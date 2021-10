Martha Isabel Alvarado



Zozobra en el Congreso



.-¿Cuántos diputados más perdería Morena?

.-Armando Zertuche, como ‘la sota de copas’

.-Jorge Valdez pone en ridículo a compañero

.-¿Daría PVEM cabida a Maki Ortiz, en 2022?



Pregunta para arrancar la semana: ¿Cuántos diputados más ‘se le bajarán del barco’ de Morena a ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, el ya no tan flamante presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado?.



No es por intrigar, pero a Zertuche Zuani le queda aquella vieja canción del gran JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ: “Tu eres la sota de copas, muy bonita cantinera, pero se te van los clientes”.



Todo parecía muy bonito con la designación de Zertuche desde la cúpula morenista (como parte de una ‘componenda’ que MARIO DELGADO habría hecho en campaña): reuniones, fotos, besos y abrazos…hasta que salió con su ‘embajada’.



¿Para qué quiere la “4-T” a alguien como Armando Zertuche, que no sabe lo que pasa, o lo que puede pasar en el Congreso?. La jornada del pasado jueves, se la ganó 3-0, de fea manera, el bando rival.



Hasta el ‘paletoso’ de ALEJANDRO GUEVARA se fue “en el chorro”, con todo y su supuesto ‘padrino’ magistrado (del Tribunal Electoral Federal), dejando al PRI sin bancada en la LXV Legislatura.



En ‘descargo’ del ojiazul, habría que decir, que los Zertuche Zuani nunca se han caracterizado por ser “güevudos”, ni por ser buenos administradores en el sector público. Ellos jalan “para su santo”, y se acabó.



Así que, “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”.

De ser cierto eso de que Zertuche anda haciendo “concesiones”, como la que presuntamente hizo con el alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA, para que el diputado local de allá mismo, JESÚS SUÁREZ MATA fuera investido presidente de la Mesa Directiva del Congreso, no habría que descartar que le entregue “en penca” la Auditoría Superior del Estado al diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien busca ‘colocar’ a la candidata perdedora de Morena a la alcaldía de Tampico, su amigocha OLGA SOSA RUIZ, en dicho cargo.



Si a las primeras de cambio la “4-T” no “se pone las pilas”, que no les extrañe perder hasta la JUCOPO.



Ya que hablamos del Congreso Local, comentaremos, que un ex integrante del mismo, JORGE VALDEZ VARGAS, del PRD, aquel que se acostaba en la Tribuna más alta del estado, acaba de reaparecer en público como regidor del Cabildo de Nuevo Laredo 2021-2024.



Por lo visto, lo protagónico no se le ha quitado a Valdez Vargas, ya que en plena sesión solemne que enmarcó la Toma de Protesta de la nueva alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, hizo ver mal al Secretario del Ayuntamiento, JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR.



Aconteció, que Martínez Salazar no estaba contando los votos de los Síndicos y Regidores emitidos en torno a la designación de los nuevos Secretarios del gabinete municipal, sobre todo algunos votos que hubo en contra, ni asentando el detalle de los mismos, sólo se concretaba a expresar: “Aprobado por mayoría”.



Justo en ese momento, Valdez Vargas, desde el micrófono, evidenció el error de Martínez Salazar. ¿Qué le costaba ‘tarjetearlo’ con alguien de confianza presente en la sala?. ¡Uff!.



En Reynosa, el nuevo alcalde “Makito”, llevó a cabo la nominación de sus tres primeros Secretarios, por unanimidad.



Ya que hablamos de CARLOS PEÑA ORTIZ, llamó la atención que a su Toma de Protesta no acudiera el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, que se supone tan ‘camarada’ de su mamá.

Quien sí estuvo, y se la pasó buena parte del tiempo que duró la ceremonia conversando con el empresario ROLANDO CANTÚ BARRAGÁN, fue el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, MANUEL MUÑOZ CANO, abonando con ello la especulación de que el PVEM podría darle cabida a MAKI ORTIZ rumbo al 2022. ¿Será?.



Hablando de los probables protagonistas del 2022, el que se dio una ‘descolgada’ por Reynosa, el sábado, fue el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, para acudir a una Comida-Sesión Informativa del Consejo Binacional para el Fomento Económico de Reynosa, COBIFER, donde se abordaron diversos temas. Todo esto, bajo la magnífica anfitrionía del ex presidente de esa agrupación, MARTÍN ANZALDÚA GARZA.



Finalmente anotaremos, que una tamaulipeca talentosa, como es la abogada MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, está llamada a destacar en la nueva Administración de la alcaldía “Álvaro Obregón” a cargo de LÍA LIMÓN, en la CDMX, como segunda de a bordo, bajo el cargo de Directora General de Gobierno. Enhorabuena.



CONTRAFUEGO: La perra brava, a los de casa muerde.

Hasta la próxima.