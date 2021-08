Martha Isabel Alvarado



El candidato de “Pfizer”



.-¿Laboratorio “gringo”, ya tiene candidato?

.-“JR” convertiría 600 mil vacunas, en votos

.-Que Arturo Diez no es el candidato del MC

.-Anuncian que el “Naranja”, no hará alianza



Hoy (11 de agosto) se lleva a cabo el segundo período extraordinario de sesiones en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que, por fin, se desahogará el tema de los desafueros de los diputados federales SAÚL HUERTA de Morena y MAURICIO TOLEDO del PT.



Aquí lo hemos dicho: se necesita ser muy ‘marrano’ para solapar a un político acusado de violación de menores de edad, y no en agravio de uno solo, sino de varios chamacos, como es el caso del diputado Saúl Huerta Corona, del estado de Puebla.



Resulta inaudito, lo que ha dicho el Coordinador de los diputados federales de Morena, IGNACIO MIER VELAZCO, en las entrevistas que le han cuestionado sobre el caso del diputado Huerta: “Yo no hablo de cuestiones personales de mis compañeros”.



¿Cómo le hará Morena para tener esa ‘manga’ tan ancha, para con los suyos?. No hay que olvidar que, al gobernador de Tamaulipas, del PAN, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, le quitaron el fuero en 24 horas, el pasado 30 de abril. Y en el caso del diputado SAÚL HUERTA, ya pasaron tres largos meses, y nada.



Por cierto, vaya ‘muina’, la que hizo el Presidente LÓPEZ OBRADOR, a propósito del segundo período extraordinario de la Permanente, al no dejar lugar a dudas de su enojo con los diputados, a los que “puso pintos” en su conferencia mañanera de ayer, porque no incluyeron en esta jornada extraordinaria la iniciativa de ley para la Revocación de Mandato.



Según se sabe, dicha iniciativa le fue encomendada al Senador RICARDO MONREAL, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta.



¿O sea que el ‘regaño’ que ayer lanzó AMLO, llevaba ‘dedicatoria’?.



No es por intrigar, pero en Palacio Nacional, a Monreal lo traen como a los perros de rancho: “Lo amarran en las fiestas, y lo sueltan en las broncas”.



¿Cómo está eso de que AMLO saca a Monreal de la lista de ‘presidenciables’ que él mismo ha ventilado, pero a la vez quiere que el zacatecano le apure con las Iniciativas que le ha encargado?.



En cambio, hablando de la ‘manga ancha’, la jefa de gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, hasta se da el lujo de ‘implementar’ en la CDMX su “semáforo sandía”: verde por fuera y rojo por dentro. A contrapelo de lo que determina el Sub Secretario de Salud, HUGO LÓPEZ GATELL, quien por lo visto, ya no es tan ‘consentido’ de la “4-T”.



Una pregunta que muchos se hacen acerca de Monreal, es: ¿A qué juega el zacatecano en Tamaulipas, al no retirar de la carrera por la gubernatura, a su suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, que es como “su perrita”, para que crezca otro de sus prospectos afines, mucho más serio, como es RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA?.



Por otro lado, vaya sorpresa la que nos llevamos ante lo expresado por el coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en Reynosa, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, por cuanto dice que el ex alcalde Priista de Victoria ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, no debe ser considerado -aún- el candidato del MC a la gubernatura de Tamaulipas.



“Puede haber más pre candidatos ahora que se abra el registro en noviembre, no sólo es Arturo”, dijo textual Zertuche Romero ante los micrófonos de “Reporteros en la Mesa”, el lunes por la tarde.



¿Pero cómo, si a Arturo Diez lo ‘destapó’ el dirigente nacional, DANTE DELGADO RANNAURO?, le preguntamos. Y la respuesta de Zertuche Romero fue: “No, no es así, hasta yo me puedo registrar”.



Otra afirmación que hizo muy tajantemente Zertuche Romero, es que el MC no irá en alianza con ningún otro Partido en la elección para gobernador de Tamaulipas, a efectuarse el 5 de junio de 2022.



Otro que según esto trae un “as” muy ‘guardadito’ debajo de la manga, es el ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, pues según sus allegados, él asume que con la vacunación que realizó la “4-T” a 600 mil jóvenes de los municipios de la frontera tamaulipeca, le alcanzaría para ganar la gubernatura, si estos chavos le dieran su voto de confianza.



Es decir, que “JR”, más que depositar su confianza en la ‘marca’ Morena, le ‘apostaría’ a ser el candidato ‘catapultado’ por “Pfizer”. ¿Por ahí va entonces la ‘estrategia’ del reparto de tarjetitas de presentación de José Ramón, a los jóvenes vacunados?. Por cierto, un acto violatorio del artículo 134 constitucional.



Si esa es su ‘tirada’, más vale que le “buiga” el ‘súper delegado’, pues hoy por hoy, su cuenta de Facebook solo tiene 263 mil 771 seguidores.



