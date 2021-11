Marco Antonio Vázquez Villanueva

A celebrar todos…

El cubano Pablo Milanés se inspiró y dijo “la vida no vale nada si no es para merecer lo que uno pretende y ama, la vida no vale nada cuando al final por el abuso se distingue la jornada”, en México, otro de los más grandes compositores del mundo, José Alfredo Jiménez, también canto a la vida, la que dijo “no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba”.

Sin embargo los mortales no caemos en la resignación de darle ese valor a lo único que tenemos, la vida, y por ello no terminamos de entender lo que ocurre en el mundo, llegamos a aceptar que la gente se muera de hambre, que ocurran tragedias la de um joven actor asesinado con un balazo o las de todos los muertos en todas partes ya sea por violencia o Covid y otras por infecciones que pueden ser curadas con cualquier penicilina, no se entiende como un pueblo requiere de la solidaridad de todos y no haya quien organice la situación para un apoyo efectivo.

Vamos pues, da la impresión de que no llega a caernos el veinte respectos a que solo hay cosas imposibles de recuperar, el tiempo y la vida, cada segundo que se desperdicia, cada minuto que se nos va en nada es un tiempo que no volverá, que lo podemos considerar muerto y, ciertamente, los muertos ya no regresan.

En ese sentido habrá que decir que en este México lindo y querido se está cometiendo un genocidio, se cuentan por millones los jóvenes que no van a la escuela y no trabajan, los llamados ninis, los que desperdician su tiempo, los que mueren y matan un poco a este país, precisamente, por no hacer nada.

Lo más peligroso para el pueblo es que los ninis suelen ser una minoría en comparación a los jóvenes que no tienen vida, que ven pasar el tiempo sin divertirse, sin gozar de situaciones propias de su edad, que no pueden ir a una disco, a una cena o simplemente no puede dar el rol sin temor a que algo les suceda por el tema sanitario o de violencia.

Por eso es que este México parece un lugar propio para una fiesta de Halloween o, si usted es muy mexicano, para construirle un altar, está muerto en vida y por si ello fuera poco con su economía estancada o en franca caída porque sus políticos están llenos de ambiciones y son muy dados a generar caos para ganar votos sin importar el costo económico que ello implique.

A la fecha y por necesidad de trabajo los únicos que se mueven en este país, con singular alegría, son los políticos, quienes sueñan con ocupar un cargo relevante en la futura administración.

Tampoco crea que lo hacen tan frenéticamente como en épocas anteriores, al contrario, se mueven más en el facebook, twitter que en territorio, solo en la medida que la discreción los pueda cobijar hacen eventos.

Exacto, en este momento solo puede ver en la calle a los que se sienten más muertos que un difunto, diría la Chimoltrufia, obvio, entre ellos habrá uno que sobrevivirá y será el ganón.

¿Qué habrá de pasar?, es algo que a la fecha nadie sabe, los que conocen del tema afirman que esta lucha para curar y pacificar el país va para largo.

En lo local no somos una excepción a las condiciones nacionales, se ve a una autoridad que pretende enfrentar los hechos de violencia, pero para desgracia nuestra el daño en las estructuras de seguridad es bastante, los políticos del pasado hicieron casi nada al respecto y por lo tanto la situación no va a cambiar completamente.

Por cierto, ayer se dio a conocer información en el sentido de que las carreteras de Tamaulipas están entre las más seguras de México por quinto año consecutivo, y lo sustentan con un Reporte de Incidencia Delictiva al mes de septiembre 2021 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Tamaulipas con una importante disminución en los diversos indicadores de seguridad respecto a la media nacional y con una considerable reducción desde el año 2018 al 2021.

Otros indicadores en incidencia delictiva también muestran una tendencia a la baja como el robo en transporte, robo a transeúnte, robo a transportistas, lesiones dolosas y robo de vehículo.

La estrategia implementada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha permitido que la entidad se sitúe en el ranking de los mejores Estados con resultados positivos en disminución de incidencia delictiva en la República Mexicana.

A través de la Secretaría de Seguridad Pública se continúa con el proyecto de construcción y activación de las Estaciones Seguras Tam, edificaciones equipadas y establecidas geográficamente en puntos estratégicos cada 50 kilómetros de la red carretera para brindar mayor seguridad, vigilancia y auxilio al viajero.

En cuanto al fortalecimiento de personal policiaco, el Gobierno del Estado ha implementado un mayor y mejor equipamiento a sus efectivos, siendo uno de los estados con mayores prestaciones y mejor preparación a los mismos; Se ha establecido estrecha comunicación y coordinación con autoridades estadounidenses con el programa Binacional a fin de coadyuvar con las tareas de vigilancia de zonas fronterizas, sumando así una mayor seguridad para los tamaulipecos.

Adicionalmente, el Gobierno del Estado ha contribuido con el mejoramiento y construcción de Complejos Regionales de procuración de Justicia, el Complejo de Seguridad Pública en Reynosa, la Universidad de Seguridad y Justicia y colaborado en las Mesas de Seguridad y Justicia; Otra de las más recientes obras próximas a inaugurar es el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5) en Reynosa.

Pero eso es lo que ellos hacen, mucho o poco, lo demás nos toca a nosotros porque estaríamos muy mal si creemos que la violencia e inseguridad es responsabilidad única de las autoridades, es un hecho que tampoco podrán hacer mucho si en la casa no cambiamos, si no nos damos a la tarea de corregir lo que tenemos a la mano y ponerle más atención a los hijos.

Por lo demás, así, al ritmo que vamos en este México lindo y querido solo nos queda en estos días santos de principios de noviembre hacer nuestra propia fiesta, una calaverita y, finalmente, esperar para ver quien le construye a este país su altar de muertos y a celebrar todos.

LE REGRESAN LA COPA A AMERICO… Después de que en Tamaulipas los pocos malquerientes del Senador Américo Villarreal Anaya se dieron a la tarea de restarle méritos de organización política electoral, y buscaron cualquier pretexto para decir que no había hecho nada relevante como delegado político del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la elección de junio, este domingo sin ningún tapujo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en su toma de protesta mencionó lo siguiente: “Dónde está Américo, le debo un pedazo de la gubernatura porque el fue el delegado, ahí te lo pagaré en Tamaulipas mi querido Américo, porque aquello digo, de que tengas intenciones de ser gobernador”.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré un Me Gusta y que nos siga en la cuenta de twitter @gatovaliente, además le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com