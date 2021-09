Martha Isabel Alvarado



Ni de aquí, ni de allá



.-Maki Ortiz, “se la juega” con Adriana Dávila

.-Gran convocatoria de Oseguera en Informe

.-La ‘cuatroseñal’ balconea titubeo de ‘Makito’

.-Erasmo hace mucho ‘ruido’ y “no trae nada”



No es por intrigar, pero la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, comadre de FELIPE CALDERON y MARGARITA ZAVALA, anda como “LA INDIA MARÍA”, en aquella película denominada: “Ni de aquí, ni de allá”.



Por un lado, se sabe que Maki anda apoyando con todo a la ex diputada federal tlaxcalteca, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, quien busca convertirse en presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en sustitución del actual dirigente, MARKO CORTÉS.



Dicha elección de ‘los azules’ tendrá lugar el domingo 24 de octubre, y la alcaldesa de Reynosa está ‘metida’ en los ‘entretelones’.



Por otro lado, Maki Ortiz se deja ver en los terrenos de Morena, según se especula, como ‘pretendiente’ de la candidatura de ese Partido a la gubernatura de Tamaulipas.



La más reciente aparición de la alcaldesa de Reynosa con el bando morenista, fue el pasado viernes, con motivo del tercer informe del alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION.



Por cierto, Oseguera tuvo muy buena convocatoria en su Informe, hasta la Senadora morenista de Oaxaca, SUSANA HARP, sobrina del magnate ALFREDO HARP HELÚ, dueño de Banamex y del equipo de béisbol “Diablos Rojos”, vino a pasar lista de presente.



Volviendo con el caso de la alcaldesa de Reynosa, llamó la atención una foto publicada en redes sociales, en la que aparecen los alcaldes electos: HÉCTOR VILLEGAS, “El Calabazo”, de Río Bravo; MARIO LÓPEZ, “La Borrega” de Matamoros; NATALY GARCÍA de Díaz Ordaz; CARMEN LILIA CANTUROSAS de Nuevo Laredo; ARMANDO MARTÍNEZ de Altamira; CARLOS PEÑA ORTIZ de Reynosa; así como el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO; la propia MAKI ORTIZ, y el alcalde anfitrión ADRIAN OSEGUERA.



Todos ellos aparecen haciendo la “cuatroseñal” (de la “4-T”), menos Maki y su hijito Carlitos. ¿Por qué ellos no?.



Ahí el que más ‘obligado’ estaba a hacer dicha señal, era precisamente el alcalde electo de Reynosa, por la sencilla razón de que las siglas de Morena lo llevaron al triunfo. ¿A poco “mami” no le da permiso?.



En política, el lenguaje críptico dice mucho.



¿Será que Maki no quiso hacer la “cuatroseñal” para que no se le enojen sus compadres Felipe y Margarita?. ¿O acaso porque no se lo vaya a tomar a mal su ‘cuatacha’ Adriana Dávila?.



¿Ven por qué decimos que la alcaldesa anda como “La India María”, en el que fuera su éxito de taquilla: “Ni de aquí, ni de allá”?.



Respecto a lo que comentamos líneas arriba, de que Adrián Oseguera tuvo muy buena convocatoria en su tercer informe, habría que agregar que sus invitados ‘acapararon’ el vuelo comercial que salió ese día, a las 14:00 horas, de la Ciudad de México con destino al puerto de Tampico.



En el cual viajaron: el dirigente de Morena, MARIO DELGADO, el Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, el Senador AMÉRICO VILLARREAL, la Senadora SUSANA HARP, el diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y el alcalde de Altamira, ARMANDO MARTÍNEZ, entre otros.



Quizá lo que le ha pasado a Oseguera en estos tres años en que ha pasado desapercibido en el plano estatal, se deba a que no termina de creérsela, y ha permanecido ‘atejonado’ en el municipio de Madero, del que no sale “ni a mentadas de madre”.



Aquí lo hemos dicho, que lo único que ha trascendido de la gestión de Oseguera, es que construyó un kiosko en el municipio a su cargo. Tal vez le han faltado buenos asesores.



Hace mucho más ‘ruido’ Erasmo González, a pesar de que “no trae nada en la mochila”, dicho lo cual, porque no pudo hacer ganar a Morena en Tampico, ni con toda la ‘lana’ de la que dispuso.



Debido a esa ‘aventura’, Erasmo quedó muy ‘entrado’ con los hermanos Carmona, y ahora busca la forma de ‘recuperarse’, imponiendo a OLGA SOSA como titular de la Auditoría Superior del Estado. ¿Para pagar deudas?.



“Makito” aún no toma posesión como alcalde, le faltan 25 días para hacerlo, pero según ha trascendido, llegaría al cargo con su primer compromiso incumplido: el de hacer 1er. Regidor de su Cabildo al activista JUAN FABILA, que fue quien lo habría ‘conectado’ con gente como MARIO DELGADO y RICARDO MONREAL.



CONTRAFUEGO: “Si te vi, ni me acuerdo”.

Hasta la próxima.