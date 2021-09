Martín Sánchez Treviño

Nuevo aumento al gas domestico

Aunque las remesas de trabajadores en el extranjero hay establecido cifras récord por la captación de divisas extranjeras, no es por gestiones ni méritos de ningún gobierno, aunque la federación informa a la población con esa finalidad. Pues en realidad las remesas se habrían incrementado por el lavado de dinero que se presenta en esta región donde se localiza unas de las fronteras más activas y productivas.

También, pero sin mayor relevancia se han incrementado la afluencia de profesionistas y obreros y se han convertido en una importante fuerza laboral en Estados Unidos, asimismo el flujo de migrantes mexicano es el resultado de un gobierno irresponsable que no ha hecho lo propio para que los mexicanos tengan un empleo digno en territorio mexicano.

Por ello los medios nacionales insisten en informaciones en el sentido de las obras de Morena no han generado los empleos informales y formales que se prometieron durante la campaña del 2018.

Asimismo, hay un incremento descomunal en los productos básicos de la economía familiar. Por lo pronto ayer domingo el gas l p conocido como butano de uso domestico registró un incremento del 2.45 por ciento.

En tanto, que los empleados del denominado y cacaraqueado gas del bienestar se manifestaron debido a que los contratantes no les ha cumplido con los salarios y comisiones que les ofrecieron. Por ese motivo se espera que en los próximos días haya nuevos incrementos en otros básicos.

Por otra parte, un estudio del INEGI revela que el 49 por ciento de los pacientes fallecidos por Covid en México son jefes de familia. Y por lo mismo los integrantes de esos núcleos familiares están en emergencia, debido a que un segmento de estos son varones que sostenían el referido porcentaje de difuntos.

A la mitad del camino, los resultados de Morena en el poder no han cubierto las expectativas que crearon durante la última elección presidencial, en la población mexicana. Y aunque hay quienes sostienen que es un partido emergente cuya popularidad va en aumento, lo cierto es que sus resultados que ha obtenido están abultados por los recursos que la federación ha inyectado en tiempos y espacios electorales.

En esta región del país contra todo los que se pueda decir en contra de Acción Nacional, de acuerdo con los resultados de la última elección de junio anterior, ese partido obtuvo menos de 30 mil votos que Morena quien en ganó los principales municipios y de panzazo gano en el Congreso Local.

En otra información, la Universidad Autónoma de Tamaulipas inaguró el centro de mediación público, con el cual se celebro el aniversario de la fundación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta capital, funcionará en las instalaciones de la sala de juicios orales de esa unidad académica multidisciplinaria.

En su mensaje, el Director Armando Villanueva Mendoza expresó que es un avance para la sociedad contar con mediadores capacitados para la resolución de conflictos, ya que es algo fundamental en un Estado de Derecho. Apuntó que, por ley, debe de recurrirse a los medios alternos de solución de controversias con el propósito de no llegar a los tribunales.