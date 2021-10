Pumas sin identidad

Agencias

Pumas ha sido un vaivén en los últimos años. La falta de un proyecto, pero más la falta de una identidad, ha provocado que Universidad Nacional no alcance una estabilización. Esa es la óptica de David Patiño, DT quien llevara a los auriazules a una Semifinal en el 2018, y que hoy desmenuza el amargo presente del cuadro del Pedregal.

Patiño recalcó que desde su gestión, con Rodrigo Ares de Parga como jerarca, el representativo de la Máxima Casa de Estudios ha tenido problemas para encontrarse, lo cual se ha reflejado en los resultados deportivos.

“Para mí es lo que le ha faltado al equipo (una identidad) en los últimos años y que, en nuestra gestión, en la gestión de Rodrigo Ares y yo lo recuperamos, pero esa es mi óptica. Estamos hablando de cuatro torneos malos y uno bueno. Es evidente que ha sido la historia reciente de Pumas, vamos, de altibajos todo el tiempo. En el 2018 tuvimos un buen año dirigiendo yo al equipo y, a partir de ahí, todo ha sido hacia abajo excepto el torneo donde llegaron a la Final.

“Creo que al equipo le ha faltado esa posibilidad de tener un plan a mediano plazo con respecto a los jugadores que vienen de abajo y de las fuerzas básicas, y alimentar a un primer equipo y darle una identidad”, comentó Patiño en entrevista para La Afición.

Los cambios de dirigencia, la causa

Para Patiño, los cambios en la dirigencias del cuadro felino han influido en que el equipo tenga un paso complicado en los últimos años, especialmente tras la salida de Rodrigo Ares de Parga.

“Creo que los cambios de dirigencia son influyentes en lo que ocurre después. Al final, creo que una visión, en el 2018, dio la posibilidad de tener un proyecto firme y eso, esta visión a la salida de Rodrigo (Ares de Parga) se perdió o se varió de alguna manera y me parece que ahí está el problema. Como que no hay una directriz muy precisa, al menos desde la distancia yo lo percibo así. No sé si así sea.

“En el último partido, el equipo inició con seis jugadores extranjeros, entonces eso hace que sea muy difícil tener una representatividad, tener una ideología, una mística que te identifique”, señaló.

La UNAM marcha penúltima de la clasificación con ocho puntos, apenas uno arriba del colero general. Cabe recordar que, desde el Apertura 2017, Pumas no culmina como último de un torneo.

“(Contra América) jugaron extraídos de cantera dos jugadores y no quiero decir que habría que buscar en la cantera, pero aquí tiene que ver más con un proyecto que esté bien cimentado, proyectado en el corto, mediano y largo plazo”, recordó Patiño.