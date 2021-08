Marco Antonio Vázquez Villanueva

Poco el amor y lo gastan en celos…

En una de las felices ocurrencias que suele tener Luis René Cantú Galván, que preside el PAN en Tamaulipas y en sus boletines gusta que le nombren El Cachorro, le aseguró a la prensa que la coalición con el PRI y PRD ya estaba asegurada, que irían juntos en busca de ganar la gubernatura del Estado el próximo año.

La declaración de inmediato tuvo respuesta desde el PRI del Estado, ahí Edgardo Melhem, que igual gusta cambiarse el nombre y que le digan Edgar, dijo que no estaba nada concreto, que la coalición no es un hecho y que habrán de esperarse los tiempos para ello, por supuesto, al visualizar el nivel de ocurrencias de su presunto coequipero del 2022, Melhem fue más allá en ese sentido, dijo que de firmar acuerdos al PRI le gustaría encabezar dicha coalición y que tienen el suficiente trabajo para ello.

Lo cierto es que el de ir coaligados el PAN tendrá derecho al candidato, tiene una mayor representación, más votos que les respalden mientras que el tricolor apenas sobrevive, sin dinero y sin ningún representante de mayoría en la cámara de Diputados del Estado, ni la federal, tampoco tiene Senadores y los poquitos alcaldes que son de su partido ya ni lo parecen por lo que la propuesta de Melhem es una locura, igual una ocurrencia.

Del PRD no se ha escuchado nada por la sencilla razón de que no existen, prácticamente sus liderazgos fueron borrados en la pasada elección, sin embargo, no dude ni tantito que pretenderán amarrar acuerdos ventajosos para la firma de una coalición en la que se pretenda hacer creer que van todos contra Andrés Manuel y quien lo represente en el Estado.

Una verdad es que de no firmarse una coalición entre esos partidos es probable que PRI y PRD hagan poco más que el ridículo mientras que el PAN puede darse por muerto ya que en este momento no tiene la suficiente fuerza para hacer frente a su enemigo político.

Otra verdad es que según las encuestas ni los tres partidos juntos le ganarían al candidato de Morena, sea quien sea, a menos que este partido se divida seriamente o que cometa un error garrafal.

Quizá por ello los más apurados con las declaraciones de los presidentes del PRI y el PAN deben ser ellos mismos, digo, a menos que pretendan aliarse en un momento dado con Morena, ya que los números no les favorecen y, de continuar con esos desafortunados desencuentros públicos, le harán creer a la gente que es real el problema hasta hacer incomprensible e inútil la coalición.

En los pasillos lo que se dice es que tricolores en realidad no se quieren juntar con el PAN, que saben que perderían la elección y, según los temores que dicen se difunden a los amigos, hasta a los amigos de antes, a los que ahora están en Morena y con quienes se llevan muy bien en lo cortito.

Así es, según las malas lenguas el PRI, la dirigencia del PRI mejor dicho, quiere jugarle el dedo en la boca al cachorro lo más que se pueda para luego, allá por diciembre, decirle que siempre no, que cada quien vaya con su candidato.

Sin embargo, ambos deben tomar en cuenta algo, si de México se da la instrucción de firmar la coalición será un error político de ambos presidentes estar ventilando las diferencias en los medios de comunicación, la situación es como decían los de antes por los pleitos de los nuevos matrimonios, es tan poco el amor y se lo gastan en celos…

UAT DIFUNDE LISTA DE ACREDITADOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció que a partir de las 9:00 horas de este viernes 13 de agosto estará disponible la consulta de resultados del proceso de selección de aspirantes a ingresar a los programas educativos de licenciatura y carreras de técnico superior que ofrece para el período escolar de otoño 2021-3 esta casa de estudios.

La institución informó que existen dos maneras de obtener los resultados de admisión: a través del sitio web https://escolares.uat.edu.mx/ donde se requiere el folio de examen (compuesto de nueve dígitos); o en la página https://registroaspirantes.uat.edu.mx/ con el usuario y contraseña del aspirante.

De la misma manera se ofrece un video tutorial, publicado en la página oficial de Facebook de la UAT y en el sitio web de la Dirección de Servicios Escolares, en el cual se guía a los aspirantes para ingresar a la consulta de resultados de admisión.

Cabe mencionar que, en apego al proceso de admisión, los resultados fueron entregados a la UAT por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), instancia que llevó a cabo la aplicación del Examen General de Ingreso a Licenciatura (EXANI II) el pasado mes de julio en las veinticuatro dependencias de educación superior de esta casa de estudios.

En este mismo proceso se efectuó una reunión virtual desde las oficinas de la Dirección de Servicios Escolares, en el edificio de la Rectoría, con las cinco sedes universitarias en el estado, para la revisión y certificación ante notario público de los resultados entregados por el CENEVAL.

En ella se contó con la presencia del Comité Técnico de Admisión, integrado por representantes y docentes de las facultades y unidades académicas, de padres de familia, de colegios de profesionales y de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la UAT.

La Dirección de Servicios Escolares informó también que los aspirantes aceptados deberán ponerse en contacto con la facultad o unidad académica donde han sido admitidos y estar atentos de sus respectivos sitios oficiales, para verificar los siguientes pasos que deberán cumplir para realizar su inscripción.

APLAUDE JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX A AMERICO… El senador tamaulipeco, Américo Villarreal Anaya y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se reunieron la noche de este miércoles en las oficinas del gobierno capitalino para hablar del trabajo que se está haciendo en el Senado, así como de la unidad de todos los actores políticos del país en torno al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación.

Durante este encuentro amistoso y de trabajo, en el que participaron también el secretario general de gobierno de la CDMX, Marti Batres y la secretaria general de Morena, la senadora Citlalli Hernández, se destacó que el éxito del gobierno del Presidente López Obrador se fortalece todos los días porque está yendo a escuchar a los que siempre estuvieron olvidados, y que debe replicarse en todos los niveles y todos los días en la Ciudad de México y en Tamaulipas.

Claudia Sheinbaum también resaltó el trabajo legislativo del senador Villarreal Anaya y afirmó que a Tamaulipas debe llegar la Cuarta Transformación para rescatar a la entidad del rezago en que se encuentra, y que solo con la unidad de los morenistas van a conseguirlo, amén del compromiso que existe del Presidente de la República con Tamaulipas.

El senador Américo Villarreal agradeció la confianza y la disposición de la Jefa de gobierno capitalino para empatar agendas y se comprometió con ella a seguir unidos bajo la dirección del Presidente López Obrador.

Este jueves, en agenda aparte, el senador tamaulipeco acompañó al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, en la presentación de su informe de actividades de la LXIV Legislatura.

