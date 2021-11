Marco Antonio Vázquez Villanueva

Les gusta tirar dinero…

La gran mayoría de las ciudades de Tamaulipas están casi derrumbándose y, sin embargo, a las autoridades, más a las federales, parece importarles poco, o nada.

Mire usted, dos temas importantes para la capital de Tamaulipas se están discutiendo, el primero es la búsqueda de dinero para la construcción de una segunda línea del acueducto a la presa Vicente Guerrero que solucionaría por fin el problema de agua potable y, el otro, los parquímetros.

Para el tema del agua da tristeza observar que al gobierno federal poco le importamos y se agota la posibilidad de vivir bien, allá prefieren gastarse el dinero en consultas para ver si se enjuicia a los expresidentes cuyos resultados de nada sirven o en la terquedad de hacer la simulación de una revocación de mandato que tampoco será de beneficio alguno, eso sí, ambas con las intenciones de seguir presentes con su partido, Morena, en el ánimo electoral.

Se requiere poco más de mil millones de pesos para el acueducto, parece mucho dinero, sin embargo, es una cifra menor a lo que se tiró en la consulta contra los expresidentes y si se hace realidad el tema de la revocación de mandato pues con mayor razón, qué significa eso, pues que dinero hay, nomás falta voluntad, que cumplan su palabra esa de que amor con amor se paga, digo, ahora no tienen justificación de decir que aquí gobierna otro color y son corruptos.

Sobre los parquímetros, tema igual de importante ya que se estima una ganancia de un millón de pesos mensuales por los más de mil aparatos distribuidos en la ciudad y es un dinero que sería suficiente para un programa de bacheo que dejaría las calles en condiciones más decentes, se discute si son legales o no en concesión de particulares.

Fu el regidor Alejandro Ceniceros quien dijo que la concesión de esos parquímetros es violatoria a la constitución ya que está prohibido que un particular sancione y, por tanto, el municipio se debería hacer responsable de los mismos, la verdad es que tiene razón, ese millón de pesos mensual serviría para brindar mejores servicios, con un agregado, si la memoria no es infiel la concesión a la empresa Victoria Meters concluye este 2020 de acuerdo a lo aprobado en el Congreso y el cabildo local de aquellos años.

Es cierto, el regidor solo busca que no se incluya en las leyes de ingresos esa concesión y que de ello se derive el resto, que se elimine, pero la discusión no está fuera de lugar en estos momentos y, ojo, por lo menos en lo particular, la propuesta no se trata de que desaparezcan los parquímetros, o no todos, lo que se solicita es que sean administrados por el municipio y evitar que particulares violen la ley al colocar inmovilizadores o quitar placas a quienes se pasan de tiempo.

Los ejemplos se pueden hacer en la mayoría de los municipios del Estado, con distintas necesidades a veces, la mayoría con las mismas, pero lo que queda claro, es que para las autoridades federales las prioridades de los tamaulipecos no son tan importantes, peor aún, que a ellos les gusta tirar el dinero antes que compartirlo con su pueblo…

HACE GOBERNADOR GIRA DE TRABAJO EN EEUU… Washington D. C. Acompañado por congresistas demócratas y republicanos, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llevó a cabo este martes una gira de trabajo en la capital estadounidense para impulsar proyectos de infraestructura para el comercio exterior, dar seguimiento a las acciones de seguridad conjuntas entre el Gobierno Estatal y Agencias de Seguridad del país vecino, además de temas migratorios.

García Cabeza de Vaca y los congresistas Henry Cuellar (Texas), Tony Gonzalez (Texas) y David Valadao (California), además de Alfonso de Alba, representante de la Embajada de México en Estados Unidos y autoridades de Nuevo Laredo y Laredo, sostuvieron una reunión de trabajo con Katherine Dueholm, Directora de Asuntos con México del Departamento de Estado, para impulsar y concretar los proyectos de ampliación del Puente Internacional III Comercio Mundial y la construcción del Puente Internacional ⅘ en los Dos Laredos.

Obras de vital importancia para la competitividad y el dinamismo de la frontera común entre ambos países, las cuales fortalecerán el comercio exterior entre México y Estados Unidos, particularmente entre Tamaulipas y Texas.

Posteriormente, el Gobernador de Tamaulipas se reunió con autoridades del Departamento de Seguridad de Estados Unidos (Homeland Security) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Dieron seguimiento a las acciones conjuntas que llevan a cabo el Gobierno de Tamaulipas y las Agencias de Seguridad estadounidenses a través de la Campaña de Seguridad y Prosperidad Fronteriza, la cual ha arrojado importantes resultados en materia de detención de objetivos prioritarios que generan violencia en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos en el área de Texas con Tamaulipas

Acordaron dar continuidad a estas acciones y fortalecer la relación y cooperación en materia de seguridad fronteriza, migración y facilitación comercial entre Tamaulipas y Texas.

VISITA RECTOR ELECTOR ENFERMERIA DE NUEVO LAREDO… La Facultad de Enfermería Nuevo Laredo (FENL) recibió este miércoles 3 de noviembre la visita del contador público Guillermo Mendoza Cavazos, quien como Rector Electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para el período 2022-2025, reanudó en esta ciudad fronteriza la gira de trabajo que ha emprendido para exponer su proyecto y dialogar con los universitarios de todas las sedes de la máxima casa de estudios en el estado.

La comunidad estudiantil y docente de esta institución encabezada por la Dra. Selene Alarcón Luna, le brindó una entusiasta bienvenida al contador Mendoza Cavazos, quien una vez más reiteró el compromiso de incorporar a su plan de trabajo rectoral, las ideas, propuestas e iniciativas que contribuyan a construir una universidad más grande y más fuerte.

En el inicio de sus actividades convivió en la explanada con la juventud universitaria, donde los invitó a sostener un estrecho diálogo en el que expresaron sus planteamientos e inquietudes.

Atendió temas como el fortalecimiento a estancias y programas de intercambio en el país y en el extranjero; cursos de idiomas, apoyo para congresos y eventos académicos, además de otras acciones y propuestas que contribuyan en la formación integral.

Más adelante se reunió en el auditorio con el personal docente y coordinadores de las diferentes áreas, donde se abordaron, entre otros aspectos, las acciones que se están implementando para el regreso gradual a clases presenciales, indicadores académicos, además de fortalezas y áreas de oportunidad en los diversos rubros de la educación superior.

Como parte de su visita a la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, el contador público Guillermo Mendoza Cavazos hizo un recorrido de supervisión por las instalaciones para la práctica y enseñanza clínica.

En su oportunidad, la Dra. Selene Alarcón, acompañada de la Secretaria Académica, Dra. Brenda Yáñez, le reiteró al Rector Electo todo el respaldo de la FENL y la disposición de trabajar estrechamente en las propuestas encaminadas a fortalecer el proyecto que estará impulsando para los próximos cuatro años en la UAT.

