Martha Isabel Alvarado



Dardo envenenado



.-Julio Scherer, se va…¿a la SCJN?

.-‘Es como mi hermano’ dice AMLO

.-Mariana RMYT; ‘fichaje’ en CDMX

.-“A la mitad del camino”, ‘agotado’



Luego de tremenda ‘nube’ de especulaciones, se confirmó la renuncia del Asesor Jurídico de la Presidencia, JULIO SCHERER IBARRA, por parte del propio ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo cual tuvo lugar en la conferencia mañanera de ayer. ¿Dónde más?.



Mucho se ha especulado, que Scherer Ibarra habría optado por abandonar el gabinete presidencial, luego de que AMLO trasladó algunas atribuciones de la Consejería Jurídica a la ‘nueva’ Secretaría de Gobernación que encabeza su ‘cuatacho’ y paisano ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.



Pero existe otra versión, que apunta a que Julio Scherer se separa del equipo del Presidente, para concentrarse en su aspiración de convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Según se sabe, en diciembre próximo se retira el ministro JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ-SALAS, que cumplirá 71 años, y con ello la edad reglamentaria para separarse de la SCJN, siendo esa vacante la que le interesa a Scherer Ibarra. De ahí la premura con que se llevó a cabo su dimisión a la Consejería Jurídica. ¿Será?.



Veremos si AMLO honra la frase textual que pronunció ayer, al darle la despedida a Scherer del equipo presidencial, diciendo: “Es como mi hermano”. De ser así, seguramente lo promoverá para la SCJN.



Aunque existe un pequeño ‘detalle’. El cual apuntaría a que también los señores de las Fuerzas Armadas estarían interesados en el espacio que dejará vacante el ministro Franco, con miras a recuperar la ‘tradición’ del asiento que ellos tuvieron en la SCJN hasta 1995, que en ese entonces ocupó el coronel CARLOS GARCÍA.



Dícese que, ese habría sido el motivo del ‘dardo envenado’ que lanzó el titular de la Secretaría de Marina, almirante JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, en mayo pasado, con sus declaraciones: “Parece que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.



Así las cosas, veremos si AMLO se decanta por “su hermano” Scherer, o por sus ‘consentidos’ los militares, llegado el momento.



Por asociación de ideas, anotaremos que hoy (3 de septiembre) a las 10:00 de la mañana, tendrá lugar en las instalaciones de la Octava Zona militar con sede en Reynosa, la Toma de Protesta del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Presidencial, VICENTE ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.



Entre otras especialidades, Hernández Sánchez cursó la Maestría en Administración con especialidad en Finanzas en la Universidad La Salle de la CDMX, y la Maestría de Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacionales en el Colegio de la SEDENA.



Por cuanto hace a su trayectoria, el nuevo mando militar de la Octava Zona, estuvo como comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua y como agregado militar y aéreo en la República Popular China.



A propósito del tema, trascendió que el pasado fin de semana, el ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, estuvieron en una convivencia en Monterrey, organizada para darle la despedida al general CARLOS ARTURO PANCARDO ESCOBEDO, quien dejó la comandancia de la Cuarta Región Militar, en virtud del ascenso a Inspector General del Ejército y Fuerza Aérea.



El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, así como sus homólogos JAIME RODRÍGUEZ de Nuevo León y JUAN MANUEL CARRERAS de San Luis Potosí, acudieron a la ceremonia de despedida formal de PANCARDO ESCOBEDO, realizada el 28 de agosto, en la Séptima Región Militar con sede en Monterrey, N.L.



Por su parte, la tamaulipeca ex diputada federal y ex magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN, ya se alista para integrarse al equipo de la alcaldesa electa de la delegación Álvaro Obregón, LÍA LIMÓN GARCÍA, emanada de la coalición PRI-PAN-PRD, que asumirá formalmente el cargo, el 1 de octubre próximo.



Durante la jornada del martes, anduvimos buscando el nuevo libro de AMLO, “A la mitad del camino”, con el propósito de leerlo, como un deber periodístico. Pero nada que lo encontramos, en las principales librerías de Monterrey y San Pedro. Ya luego trascendió, que la primera edición ‘se agotó’, porque los ejemplares fueron vendidos a los burócratas de la “4-T”, en la CDMX, voluntariamente a fuerza.



CONTRAFUEGO: ‘Hermandad’ que no se refleja en la nómina, es pura demagogia.

Hasta la próxima.