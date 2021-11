Marco Antonio Vázquez Villanueva

La respuesta del Senador Américo Villarreal a las presuntas encuestas que lo hacen disminuir en su atractivo electoral es contundente, el viernes, una foto en la que aparece con la alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Cantu Rosas y los alcaldes de Río Bravo, Ciudad Victoria, el Diputado federal Erasmo González, el coordinador de estructuras de Morena y exsuperdelegado del gobierno federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, además de varios personajes tamaulipecos y solo con la leyenda de que están trabajando rumbo a la unidad para la elección del próximo año.

Continúo el presunto golpeteo de sus enemigos internos y el domingo apareció en Matamoros con Senadores y representantes del sector agrícola y, este lunes, otra vez ante el asedio de sus enemigos internos, con otras fotografías en la reapertura del puente internacional en Nuevo Laredo donde esta acompañado por la presidenta municipal, más autoridades de los dos lados de la frontera y, para eliminar toda duda, más tarde subió una foto con Carlos Canturosas, exalcalde de Nuevo Laredo y hermano de la alcaldesa con una sola expresión, “refrendamos la unidad de nuestro movimiento”.

La verdad es que si Morena atiende las encuestas de este momento el Senador Américo Villarreal sería el candidato de ese partido, pero le insisto, es en este momento, mientras el proceso continúe abierto pueden ocurrir dos cosas, que se sigan dividiendo y, lo que es peor, que el candidato del PAN, o que todos presumimos será el candidato del PAN, César Verástegui, siga subiendo considerablemente en el atractivo y los rebase antes de que comience la elección, en lo interno solo un error grave puede frenar al Senador o, también puede ocurrir aunque se ve remoto, un acierto bastante grande de sus compañeros que siguen muy vivos como son Héctor Martín Garza González y Rodolfo González Valderrama.

Ambos, González Valderrama y Garza González, tienen suficiente atractivo en los grupos internos de Morena, aunque ellos parecen ser los desconfiados al grado de que no quieren gastar un peso en su promoción o atracción de grupos hacía su persona y, lamentablemente, en estas tierras y en esas lides, eso es un pecado casi capital.

Qué le hace falta a Américo, lo urgente es quitarse de encima personajes que lejos de atraerle votos son como una pesada loza en lo electoral, bueno, quizá solo deslindarse de ellos que llegaron solitos en búsqueda de cobijo porque salieron apestados de otros grupos por traidores y por no medir su ambición, en unos días más se dará cuenta de quienes le estoy hablando.

Igual les pasa a los otros dos aspirantes de su partido que tienen posibilidades, con un añadido, quienes se les unieron ni siquiera quieren gastar de su bolsa en invitar almuerzos o a reuniones cuando se supone que ese es su fuerte.

En el caso de González Valderrama también le urge cerrarle la boca a un personaje llamado Alejandro Rojas Díaz Durán, por una razón de grupos políticos más que otra cosa, mire, mientras el Senador Américo se rodea de los amigos y favoritos del presidente, de alcaldes y grupos internos de Morena, el delegado de los programas federales recibe la “adhesión” de Rojas que forma parte del grupo del enemigo íntimo del mandatario, vaya, da la impresión de que no se dan cuenta que esos actos le restan atractivo a Rodolfo ante AMLO ya que el presidente no hará gobernador a un representante del grupo de Monreal que a la larga pudiera financiar sus aspiraciones presidenciales causando daño a los favoritos de Ya Saben Quien.

Más aún, los grupos cercanos al delegado de los programas sociales no se dan cuenta que tienen poco margen de error, que no se trata solo de subir en las encuestas en lo local sino de no levantar sospechas de probable traición a su jefe, digo, es muy real que el Presidente conoce a Rodolfo González Valderrama, pero es más real que también lo ha visto muy cerca de Monreal, por eso en nada le ayuda que se vea como que los grupos cercanos al presidente del senado son los que lo harán candidato, la verdad es que eso no sucede, ni ha sucedido, ni sucederá nunca tratándose de una candidatura a gobernador….

Para sinterizar, la precampaña de Rodolfo tiene que ser más armoniosas, sobre todo, más calculada y no tirándole a todo pensando que cada adhesión suma, la verdad es que lejos de ello cuando presuntamente declino a sus aspiraciones Alejandro Rojas Díaz Duran solo dieron la impresión de tirar sin ton ni son, y le insisto, él tiene muchas posibilidades, pero ni un poquito de margen de error, menos de tipo político como el creer que los enemigos del presidente lo pudieran llevar a ser candidato…

EL TRUCO SUMA MÁS LIDERAZGOS POLÍTICOS A SU CAUSA… Como una forma de demostrar consensos a favor de César Verástegui, El Truco, además de presumir músculo político, la organización Todos por Tamaulipas (TXT) este fin de semana en eventos multitudinarios en diversas regiones de la entidad como Río Bravo, Valle Hermoso y Altamira, hizo públicos los nombres de quienes ya se han adherido a su movimiento en una especie de entrega de reconocimientos.

En el grupo hay de todo, parece que van respetando las diferencias ideológicas, las formas del pensamiento plural y en donde participan activamente la sociedad civil, amas de casa, profesionistas, agrupaciones productivas y de servicio, agricultores, obreros, deportistas, maestros, clase política y medios de comunicación muy importantes.

Por ejemplo, en la entrega de reconocimientos de Vallehermoso, estuvo la presidenta de la barra de abogados, Ana María Dávila Aguirre; integrante de la mesa directiva de BIOMEX, José Eutimio Palacios Corral; empresaria que ha destacado por su labor altruista; Rosa Hilda Rodríguez Díaz; al Médico oftalmólogo, destacado por su espíritu caritativo, Juan Obed Diaz Jiménez; al profesor José María Villarreal Flores; al Médico Cirujano Dentista, Juan Vidal Zermeño, el profesor David Alejandro Hidalgo Espinoza, la maratonista, Aleyda Alvarado Barrientos; al exbeisbolista profesional, Carlos Andres Elizalde Olguín; la corredora y ciclista líder del equipo Black Panters, Marissa Ortega Casanova, la licenciada en enfermería, Dulce Guadalupe Rivera Castillo; de la asociación Hermanas Unidas, Mary Balboa y a la maestra de educación física, pionera en el softbol femenil, Maestra Mary Cano.

También estuvieron presentes destacados integrantes de la clase política de Valle Hermoso, como los expresidentes municipales, Roberto Rodríguez Cavazos, Efraín de León León, José Luis Hernández Castellón, Daniel Torres Espinoza y Carlos Alberto Salinas Garza; los exdiputados locales, Rogelio Arellano Banda y Martha Patricia Palacios Corral; asimismo, Fernando Castrellón Rodríguez, excandidato a diputado local del PRI; Aleyda Alvarado Barrientos, excandidata a presidente municipal de Partido Movimiento Ciudadano; Giovanni Zavala Rojas, excandidato a presidente municipal del Partido Encuentro Solidario; Abelardo Bocanegra esposo de Rosa Isela Pesina excandidata a presidente municipal del PRI.

Y de eso hablamos, de que los nombres son personajes que suman, que en realidad tienen representación en la sociedad…

