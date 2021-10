Marco Antonio Vázquez Villanueva

Loquitos…

Después de que tenemos dos exgobernadores en la cárcel (merecida o inmerecidamente) y otros dos que hicieron cosas peores, ya cualquier político saqueador, gris, mediocre y hasta uno que otro loquito piensan que puede ocupar la silla principal de palacio de gobierno al grado de que la lista de aspirantes a candidatos la componen más de 20.

Hasta hoy, por fortuna, son dos los que pueden serlo, y otros dos que por justicia deberían incluirse, pero ¿posibilidades de que uno de los otros 16 o más gane?, a este día ninguna o casi de cero, es más, da la impresión de muy a fuerza les alcanza para hacer el ridículo.

Entre los aspirantes grotescos más sobresalientes, por el número de votos que obtendrían, son los que quieren ir solos con la camiseta del PRI que, aunque no son tan malos, la historia que hicieron con su partido no les ayuda, sume después a Arturo Diez Gutiérrez que va por Movimiento Ciudadano, posteriormente a un par de panistas y en Morena apunte por lo menos de cuatro a cinco, Felipe, Alejandro Rojas, el alcalde de Madero, Adrián Oseguera, más los que se acumulen.

En la calle se piensa que algunos de los que se dicen aspirantes son personajes inteligentes, tal vez por eso se crea que juegan a favor del sistema, tan es así que en cualquier lugar donde se hable de política se señala, a unas y a otros, como los futuros “gatilleros” de los partidos en el poder, los que harán el triste papel de bombardear sin piedad a los puntenteros, ¿su objetivo?, intentarán ir dividiendo, por lo pronto, a los partidos y si alguien les presta un membrete pues disminuir a los candidatos que en realidad pueden ganar.

¿El móvil o la intención de los que jugaran el papel de feas comparsas y sicarios?, obvio que los presupuestos y accederían a ellos de lograr que durante el proceso y al final de este se inyecte en el pensamiento del colectivo la idea del voto útil, es decir, el sufragar a favor o en contra de Morena o el PAN, según sus intenciones, y que el ciudadano no se atreva a voltear o dirigir el sufragio a favor de los que no tengan posibilidad de ganar.

Más allá de los análisis o las sospechas sobre la tarea que les tocará hacer, o ya están haciendo los que dicen que quieren pero no pueden, los que no tienen ninguna posibilidad por lo menos de ser candidatos, lo claro es que son tiempos de reducir la posibilidad de que cualquier loquito aspire a un puesto de elección popular, más al de gobernador del Estado, miré, tener a 20 o más aspirantes a un puesto de tal envergadura quizá suene muy democrático, pero en realidad no lo es tanto, menos cuando de todos ellos no existe uno solo, o una sola, que tenga posibilidades reales de alzarse con la victoria, exacto, solo desean ensuciar todo.

Buscar cómo frenarlos sin lastimar sus derechos es una tarea de los actuales legisladores, existe una única razón para ello, debemos entender que Tamaulipas ya no está para darse el lujo de que cualquier personaje, sin importar que sus antecedentes sean negros o de lodazal, pueda aspirar a un puesto de elección popular y menos, le insisto, al de gobernador, debilita la cultura democrática porque se prestan más al ridículo y al chiste que a la seriedad que amerita una elección de ese tamaño, duele, pero la verdad es que el 90 por ciento de los que dicen van a ser gobernadores no sirven, a veces, más para los memes, porque ni de alentar la participación ciudadana son capaces.

Es cierto que entre los más de 20 que se dicen aspirantes a candidatos o candidatas existen algunos que tienen méritos suficientes para ser gobernador o gobernadora, sin embargo, será rudeza innecesaria ridiculizarlos en las urnas por lo que no tiene caso jugar con los sentimientos de quienes compiten de buena fe o con un propósito de señalarle a la ciudadanía que hay más de donde escoger.

Acertó, el mayor error del sistema es aceptar como aspirantes a candidatos a algunos loquitos que dicen van a ser gobernadores cuando en realidad solo buscan como colarse a los presupuestos, le cuesten a quien le cuesten…

FIRMA LA UAT CONVENIO CON COTACYT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), firmaron un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes, docentes e investigadores tener acceso a diferentes bases de datos especializadas.

El acuerdo fue signado por el rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández y por el director general del COTACYT, Dr. Arnoldo De la Garza Guerra, en evento realizado en Rectoría de la UAT, donde también estuvo presente el secretario de Posgrado e Investigación, Julio Martínez Burnes.

En su oportunidad, el rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández, dijo que la vinculación en materia de ciencia y tecnología es importante para el desarrollo educativo de la comunidad universitaria, así como para los diferentes proyectos que se realizan de manera permanente en diferentes áreas.

Señaló que, en cuanto al uso de bases bibliográficas, la UAT, a través de las bibliotecas virtuales, la comunidad universitaria, cuenta con acceso a importantes plataformas en diferentes temáticas, experiencia que será enriquecida mediante el acuerdo firmando con el COTACYT.

Por su parte, el director general del COTACYT, Dr. Arnoldo De la Garza Guerra, agradeció a la UAT la posibilidad de trabajar de manera conjunta compartiendo experiencias para la mejora continua.

Explicó que el convenio dará acceso a docentes, a investigadores y a estudiantes de la UAT, a bases de datos que son medulares para seguir avanzando en sus investigaciones.

Puntualizó que el COTACYT tiene acceso a repositorios de investigación a nivel mundial, centrados en temas tales como: Energía, Ingeniería, Ciencia y Tecnología, entre otros.

