salud y estabilidad emocional y mental”, como lo señaló el líder nacional.

En consecuencia, explicó, necesitamos reducir el estrés y la ansiedad que provoca el confinamiento, así como disminuir los riesgos de la pérdida de aprendizajes y acortar las brechas educativas que agravan fenómenos como la pobreza, desigualdad, exclusión y violencia social.

En la reunión trabajo el dirigente nacional expresó que no podemos permanecer inmóviles, observando cómo sigue deteriorándose el sistema educativo, cómo continúa el abandono de los edificios escolares y se profundiza el daño en la educación.

Agregó que a nivel mundial la discusión ya no es si se vuelve o no a las aulas, sino cuál es la forma segura de hacerlo. “No podemos ni rendirnos, ni resignarnos a mantenerlas cerradas”.

Por eso “vamos a esta jornada para conocer la situación de las escuelas, que previamente hemos detectado con alguna necesidad, para aportar a las autoridades datos actualizados. Convocaremos a la comunidad educativa a sumarse a esta gran labor para que el regreso de nuestros niños y jóvenes sea seguro”.

Dijo que es indispensable identificar dónde se han robado tuberías de agua potable, cables de energía eléctrica, muebles de baño o destruido puertas y ventanas, “no pueden estar en estas lamentables condiciones para el regreso presencial”.

El líder del magisterio reiteró que la gran mayoría de trabajadores de la educación ya está vacunada, pero en los casos de quienes, por algún motivo no cuentan con la inmunización, el Sindicato gestionará su aplicación.

Se mantiene un diálogo abierto con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, por parte del Mtro. Alfonso Cepeda Salas, para determinar las condiciones de la educación escolarizada y semiescolarizada en el próximo ciclo escolar.

