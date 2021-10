Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sangre nueva en la UAT…

El contador Guillermo Mendoza Cavazos se convirtió automáticamente en rector de la UAT para el próximo periodo luego de que todos los consejos técnicos de las facultades y unidades académicas lo propusieron de candidato y la Asamblea Universitaria le diera el visto bueno, obvio, se va a someter a una elección que, por ir como candidato único, representa doble esfuerzo ya que en la misma se tendrá que ver reflejado, en votos, el respaldo de la comunidad universitaria.

El futuro Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es contador público por la UAT, con estudios de postgrado en el Reino Unido, la UAT y otras universidades, es investigador, y ha ocupado diversos cargos en la rectoría, vaya, por decirlo de manera coloquial, se trata de un uateño por los cuatro costados y de toda la vida.

Por supuesto, su llegada implicará nuevos retos, no solo el análisis y planeación adecuada para el retorno seguro a las aulas que está a la vuelta de la esquina y de la que ya habló en una entrevista a medios, sino la de buscar innovar, que las clases a distancia lleguen para quedarse en algunos temas o en la medida de lo posible para que el resto de la infraestructura universitaria se aproveche más en talleres, laboratorios, aulas especializadas, la compra o creación de nuevas tecnologías, entre muchas otras cosas.

La Universidad, en realidad, tiene varios años que avanza al grado de que hoy participa en proyectos conjuntos con la propia Universidad Nacional Autónoma de México y otras de distintas partes del país, más las que tiene convenios de doble titulación en diversos países del mundo, que igual hay que decirlo, no son pocas.

Hay evaluaciones nacionales en diversos temas y, créalo, los alumnos universitarios obtienen primeros lugares en competencias en las que participan incluso las universidades privadas que se jactan de ser de muy alto nivel y muy caras.

El caso es que vienen nuevos retos en la UAT, por ello la ventaja de que llegue nuevamente un uateño de cepa, que conoce la administración y el desarrollo de la institución, joven y, por supuesto, con el respaldo de todas las unidades académicas y facultades lo que significa que batallarán menos para ponerse de acuerdo, para lanzar proyectos en respuesta a las necesidades que se les vendrán encima tan solo con el regreso a clases, por ejemplo.

A PRUEBA… Crece el rumor de que José Ramón Gómez Leal, hasta hoy llamado “superdelegado” del gobierno federal en Tamaulipas se convertirá en presidente de Morena en el Estado, la versión significa dos cosas, sobrevivirá y se convertirá en influyente funcionario del gobierno estatal que viene, si lo gana su partido, para luego impulsarlo de candidato en la siguiente elección, es decir, lo protegieron luego de observar su empecinamiento de ser candidato al gobierno estatal sin tener la suficiente experiencia y respaldo político y ciudadano para ello.

En lugar del llamado JR será ocupado por otro que aspiraba, o aspira, a la candidatura a gobernador, Rodolfo González Valderrama, quien tendrá un mes para ganarse las simpatías de la gente si es que fue puesto en ese lugar para promoverse o, de otro modo, ponerse a jalar y hacer que la estructura partidista funcione a partir de los beneficios que reparte, digo, es un hecho innegable que el reparto de recursos se ha utilizado tradicionalmente para cosechar votos y, tristemente, no creo que en la próxima elección sea la excepción.

Ambos, en eso hay certeza, han brincado hacía arriba ya que lo peor que les puede ocurrir, salvo que cometan errores muy grandes, es quedarse como hasta hoy, gozando de las simpatías de sus padrinos políticos que los quieren, y por lo que se ve con la protección, el blindaje que han recibido, los quieren bien.

Claro, claro, lo que sigue para ellos también implica un esfuerzo, el primero no cometer errores y, el segundo, hacer sentir que realmente son buenos para el tema de la política y el manejo de la estructura electoral, si cumplen exitosamente sus encargos no dude que aparezca uno de ellos de candidato al senado y el otro de candidato a alcalde de Reynosa, ambos aspirando desde sus puestos, ahora sí ya con mucho territorio, arraigados y bien posicionados, a suceder al próximo gobernador, pero que no lancen sus campanas al vuelo, lo que sigue es la prueba que ahora mismo les han impuesto como premio o como castigo, quien lo sabe…

AGRADECEN A ALCALDE RESPALDO… El alcalde Arturo Sanmiguel Cantú, despidió el último ‘Miércoles Ciudadano’ de la administración 2018-2021 con agradecimientos de algunas de las decenas de personas a quienes apoyó en su gestión, por medio de este programa insignia del Gobierno Municipal.

“Hoy, último ‘Miércoles Ciudadano’ de la administración, muy satisfecho porque parte de nuestras funciones y mi meta de llegar al gobierno fue poder ayudar a la ciudadanía y más que todo en cuestión de salud, aquí lo vemos hoy, la gente muy agradecida por los apoyos que les dimos en cuestión de medicamentos y sillas de ruedas”, dijo el Presidente Municipal.

Durante el enlace virtual, Sanmiguel Cantú recibió el agradecimiento de Deyanira Palafox Sosa, de la colonia Villas de San Miguel, quien recibió un estudio de urografía excretora que requirió para su hija Elan Zoe Palafox Sosa, de 9 años, DE Sanjuana López Garza, de 67 años y residente de la colonia Nueva Era, que le dio las gracias por la silla de ruedas nueva y paquetes de pañales para adulto que recibió su esposo, Pedro Figueroa García, de 74 años. Dionisio Salazar Ramos, de 60 años, habitante de la colonia Nueva Victoria, también expresó su gratitud a Sanmiguel Cantú, por ayudarlo con medicamentos que solicitó para el control de la diabetes y Bertha Hernández Hernández, de 67 años y con domicilio en la colonia Las Torres, agradeció en transmisión digital al Presidente Municipal, por haberle ayudado a su mamá Plácida Hernández González, de 99 años, con una silla de ruedas nueva.

“Definitivamente nos vamos muy satisfechos por habernos dado esa oportunidad”, concluyó Arturo Sanmiguel Cantú, quien dejó en claro que desde la trinchera en que se encuentre, continuará apoyando a su gente de Nuevo Laredo.

