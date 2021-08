América vence al Atlas con un hombre menos y es líder general

AGENCIAS

Que su juego no es atractivo, sí. Que no conecta con la tribuna, también. Pero lo que no se puede negar es que como siempre, América tiene casta, tiene coraje y nunca se le puede dar por muerto.

Con diez hombres, las Águilas se acomodaron de gran forma en la cancha y no sólo sobrevivieron, sino que ganaron el juego con un gran gol de Sebastián Córdova.

Así, el torneo tiene nuevo líder y este vive en Coapa. El América de Santiago Solari, llega a diez unidades y está solo allá, donde las Águilas se atreven, en tanto que el Atlas tuvo un amargo 105 aniversario, y Diego Cocca su técnico, tiene que aceptar que fue evidenciado por el entrenador americanista.

Pero no fue fácil. América quiso intentar jugar como local de visitante. Pero los equipos rivales no juegan igual en el Azteca que fuera de él.

Atlas se le paró a las Águilas con personalidad, asumiendo su responsabilidad de local. Los Rojinegros fueron a presionar a la cara de Memo Ochoa, ganaron pelotas en zona de peligro, pero… No tuvieron la pólvora para quemar. Al paso del tiempo, las Águilas prefirieron saltar las líneas, jugar en alto, alejar el balón de su área, y así comenzaron a respirar, evidenciar a la zaga rojinegra, pero Memo Ochoa salvó en un remate de Furch.

Inició la segunda parte y Atlas despertó, comenzó a jugar por las bandas, finalizando las jugadas por el centro y otra vez Ochoa, salvó en con grandes reflejos a un disparo de Julián Quiñones.

Solari no aguantó más e hizo tres cambios en una ventana, reforzando el medio campo a la defensa y Roger Martínez en ataque, pero el plan parecía que se iba a la basura cuando vino la expulsión de Emanuel Aguilera. Aún así, América comenzó a generar, tuvo una, pero Salvador Reyes desperdició una oportunidad clarísima en el área chica y ese fue el inicio de lo ilógico: con diez hombres América se acomodó mucho más en la cancha, dejando pasar el tiempo, rescatando el juego, y hasta ganándolo.

Llegó el gol. Recuperó Pedro Aquino quitándole la pelota a Maroni, pasó a Reyes que acarreó hasta los linderos del área, pasando de forma magistral a Sebastián Córdova quien definió con gran clase (76’). Atlas estaba perdido, enseguida vino un penalti, que Roger Martínez desperdició gracias a una gran atajada de Camilo Vargas, pero ni así, ni porque tenía un hombre de más, ni porque agregaron ocho minutos al tiempo regular, los Rojinegros salvaron lo que al final fue un triste aniversario.