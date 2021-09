Martha Isabel Alvarado



Turno al bat



.-RGV, nuevo ‘súper delegado’ de la “4-T”

.-Termina “doña Blanca está encerrada…”

.-¿Por qué la libraría Romero Deschamps?

.-Alistan ediles, sendas Tomas de Protesta



Cualquiera diría que, para la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, que busca con verdadero frenesí la candidatura de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, no es una buena noticia la designación de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, como nuevo ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas.



Sobre todo, porque el ocaso de Maki como alcaldesa (su gestión de cinco años al frente del Ayuntamiento concluye este jueves 30), contrasta con el ‘esplendor’ del nombramiento de González Valderrama, cuya vigencia inicia el viernes 1 de octubre.



Dícese que, en política, el timing lo es todo. ¿Aplica en este caso?.



Por lo pronto, hoy lunes, en la CDMX, se hará efectiva la renuncia de González Valderrama al cargo de Director de Radio, Televisión y Cinematografía, misma que anticipamos en este espacio.



Cualquiera diría que el lunes sería día de ‘buena suerte’ para Rodolfo González, ya que hace exactamente ocho días (el 20 de septiembre), presuntamente, estuvo en Palacio Nacional, y allí recibió formalmente la invitación a su nueva encomienda.



Según ha trascendido, mañana martes viajaría González Valderrama a Reynosa para una primera reunión de trabajo con el ‘súper delegado’ saliente, “JR”, quien llegó al cargo el 11 de julio de 2018.



De Gómez Leal se dice, que no le irá tan mal luego de su renuncia, ante la posibilidad de que sea invitado a formar parte del CEN de Morena, como es el supuesto deseo de MARIO DELGADO. O bien, que logre ocupar una posición en el rubro de aduanas (que tanto le gusta), adscrito a la Dirección General.



Hablando de la transición que ya está en marcha en la ‘súper delegación’ de la “4-T” en Tamaulipas, habría que remontarnos a aquel evento que tuvo como escenario la Laguna del Carpintero, en Tampico, celebrado el 17 de octubre de 2018, con la presencia de AMLO en calidad de presidente electo.



Como bien se ha de recordar, aquel evento fue parte de la gira de agradecimiento que llevó a cabo López Obrador por diversos puntos del país, justamente para dar las gracias a los 30 millones de mexicanos que sufragaron a su favor.



“Vengo a agradecerles por su respaldo y por su confianza, no les voy a fallar, se trata de una transformación, no sólo de un cambio de gobierno. Sí se pudo”, dijo textual AMLO en dicho acto masivo.



Asimismo, el entonces presidente electo reveló que su gobierno estaba llevando a cabo un censo para beneficiar con diversos programas sociales a: 250 mil adultos mayores; 25 mil discapacitados pobres; 141 mil familias con el programa “Prospera”, y 100 mil jóvenes estudiantes de nivel medio con 800 pesos mensuales. Todo esto a través de la “Tarjeta para el Bienestar”.



En esa parte de su discurso, AMLO preguntó sobre el avance del censo, y dijo desde el micrófono: “¿Dónde está José Ramón?”, aludiendo a Gómez Leal, como responsable del mismo.



Según testigos presenciales, a López Obrador no le agradó del todo la respuesta, de que se estaban censando de 50 a 80 casas diarias, y sentenció a grito pelado: “Nada de estar echando mentiras, porque la mentira es del demonio”.



Otro que no salió muy bien librado en aquel evento, en función de los epítetos lanzados en su contra, fue el entonces secretario general del Sindicato Petrolero, CARLOS ROMERO DESCHAMPS. Pero AMLO acalló el vocerío, diciendo: “Espérenme, no se trata de eso, Romero Deschamps no es el único asunto”. (Hasta la fecha, el susodicho ‘magnate’ sindical, sigue intocado por la justicia federal).



Casi al final de su discurso de la Laguna del Carpintero, el cual tuvo una duración de 56 minutos con 45 segundos, AMLO expresó: “Está aquí con nosotros un abogado extraordinario, politólogo con especialidad en Derecho, es de Tampico, fue delegado en la Cuauhtémoc, va a estar con nosotros trabajando, va a estar conmigo: Rodolfo González”.



Tres años después de aquel evento, RGV toma un ‘turno al bat’ en Tamaulipas. ¿Conectará el ‘jonrón’ que sus simpatizantes esperan?.



El anterior ‘súper delegado’ era como ‘doña Blanca’, “encerrada en pilares de oro y plata”. Nadie lo podía ver.



En el ‘performance’ de su llegada al cargo de ‘súper delegado’, según se sabe, González Valderrama ya tiene agendado asistir a la toma de protesta del alcalde re-electo de Matamoros, MARIO LÓPEZ, “La Borrega”, y algunos otros jefes y jefas de los Ayuntamientos.



CONTRAFUEGO: Tengan su “fake”.

Hasta la próxima.