Martha Isabel Alvarado



Quién les manda



.-‘Recicla’ “4-T”, las mentiras de Bernal

.-Que bajará la luz, ¿quién se los cree?

.-Con Lily Téllez ‘le salió cola’ a Morena

.-Alejandro Rojas truena contra ‘Makito’



Quién les manda a los de Morena, andar ‘inventado’ actores del ámbito político, a partir de figuras de la ‘farándula’. En el caso de la ex conductora de televisión, hoy convertida en Senadora de la República, LILY TÉLLEZ, queda claro que “les salió cola”.



Durante muchos años, MARÍA DEL CARMEN LILY TÉLLEZ GARCÍA, se desempeñó como reportera y conductora de TV Azteca, a donde llegó en 1994 procedente del canal 6 de su natal Sonora.



En agosto de 2014, Lily Téllez causó polémica por sus supuestos “coqueteos” al entonces presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, durante el programa “Conversaciones a Fondo” a cargo de los periodistas: CIRO GÓMEZ LEYVA, PASCAL BELTRÁN DEL RÍO, DENISE MAERKER, LEÓN KRAUZE y PABLO HIRIART, en el que ella tuvo también una participación.



¿Lo recuerdan?. Dicho programa versó sobre la Reforma Energética impulsada por EPN, y se dio en el marco del 80 aniversario de la Fundación del Fondo de Cultura Económica, en la sede del mismo.



Pero el que definitivamente “la conquistó”, en 2018, fue ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien la habría ‘palomeado’ como candidata al Senado por Sonora, llevando como compañero de fórmula a ALFONSO DURAZO MONTAÑO, hoy convertido en gobernador de aquel estado.



Quién hubiera dicho, que tanto ‘amor’ (políticamente hablando) que había entre ambos, AMLO y Lily Téllez, se tornaría en un “dolor de cabeza” para el tabasqueño dos años después, considerando que ella abandonó Morena en abril de 2020.



Tan álgida está la cosa entre ellos, que AMLO dice que no irá este jueves al Senado a entregar la medalla “Belisario Domínguez” (en desacato al artículo 100, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Cámara Alta) para evitar que Lily Téllez le haga un “pancho”.



Hasta donde se sabe, el CEN de Morena no hizo siquiera el intento de ‘quitarle’ la curul a Téllez García ante su renuncia a las filas de ese Partido-Movimiento, por el hecho de ‘emigrar’ al PAN.



Ahí queda ese antecedente, para los que hoy ‘exigen’ que las diputadas del Congreso de Tamaulipas: LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO de Matamoros y LIDIA MARTÍNEZ de Ciudad Mante, que dejaron la bancada de Morena para sumarse a la del PAN, sean despojadas de sus respectivas curules por “traidoras”.



El que está “que echa chispas”, es el Senador suplente de Morena ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, contra el nuevo Ayuntamiento de Reynosa encabezado por CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ.



Se dice muy ‘encaboronado’ “Rojitas”, de que el nuevo gobierno reynosense con “Makito” al frente, no haya cedido posiciones del organigrama a Morena, por aquello de “amor con amor se paga”.



Por lo visto, “Rojitas” no distingue entre el amor y los negocios. Capaz que hasta esperaba que lo ‘metieran’ a la nómina.



Camino a las elecciones que tendrán lugar en Tamaulipas el 5 de junio, algo que está por verse es la alianza entre el PRI y el PAN, de la que tanto han hablado los dirigentes de ambos Partidos.



Aquí lo comentamos, que algo que quizá no abone mucho al buen ambiente para dicha alianza, sería el “cambio de camiseta” de las diputadas LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO de Matamoros y LIDIA MARTÍNEZ de Mante, ¿más los que se acumulen?.



En el mismo tenor, habría que considerar la posibilidad de que el PRI apoye la iniciativa de Reforma Eléctrica de AMLO, en contra de la cual ha ‘tronado’ abiertamente el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, que recién se reeligió en el cargo.



Ya que hablamos de la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador, llama la atención respecto a la misma, que el argumento para tratar de ‘vender’ sus supuestas bondades, es exactamente el mismo que el de la Reforma Energética de Peña Nieto: que bajarán los costos de la gasolina y la luz.



Quién no recuerda aquellas giras que hacía por todo Tamaulipas el entonces diputado federal plurinominal del PRI, MARCO ANTONIO BERNAL, en calidad de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para ‘vender’ esa misma idea, que él aprovechaba para ‘promoverse’ como aspirante a la gubernatura. Pero, como diría el clásico, “el chiste se cuenta solo”.



Finalmente, desde este espacio queremos felicitar afectuosamente al abogado ALFREDO CASTRO OLGUÍN, ex síndico del Cabildo de Reynosa, que hoy celebra su cumpleaños. Deseándole que muy pronto la vida le haga justicia, por todo el bien que procura a los que menos tienen, desde la ‘trinchera’ de su Despacho.



CONTRAFUEGO: La susodicha Iniciativa, “da toques”.

Hasta la próxima.