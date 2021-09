Martha Isabel Alvarado



El diputado ‘cachirul’



.-Lo que faltaba: la crisis de los haitianos

.-“Despedida” nada grata para Maki Ortiz

.-PRI, le ‘quitaría’ una “pluri” local al PAN

.-¿Se complica, el “parto” de una alianza?



Al parecer, podría complicarse el ‘parto’ de una posible alianza entre PRI y PAN en Tamaulipas, para los comicios del 5 de junio de 2022.



Entre las novedades que traería consigo esta semana que inicia, estaría un ‘descontón’ para el Partido Acción Nacional, en la asignación de diputaciones locales plurinominales.



Es decir, que al PAN le ‘quitarían’ una de las 7 diputaciones “pluris” que a principios de este mes le asignó el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, para ‘dársela’ al PRI.



Eso que dice el dirigente del PRI tamaulipeco EDGARDO MELHEM SALINAS de que su Partido tendría dos diputaciones más de representación proporcional, está por verse.



Pero lo que sí es seguro, es que el Partido Tricolor tendría una más, que sería para el mantense ALEJANDRO GUEVARA COBOS, candidato perdedor al Senado en 2018, que lo volvió a hacer, lo de obtener posiciones políticas mediante ‘padrinos’. Uno de la “4-T”, de la CDMX en este caso.



No hay que olvidar que, en el proceso electoral de 2015, cuando el PRI ya tenía elaborada su papeleta de candidatos a diputados federales de Tamaulipas, y en el casillero del distrito 06 con cabecera en Ciudad Mante, aparecía el nombre de JAVIER VILLARREAL TERÁN, el entonces jefe político del estado recibió una llamada, misma que presuntamente salió de las oficinas de la SEDENA, pidiendo el favor de colocar a Guevara Cobos en esa posición.

Cosas que tiene la vida. En la próxima legislatura local, la LXV, que arranca funciones el 1 de octubre próximo, ambos, Javier Villarreal y Alejandro Guevara, se volverían a ver las caras, los dos como diputados plurinominales.



Solo que en el caso de Javier Villarreal, él proviene del listado original de candidatos de Morena, en la posición número 4, mientras que Guevara Cobos entraría como quien dice, de “cachirul”.



Veremos si el dirigente del PAN tamaulipeco, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, “Cachorro”, no hace una ‘pataleta’ con este ‘reacomodo’ que viene en las diputaciones locales plurinominales, y sale a “mentarle la madre” al PRI, con una de sus características ‘declaraciones’, porque entonces sí que se complicaría la alianza.



¿Ven por qué decimos que, por el bien de todos, el PRI y el PAN ya deberían “darle las gracias” a sus actuales dirigentes estatales?. Aunque el tema de los plazos electorales, complica algo así.



A todo esto: ¿Para qué quiere el PRI a un diputado como Guevara Cobos?. Ni modo que digan que lo ‘pelean’ por combativo. Capaz que se pondría a “pintarse las uñas” en la curul.



En Reynosa, ¡lo que faltaba!. Desde el pasado viernes, se estaría registrando en esta ciudad, el abordaje de una caravana de varios miles de migrantes de origen haitiano, lo cual agravaría aún más la crisis que vive el municipio en esta materia.



De tal modo que estaríamos hablando de otra crisis de la crisis de los migrantes que desde hace varios meses ha aquejado a Reynosa, reflejada fehacientemente en la Plaza de la República, en miles de personas procedentes de otros países, sobre todo de centroamérica, que permanecen hacinados en ese lugar.



Digamos que los haitianos vienen a darle la “despedida” a la alcaldesa MAKI ORTIZ, cuyo gobierno ha mostrado indiferencia ante el problema, y cuando ha intervenido, ha sido para complicarlo más, como en el caso del albergue “Senda de Vida”.



A pesar de que ella no es originaria de Reynosa, ciudad que le abrió los brazos cuando ella llegó procedente de su natal Chihuahua, y que le ha brindado ‘fama’, pero sobre todo abundante fortuna, Maki Ortiz les sigue haciendo el ‘fuchi’ a los migrantes. Y eso que su profesión de Doctora, se supone, tiene tintes humanistas.



Por cierto, hablando de Doctores, ahí tienen ustedes, que al cardiólogo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, le está ganando el ‘corazón’ de los Priistas, otro aspirante de Morena a la gubernatura, el tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA. En Reynosa, varios ex dirigentes locales del PRI y hasta uno estatal, e incluso el ex gerente de Comapa SERAFÍN GÓMEZ, ya andan ‘jalando’ con el aún titular de RTC.



Finalmente anotaremos, que en la Cumbre de la CELAC efectuada en México el fin de semana, todo iba “a toda madre” para AMLO como gran anfitrión, hasta que el presidente de Uruguay, el surfista LUIS LACALLE POU, junto con el de Paraguay, MARIO ABDO BENITEZ, le ‘cantaron un tiro’, en su mera cara, a su par de Venezuela, NICOLÁS MADURO por antidemocrático y otras ‘linduras’.



CONTRAFUEGO: Nunca falta un invitado incómodo.

Hasta la próxima.