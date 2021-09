Marco Antonio Vázquez Villanueva

La fuga de los pesos…

Sabía usted que la Comapa de Victoria “donó” más de seis mil millones de pesos en un solo año (y no hace mucho, 2017, 2016, no lo recuerdo con precisión, pero prometo decírselo después) porque presuntamente era una deuda incobrable, es decir, que ya no habría posibilidad de recuperarla, eso según su Consejo de Administración compuesto por políticos principalmente.

Cierto o falso que ya no se podía cobrar, la verdad es que si bien se favoreció a muchas personas de escasos recursos también existe la probabilidad de que empresas propiedad de políticos y ricos del pueblo que son sus amigos hayan obtenido un mayor beneficio al dejar de pagar sumas en cientos de miles de pesos, incluso de millones, que si no se podían cobrar bien se podían recuperar con embargos a propiedades de los mismos, la verdad nunca la sabremos, las auditorias que se hacen a esos organismos siempre son a placer, cuando quieren sancionar a alguien por ser enemigo siempre encuentran con qué, sino pues resultan ser blancas palomitas, ándele, como el ex alcalde de Victoria, Xicoténcatl González, a quien le aprobaron su cuenta pública en el Congreso a pesar de no haber ni una señal de los mil millones de pesos que se gastó en un año.

El tema viene a colación porque el reelecto alcalde de Matamoros, Mario López, propuso sacar a los políticos de estos organismos, la justificación, “han sido la caja chica de las campañas”, “también el sindicato la saquea”, “tiene mil millones de presupuesto al año la Junta de Aguas y Drenaje (de Matamoros) pero bien saneada debería tener tres mil, se pierden dos mil millones al año”.

En palabras llanas, según el alcalde Mario López, profesor de profesión y a quien gusta le digan La Borrega, los políticos han saqueando el organismo de aguas de Matamoros y puede ser real, con un agregado particular, es algo que seguramente ocurre en el resto del Estado.

Los hechos dicen que efectivamente, los políticos o son pésimos administradores o han saqueado y siguen saqueando esos organismos que tienen dinero contante y sonante, con algo más a favor de quienes los administran, es fácilmente utilizable sin que se pueda rastrear, quizá ahí este el secreto de un cobro adicional cuando paga usted con tarjeta, le cobran un porcentaje como si les interesará más tener el dinero en efectivo, eso tómelo como pura sospecha, aunque no se vea otra justificación.

Pero no nos perdamos, lo interesante es la propuesta que según el alcalde ya presentarán los diputados electos en los distritos de Matamoros con la idea de crear un Consejo Ciudadano, verdaderamente, administrador de la Junta de Aguas y Drenaje de su municipio, ojalá, ya que están ahí, pues que piensen en una composición similar para todas las Comapa´s y de esa forma se vayan saneando, sobre todo, que tengan recursos para reparar sus fugas, para obra nueva, para hacer profesionalmente sus trabajos.

“La idea de lo que necesitamos es ir a representar por personas a Matamoros, agrupar de 10 a 20 consejeros para administrarla y que cada una de ellas lo proponga un sector, por ejemplo, el magisterio, son 7 mil, por cuatro personas que representa cada uno son 28 mil, pues ellos que tengan uno, el sector salud, la industrias, cámaras empresariales, sector obrero, buscar que se representen todos hasta armar el 70 por ciento de la representatividad, el otro 30 por ciento que sean representantes populares pero como un solo voto, que se integren como pares y que un colegiado tome decisiones”, dijo Mario López.

Según los estudios, detalló el edil para reforzar la idea de ciudadanizar la Junta de Aguas de Matamoros, los ingresos de ese organismo, o el presupuesto, ascienden a mil millones en este momento, pero saneados aumentarían hasta tres mil millones, tener incluso más presupuesto que el municipio, y eso permitiría que todo lo referente a su área se haga con eficiencia.

Por ello le decía que se tiene que pensar lo mismo para todos esos organismos conocidos como Comapa´s, en Victoria, le explicaba los números, el presupuesto llega casi a 500 millones de pesos anuales y resulta que un solo año donaron más de 6 mil millones, 12 veces más su presupuesto anual, como si hubiesen dejado de cobrar el agua 12 años a los ciudadanos lo cual no suena nada coherente, digo, ni modo que usted no sea testigo que apenas se atrasa un poco y se la racionan o de plano le cortan el suministro.

Así es, aunque la propuesta del alcalde sea extraña, porque se supone que va a repetir en el cargo y se anunció como aspirante a la gubernatura lo que significa que ya tiene un asiento en ese organismo, la verdad es que resulta muy coherente, sobre todo, urgente, como bien lo dice, es tiempo de sacar a los políticos de esos organismos donde solo se sospecha hay saqueos, si, raterías que nadie las quiere observar porque son como sus fallas, fugas de peso por peso que en lo poquito no se nota pero en lo mucho, en el presupuesto general, si pueden llegar a sumar varios cientos de millones de pesos, o de miles de millones, según el edil.

EGRESA GENERACIÓN DE MUSICA EN LA UAT… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, presidió de manera virtual la ceremonia de graduación de la generación 2016-2020 de la Facultad de Música y Artes “Mtro. Manuel Barroso Ramírez”.

El máximo directivo de la UAT reconoció el esfuerzo que maestros y estudiantes hicieron por adaptarse a un proceso educativo diferente debido a la pandemia de COVID-19, y felicitó a la nueva generación de egresados de Licenciatura en Música, Licenciatura en Educación Artística y Técnico Superior Universitario en Música.

En el evento trasmitido por plataformas digitales estuvo la Mtra. Norma Laura Barrientos Villanueva, Directora de este plantel universitario; así como la Dra. Mariana de Jesús Vargas Mendoza, Secretaria Académica; el Lic. José Manuel Ponce Luna, Secretario Administrativo, y el Lic. Braulio del Ángel Hernández, Secretario Técnico.

En su mensaje, el Ing. José Andrés Suarez Fernández agradeció a los padres de familia por creer en la UAT y confiar en esta casa de estudios, de donde sus hijos egresan muy bien preparados para enfrentar el mercado laboral.

Reconoció el esfuerzo y compromiso de los jóvenes que iniciaron sus estudios en un plan presencial y, ante la contingencia sanitaria, asumieron el reto de transitar a un sistema de aprendizaje a distancia que la Universidad tuvo que implementar.

“El esfuerzo que hicieron fue igual o más grande que el de sus profesores y el que hizo la institución para cumplir con un proceso educativo de calidad pese a las circunstancias”, apuntó.

En su turno, la Mtra. Norma Laura Barrientos Villanueva también subrayó el esfuerzo de maestros y estudiantes por salir adelante y avanzar hacia la meta de finalizar la carrera universitaria.

A nombre de los egresados, Anei del Carmen Hernández Hernández y Verónica Carreto Abarca coincidieron en agradecer a la casa de estudios por la formación de calidad recibida y dijeron que su generación asume el compromiso que la Universidad y la sociedad esperan de ellos en el ámbito de su profesión.

