AMLO abierto a que legisladores hagan cambios a su reforma Eléctrica, pero que mantenga su esencia

AGENCIAS

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está abierto a que los legisladores hagan cambios a su reforma en materia de la industria eléctrica, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa.

“¿Cuál es la esencia?, que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y que la generación y distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro, si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante”.

En su conferencia de prensa el presidente López Obrador dijo que otro tema que es relevante es que el litio se mantenga como propiedad de la nación, porque aunque no lo digan hay a quienes les “brillan los ojos” para que este mineral sea concesionado a los privados.

“Lo otro el litio que eso les importa mucho, nada más que solo hablan de la iniciativa de reforma constitucional para la reforma eléctrica y no se atreven a hablar el litio, pero lo que no les conviene y no les gusta es que el litio sea propiedad de la nación, porque quisieran que fuese como las concesiones que se dan para la explotación del oro, plata y otros minerales, concesiones privadas, me consta que le brillan el ojito a algunos”.

Reiteró el presidente que la reforma eléctrica conviene al país y es una oportunidad para que la CFE se fortalezca, porque es una empresa pública.

“Porque lo que buscaba el neoliberalismo, los corruptos, era destruir las empresas públicas, privatizarlo todo, convertir lo público en privado, es socializar pérdidas y privatizar ganancias, no les importaba al pueblo, el propósito era saquear, robar… nada más que pomposamente a eso se le llama política neoliberal u otros eufemismos para esconder lo que es robo, hablan de desincorporación de empresas estratégicas, o abrir el mercado, y promover la inversión extranjera”.