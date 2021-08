Martín Sánchez Treviño

¿Nueva regularización una arenga del avión?

No cabe menor duda que los gobiernos son los menos afectados por la crisis financiera de los últimos 3 años pues generan ingresos ni impuestos, sus gestiones no se traducen en producto interno bruto. Son como los becerros mamones en los ranchos ganaderos. Tampoco han construido la paz que prometieron para los mexicanos, ni han creado las condiciones para la generación de empleo de los profesionistas que egresan de las universidades.

Hay un notable decrecimiento de la inversión extrajera y nacional. Se han convertido en gestores de promesas incumplidas. A la población se le ha informado por parte del estado y la federación durante décadas que habrá una nueva regularización de vehículos extranjeros, pero solo han sido promesas al calor de las campañas electorales o de la debacle de las preferencias de algún gobernante.

A todos los “toritos” que se han presentado en sus gestiones porque hasta ahora no han sido gobiernos, pues en el país predomina la ingobernabilidad, dicen haber domado los problemas, pero se trata de un domo verbal pues en la realidad únicamente han hecho arengas mediáticas.

Los mexicanos bisnietos de las últimas crisis sortean la vida ante una enfermedad que no cede y una autoridad sorda a los reclamos de la población, que los eligió para que ingresen a las listas de Forbes. Los gobernantes actuales son como los dioses griegos, tiene oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven.

En ese contexto traigo a este espacio los datos relacionados con los adeudos de los grandes contribuyentes, que se incrementaron este año un 45 por ciento respecto al año anterior. La justificación, es que el adeudo se disparó por los efectos de la severa inflación que impacta en la economía mexicana, pero no quiere decir que sea la causa del impago de los grandes contribuyentes.

De manera que los créditos fiscales en impago, correspondiente al primer semestre del 2021 es del orden de 1 billón 353 mil millones de pesos. La tercera parte de este monto lo adeudan grandes contribuyentes, el resto lo componen servicios profesionales, técnicos y científicos, comercios y el ramo de la construcción. Pero también hubo ingresos que se han dado a conocer por 1 billón de pesos por gravámenes a los contribuyentes.

Según los enterados de cuestiones fiscales por ese motivo Morena zanjó la posibilidad de una reforma fiscal, lo cual no excluye que la posibilidad de que el gobierno federal establezca nuevos impuestos al cierre de este año fiscal con modificaciones al paquete fiscal, para el siguiente año.

En este rubro no hay perdidas sino ingresos con un uso discrecional, pues la autoridad que los pizca es la misma que busca en que invertirlos, aunque luego las calles de las ciudades están saturadas de baches, son cada vez mas las demandas de agua potable, servicios de electricidad, drenaje y pavimentación, pero sobre todo esos impuestos no se traducen en calidad de vida para los habitantes de la nación mexicana.

En el orden estatal el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez Leal, ofrecieron servicios con descuentos del 50 por ciento en los municipios de Villagrán y Mainero, también entregaron medicamentos, microcréditos, apoyos para el autoempleo y aparatos funcionales.

La Academia por su parte, promueve la lactancia materna con la participación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y con estas acciones se suma a la semana mundial de la lactancia materna.