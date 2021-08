López Obrador afirma que el Poder Judicial ‘está podrido’

AGENCIAS

DURANGO.- De visita por la comarca lagunera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un ultimátum a quienes se oponen al proyecto hidráulico Agua Saludable para la Laguna, que busca beneficiar con agua potable a un millón 600 mil habitantes de 9 municipios de Durango y Coahuila, a partir de los escurrimientos del río Nazas y con una inversión de la Conagua de 10 mil millones de pesos.

Acompañado por los gobernadores José Rosas Aispuro y Miguel Riquelme, además de empresarios, productores y operadores de organismos de agua, el mandatario se refirió a los amparos que han interpuesto diversos representantes de distritos de riego, que no permiten seguir con las obras.

En este marco, fijó un plazo que iría de esta fecha hasta el 3 de octubre para que se lleven a cabo mesas de trabajo y se expliquen los beneficios del proyecto en general y se retiren los amparos.

“Me gustaría que para el 3 de octubre ya no estuviesen vigentes o en curso esos amparos porque si están esos amparos, aunque aquí se diga ‘no hay problema vamos adelante’, no, si el día 3 de octubre no hay amparos y hay acuerdo y vamos para adelante. Si hay amparos y no hay acuerdo, como amigos vamos a quedar de ninguna manera como enemigos, mucho menos como adversarios”, señaló.

López Obrador aprovechó para emprender de nueva cuenta contra el Poder Judicial, que dijo, salvo sus honrosas excepciones, está podrido por lo que desconfía de sus decisiones en este caso particular con las suspensiones otorgadas para que no se realice el proyecto.

“Y si ya empezaron los amparos no vamos a poder terminar la obra, ¿Ustedes creen que voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy chupando el dedo, desgraciadamente, el Poder Judicial está podrido-hay honrosas excepciones para no generalizar-, pero jueces, magistrados, ministros están al servicio de los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, ultra conservadora”, afirmó.