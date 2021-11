Martha Isabel Alvarado



La Embajada de la discordia



.-Media porra, para Américo Villarreal

.-“Makito” llamado a cumplir su deber

.-PRI busca impedir planes de Quirino

.-Paloma Sánchez, vota contra licencia



Es de suponer, que el ex gobernador de Sinaloa, QUIRINO ORDAZ COPPEL, no tardará en arrojar a la basura lo poco que le queda de Priista, para aceptar la ‘invitación’ que le ha girado el presidente LÓPEZ OBRADOR, a fin de que se convierta en Embajador del gobierno de la “4-T” en España.



En sesión efectuada el domingo, el Consejo Político Nacional del PRI y su dirigente ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, rechazaron la solicitud de licencia interpuesta por Quirino el 13 de septiembre pasado, para dejar de lado su militancia.



Lo más seguro es que al ahora ex gobernador de Sinaloa le importe “una pura y dos con sal” lo que decidió el Consejo Político del PRI, y de la mano de AMLO, asuma la Embajada de la discordia.



Los argumentos del PRI para no darle a Quirino su carta de ‘retiro voluntario’, fueron los supuestos ataques (amenazas, levantones, golpes, etc.) habidos en la elección del 6 de junio pasado en contra de los Priistas. A lo que seguramente Morena dirá: ¡Qué delicados!.



Por cierto, la única diputada federal Priista por Sinaloa, PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, votó en contra de la solicitud de Quirino.



¿La recuerdan?. Paloma es aquella chica guapa y amigable que hizo muchos amigos en Tamaulipas, siendo Encargada de Medios de los Estados de la Presidencia de la República en el anterior sexenio, durante las giras de ENRIQUE PEÑA NIETO por estas chulas fronteras del norte.



Ya que aludimos a Sinaloa, a través de un video que circuló en redes sociales, observamos que el nuevo gobernador de aquel estado, RUBÉN ROCHA MOYA, de Morena, que rindió Protesta el domingo, le echó media porra a su ex compañero Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



“A Américo Villarreal le debo un pedazo de la gubernatura porque él fue el delegado (del CEN de Morena), ahí te lo pagaré en Tamaulipas mi querido Américo, por aquello, digo, de que tengas intenciones de…”, y hasta allí se quedó Rocha Moya, no terminó la idea. Por eso decimos que fue media porra, y no una porra completa.



Rubén Rocha Moya, de 72 años de edad, es abogado, Maestro en Ciencias de la Educación, Doctorado en Ciencias Sociales, y por si le faltaran ‘prendas’, agregaremos, que es nativo de Badiraguato, Sinaloa, la tierra de “El Chapo” Guzmán.



No cualquiera se puede pasear por aquellos lares, sin embargo, Américo Villarreal Anaya, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, en suelo sinaloense, hasta se dio el gusto de disfrutar una nieve callejera de guanábana.



Por otro lado, aquí hemos comentado, que el alcalde de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA, “Makito”, emanado de Morena, arrancó su gestión en plan muy ‘relax’, pero según se sabe, esta semana será llamado para que se integre a las sesiones diarias de la Mesa de Seguridad que conforman autoridades federales y estatales, a fin de que asuma formalmente esa parte de su responsabilidad.



Hoy martes se reanudan las acciones de la Serie Mundial de Beisbol 2021, en Houston, la Ciudad Espacial. Veremos si continúan las genialidades que ha mostrado en la estrategia el manager de “Astros”, el gran DUSTY BAKER, que además de sacar del hoyo a su tropa en el quinto juego, propició que se cubriera de gloria el pitcher mexicano, JOSÉ URQUIDY, de Sinaloa, por cierto, con todo y que solo lanzó 1 entrada y un tercio.

Si no hay cambios de última hora, el abridor del juego de hoy martes sería Urquidy precisamente, de acuerdo al rol original. Veremos si el sinaloense se pone la casaca de héroe.



En cuanto a Dusty Baker, como todo ‘capitán’, cuando las cosas salen bien, todo mundo dirá que eres un genio. Y cuando no, pedirán “que te quemen en leña verde”.



Como es sabido, en 2017 los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial, en un triunfo que hasta la fecha tiene sabor agridulce, por haberse logrado haciendo ‘trampa’, mediante el robo de señales, lo cual le costó a su entonces manager, A.J. HINCH, ser vetado por un año en el béisbol de la ‘gran carpa’.



Hoy nos despedimos con una felicitación de cumpleaños muy especial, para un fraterno en toda la extensión de la palabra: ARMANDO GARZA FAZ, que hoy está de ‘manteles largos’. Desde aquí le deseamos lo mejor, en el aspecto familiar y profesional. ¡Abrazo fuerte, amigo querido!.



CONTRAFUEGO: La muerte siempre es traidora; no dice el día ni la hora.

Hasta la próxima.