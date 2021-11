Martha Isabel Alvarado



Un ‘político’ intolerante



.-“JR”, busca mimetizarse con AMLO

.-Ex súper delegado se dice ‘atacado’

.-López Obrador es marca registrada

.-Maki Ortiz y sus pajes del Congreso



A más de uno ha ‘sacado de onda’, la ‘ventolera’ que trae el ex ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, diciendo que buscará la candidatura de Morena a gobernador.



A mediados del mes pasado, después de que fue removido como ‘súper delegado’, Gómez Leal recibió un nuevo nombramiento, este de índole partidista.



En un principio, se dijo que tal encomienda era la de dirigente de Morena en Tamaulipas, pero luego se aclaró que se trata de la coordinación de los comités para la defensa de la 4-T en Tamaulipas, con miras al ejercicio que tendrá lugar en las urnas en marzo próximo, alusivo a la revocación de mandato de AMLO.



Membrete de que no deja de ser ambiguo. Máxime, cuando no se sabe todavía si se reunirán las 2.85 millones de firmas que se requieren para que el INE proceda a desarrollar dicho ejercicio.



En los días recientes, en lo que más se ha enfocado “JR”, al tenor de un road show de medios de comunicación que realiza por diversos puntos del estado, es en su supuesta aspiración para gobernador.



Llama la atención que en varias entrevistas (algunas con muchas preguntas “Gerber”), Gómez Leal trata de mimetizarse con AMLO, diciendo que a lo largo de su carrera ha recibido muchos ataques.



Con todo respeto, eso de hacerle al “llorón”, que se lo deje “JR” a AMLO, que hasta cierto punto tiene fama de decente. O al menos, no se tienen datos concretos de algún acto de corrupción que personalmente haya cometido el ahora Presidente de México. Caso muy distinto al del ex ‘súper delegado’ y su familia, todo mundo le conoce “el corrido” por estas chulas fronteras del norte.



La palabra “guachacol” no podría ser más incómoda para ellos.



Lo de hacerle al “llorón”, diciendo que ha recibido muchos ‘golpes’ desde que fue designado ‘súper delegado’ en julio de 2018, denota que Gómez Leal no está hecho para la política, por aquello de su absoluta intolerancia a la crítica, que ha redundado en más de un ‘incidente’ con la gente del medio periodístico. Le falta oficio.



En lo particular, nos tocó vivirlo hace ya algunos años. El apodo de “el guachacolito”, a esta que escribe, le costó unos ‘aventones’ del susodicho, que no pasaron a mayores. Aprovechamos la ocasión para ofrecerle derecho de réplica, cosa que rechazó.



Otro punto débil de Gómez Leal sería, que tampoco está hecho para el diálogo, herramienta fundamental de los políticos, pues más bien gusta de mantenerse aislado en su ‘burbuja’ color de rosa.



Durante una entrevista que concedió el fin de semana al programa “Cambios”, Gómez Leal reveló, que por aquellas fechas en que recibió el nombramiento de ‘súper delegado’ (julio de 2018), trató de tener un encuentro con el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA (su cuñado), pero que éste no lo recibió. ¿Será?.



Quizá diga esto Gómez Leal, a toro pasado, por el ‘golpe’ estratégico y mediático que logró concretar recientemente su sucesor en el cargo, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, al entrevistarse con el mandatario estatal en la sede del gobierno tamaulipeco.



Llama la atención, que en las entrevistas que está dando en estos días, “JR” repite y repite el nombre de LÓPEZ OBRADOR, echándole ‘flores’, algunas muy ‘silvestres’, como decir que lo admira profundamente porque trabaja todos los días. Con lo que le ‘choca’ AMLO que “se cuelguen” de su nombre, a eso le llama politiquería.



Los ‘sesudos’ asesores de López Obrador podrían aconsejarle que cobre ‘regalías’ a los que usen su nombre con fines de lucro político. Bien podría hacerlo, ya que el tabasqueño registró su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, en septiembre del 2020.



Algo que al parecer no se ha aclarado del todo, es lo concerniente a la denuncia contra el papá de “JR”, don JOSÉ RAMÓN GÓMEZ RESÉNDEZ, dentro de la indagatoria que la UIF y la FGR enderezaron contra el gobernador de Tamaulipas. ¿Cómo ‘procesaría’ eso el ex ‘súper delegado’ en el marco de su aspiración para gobernador?.



Al que “ya le andaba”, fue al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, cuando, durante la conferencia de prensa que ofreció en Reynosa el sábado junto con un grupo de diputados locales de Morena, un periodista lo cuestionó fuertemente sobre la reciente visita de la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, al recinto del Poder Legislativo.



Tan ‘macizo’ como siempre, Zertuche dijo que abrió el espacio para la ex alcaldesa de Reynosa, a petición del diputado HUMBERTO PRIETO HERRERA. Lo cual revelaría que la mamá de “Makito” no solo tiene un ‘pajecito’ en la sede del Congreso local, sino dos.



CONTRAFUEGO: Al que no le gusten los calores, que no se meta a la cocina.

Hasta la próxima.