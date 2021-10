Marco Antonio Vázquez Villanueva

Estamos locos…

Una pregunta interesante, aunque muy difícil de contestar a tan temprana hora de la administración, ¿confía usted en el nuevo gobierno municipal?, a ojo de buen cubero las respuestas de la ciudadanía deben ser negativas y es normal, en estos tiempos muy pocos en su sano juicio meten las manos al fuego por un político, es más, ni el beneficio de la duda se les brinda.

La razón, alcaldes, Diputados, Senadores, gobernadores, presidentes de la república, de cualquier color, invariablemente no han cumplido ni siquiera promesas que parecían sencillas como el hacer justicia con respecto al saqueo que sufrimos en el pasado.

Entonces, no es poca confianza en el alcalde o alcaldesa en turno la que lleva al usuario de redes sociales y al respetable público a responder que no a la pregunta lanzada, las actuales autoridades solo está pagando los platos rotos en el pasado y para componer esa percepción requieren un trabajo arduo, no solo de arranque, o cien días recogiendo la basura, tapando baches, evitando las fugas de drenaje y llevando agua a todos porque esa es una obligación muy simple, su armonía con el pueblo va a empezar cuando haga justicia, cuando llamen a cuentas a quienes nos tienen viviendo en las peores condiciones de la historia en muchos municipios, en el caso de la capital del Estado, principalmente a los responsables de la administración del exalcalde que en lugar de trabajar se dedicó a bailar zumba ya que fue quien permitió algo que parecía un saqueo porque ni un solo centavo de mil millones que se tenían de presupuesto se reflejaba en el bienestar la gente.

Esa es la realidad, ni siquiera se exige mucho a las nuevas autoridades, justicia y que cumpla con lo básico, con eso vivirán una luna de miel con la ciudadanía, con el pueblo.

Por lo demás, es muy pronto para exigir cuentas, siquiera para manifestar el tenerle o no confianza a los nuevos ediles o a quienes repiten, aunque tampoco se les debe tener tanta paciencia, quizá esperar quince días y no más, por una sencilla razón, no se sacaron el puesto en una rifa, ni les cayó por arte de magia o les entregaron nombramiento a fuerza, todos la buscaron y todos deberían haber sabido para qué.

Acompañado del trabajo de las nuevas autoridades, igual será obligación del pueblo ponernos la camiseta, trabajar con ellos en no dejar basura en las calles, reportar a tiempo las fallas, en insistir en que hagan la chamba bien y a la primera.

Exacto, no distraernos, y es que este pueblo de pronto olvida que hay cosas importantes y algunas de las que no pasa nada mientras esperamos, le doy un ejemplo, es sorprendente como nos enfurecimos este lunes porque se cayeron las redes sociales, mentadas de madre de por medio hubo reclamos inmediatos a los proveedores del internet porque no teníamos Facebook o whatsapp, triste, pero no somos capaces de hacer lo mismo por lo nuestro o por los nuestros, por el agua, las fugas de drenaje o la basura, da la impresión de que nos vale una pura y dos con sal lo que pasa a nuestro alrededor o, de plano, con tanto encierro ya estamos locos…

MARTES, NI TE FRENES NI TE DESCARTES… En la grilla solo dio señales de vida y trabajo el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, a quien llaman El Truco, y fue para reconocer que los nuevos tiempos socio políticos que vive la entidad, en los que prevalecen la diversidad en los tres poderes del estado, les obligan a más dialogo con todos y a garantizar trabajo, seguridad, escuchar y proponer.

“Me corresponde mantener una interlocución continua con todos los actores políticos de la entidad, y que en esta gran diversidad de criterios, de opiniones, de colores se puede transitar, siempre dentro del marco de la ley y el respeto”.

Dijo que la propuesta es atendiendo la prioridad de este gobierno que es seguir impulsando el fortalecimiento de la economía de la Entidad, porque ésta ha permitido el crecimiento en el rubro de la seguridad pública que es la puerta para atraer a los inversionistas que creen en Tamaulipas, y le invierten más en Tamaulipas, “yo creo que eso ha venido pasando desde el 2016”.

César Verástegui Ostos, destacó que, devolver la paz y la estabilidad social a nuestra entidad, es uno de los principales compromisos del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

ABRE UAT PROGRAMAS DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene abierta la recepción de solicitudes de ingreso a la Maestría y el Doctorado en Derechos Humanos, programas interinstitucionales que imparte en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras cinco instituciones de educación superior del país.

Las respectivas convocatorias de estos posgrados tienen como fecha límite para la recepción de solicitudes el 15 de octubre, para efectuar el proceso de selección en la semana del 25 al 29. En noviembre se aplicarán los exámenes EXANI III y TOEFL; la publicación de resultados será el 16 de diciembre y, tras el proceso de inscripciones, las clases comenzarán el 21 y el 22 de enero de 2022.

Para entregar sus documentos, quienes deseen participar en el proceso de selección deben acudir a las oficinas de la Coordinación de Posgrado e Investigación del Centro de Excelencia del Campus Victoria. Ambas convocatorias pueden consultarse mediante el portal www.uat.edu.mx pulsando la etiqueta “Secretaría” y después “Investigación y Posgrado”; ahí podrán conocer a detalle los objetivos, los perfiles de ingreso y egreso, la modalidad, el plan de estudios, requisitos, fechas y costos, entre otros aspectos.

Para mayores informes, comunicarse a la Dirección de Posgrado y Educación Continua de la Secretaría de Investigación y Posgrado mediante los teléfonos 834 318 1800 y 834 318 1700, extensiones 2584, 2588, 2805, 2811, 2812 y 2818, o bien a la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la UAT.

Entre los objetivos de la maestría y el doctorado está contribuir a la profesionalización de recursos humanos con las competencias necesarias para que diseñen, ejecuten y evalúen actividades de defensa, promoción, protección y garantía de derechos humanos destinados a la construcción de una cultura plural y democrática

