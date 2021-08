“Seguiremos con la pavimentación en municipios”: García Cabeza de Vaca

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que el programa estatal de pavimentaciones en municipios se mantendrá vigente lo que resta del año y el siguiente, a fin de continuar fortaleciendo la infraestructura urbana en todas las regiones de Tamaulipas.

“Estamos pavimentado los principales lugares, ciudades y colonias que durante décadas estuvieron olvidadas y no se habían pavimentado, nuestra ciudad capital no es la excepción, son calles con puro concreto hidráulico, lo hicimos en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, la Zona Conurbada, seguiremos con este programa porque es una de las principales demandas que se tiene, si bien es cierto que es una obligación que tienen los gobiernos municipales también es cierto que muchas veces no cuentan con los suficientes recursos y especialmente con todos los recortes que se han tenido, es ahí donde estamos metiendo el hombro para poder solventar esta que es una de las principales necesidades, demandas y exigencias de las familias”, señaló.

En gira de trabajo en la capital del estado, informó que tan sólo en Ciudad Victoria, el Gobierno de Tamaulipas ha aplicado recursos para la pavimentación con concreto hidráulico de más de 12 mil 274 metros de calles

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inauguró la calle Aureliano Caballero de la Colonia La Presita, calle Huizache de la colonia Monte Alto, calle Honestidad de la colonia Vamos Tamaulipas y la calle Ocelote de la colonia Barrio Cañón de la Peregrina.

Las obras contemplan la aplicación de concreto hidráulico de alta duración y rendimiento, además de tomas de agua potable, descargas de drenaje, banquetas, guarniciones y reposición de algunas luminarias donde fue necesario.

Adicional a estos trabajos, el mandatario anunció que seguirá y mantendrá contacto con funcionarios federales con el objetivo de gestionar recursos para el presupuesto del próximo año para proyectar mayor número de obras de infraestructura urbana, rural e hidráulica a beneficio de los tamaulipecos.

“Lo que se está pidiendo es que lleguen esos recursos a Tamaulipas para poder llevar a cabo esas obras de infraestructura que las haga la federación precisamente para poder resolver los problemas que se tienen desde hace ya más de 30 años en el tema de agua, como también el mantenimiento de nuestras carreteras, obras de infraestructura del sur de Tamaulipas que tienen que ver con inversiones hidráulicas que se requieren y ya se tienen los proyectos”.

Durante la gira de trabajo estuvieron presentes la alcaldesa de Ciudad Victoria, María del Pilar Gómez Leal, la Secretaria de Obras Públicas del Estado, Cecilia del Alto López, el Secretario de Bienestar, Rómulo Garza Martínez, el gerente de la COMAPA Victoria, Gustavo Rivera Rodríguez, el Senador Ismael García Cabeza de Vaca y la diputada local Judith Martínez de León.