Marco Antonio Vázquez Villanueva

La Feria…

Por el lado que se le vea la Feria Tamaulipas, que inicia este fin de semana en Ciudad Victoria, causa terror más que esperanza de diversión o de recuperar un poco el ánimo perdido durante el confinamiento de más de 19 meses que llevamos.

Respecto a lo económico significa un gasto que no podemos hacer muchos de los victorenses, ni tamaulipecos o mexicanos, ya que el llevar a los niños a divertirse un día podría significar un consumo superior a los mil pesos tan solo en entradas, estacionamiento del carro o pago del transporte, más una pequeña cena y el uso de dos o tres juegos mecánicos, exacto, ya no alcanzaría ni para la compra de cobijas o las cazuelas.

Con un agregado, el dinero que se gasta en esos centros ni siquiera sirve para reactivar la economía local de tal forma que pudiéramos pensar que se van a recuperar empresas y conservarse los empleos, si, de algo sirve, pero no crea que será la panacea, serán muy contados los beneficiados.

La cartelera de artistas tampoco será de las mejores comparándolas con lo que había tenido ese recinto en los últimos eventos de ese tipo que pudieron celebrarse, tres o cuatro personajes o grupos que llaman la atención y el resto mero relleno.

Hay algo peor, es seguro que habrá aglomeraciones de personas y nunca se sabe si entre ellos habrá infectados de coronavirus que estarán en su mismo puesto de tacos, hotdog, o en el restaurante que elija para convivir con sus hijos y familia, recuerde que hay asintomáticos, también quienes confunden una gripa con el covid y otros que saben perfectamente que tienen el virus y siguen en la calle por irresponsables, porque a ellos no les duele nada y creen que en todos es lo mismo.

Aunque no lo veamos de esa manera la feria también pondrá en riesgo el regreso a clases presenciales, pude provocar un repunte de casos de Covid y todos los que pensamos que ya es hora de llevar los niños a la escuela pudiéramos cambiar de opinión ante una nueva contingencia.

Finalmente, los viejos decían que la feria quiere feria, es decir, hasta ir a jugar a las canicas o carreras de caballitos implican una inversión de más de cien pesos para ganarse un peluchito que nos puede constar menos, así es, ahí todo es caro.

Ahora, si después de eso usted es de los privilegiados de salud y económicamente y quiere ir a la feria pues adelante, solo sea responsable con usted, los suyos y todos los que habremos de quedarnos en casa, cuídese mucho, haga de la feria un espacio de diversión y de mucha alegría, pero con el cubrebocas, el uso de gel y no tocándose la cara, vaya, no la convierta en una feria del terror que pudiera salirnos mucho muy cara no solo a quienes vayan sino a todos…

GRILLA Y MÁS GRILLA… por el lado de Morena lo trascendente fue la convocatoria que se emitió para que se registren cuatro o cinco aspirantes a la gubernatura y ser medidos en encuestas y así determinar quien será su candidato.

Quedó fuera José Ramón Gómez Leal, que era parte de los más fuertes en cuanto a presencia y, por lo que se vio desde la semana pasada, todo hace indicar que se sumará al grupo del Senador Américo Villarreal Anaya quien ya anunció que comenzó trámites para ser tomado en cuenta en la medición, se dice confiado y afirma que sus números le dan la tranquilidad de predecir que puede ser el abanderado, pero además de que se conservará la unidad al interior de su partido.

Maky Ortiz, exalcaldesa de Reynosa, también anunció que se registrará como aspirante a la gubernatura, ya que la convocatoria salió abierta para hombres y mujeres e intentará que ese partido la tome en cuenta.

Del resto de los aspirantes no se tiene información oficial en el sentido de si habrán de registrarse en cuanto a sus intenciones para ser tomados en cuenta en la encuesta o no, aunque esa facultad también la tienen los Consejos estatal y nacional del partido.

AZUL, PINTADO DE AZUL… En el PAN César Verástegui y Jesús Nader, cada uno por su lado, afirmaron que no romperán la unidad del partido, que una vez nombrado un candidato se sumaran para ganar la elección que viene.

Los dichos, sin lugar a dudas, son una declinación tacita del alcalde de Tampico a las aspiraciones del Secretario General de Gobierno, César Verástegui, El Truco, quien cada vez reúne más liderazgos tricolores, perredistas, de grupos empresariales, campesinos, y sobre todo al interior de su partido….

SE CONSOLIDARÁ LA UAT A NIVEL NACIONAL, RECTOR ELECTO… En recorrido por la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), el contador público Guillermo Mendoza Cavazos, Rector Electo para el período 2022-2025, invitó a la comunidad docente y estudiantil a trabajar juntos en la construcción de un nuevo proyecto que consolide la presencia y el crecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En las instalaciones del plantel ubicado en el Centro Universitario de Ciudad Victoria, Guillermo Mendoza compartió su propuesta a directivos, profesores, investigadores, alumnos de licenciatura y posgrado de la FIC, en un espacio de diálogo donde expresó que la UAT cuenta con una plataforma sólida para seguir posicionándose y ser referente a nivel nacional en la investigación, la vinculación y la calidad de su oferta educativa.

Puntualizó que la idea de las visitas a los planteles es conocer el sentir de la comunidad universitaria, platicar y fortalecer estos lazos con alumnos y maestros, para complementar con sus opiniones el plan de desarrollo de su gestión rectoral.

En el inicio del recorrido, el Dr. José Hugo Silva Espinosa, Director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, dio el mensaje de bienvenida en el que nuevamente expresó el respaldo de esta comunidad universitaria al proyecto que encabeza el Rector Electo.

Destacó el directivo, que la FIC cuenta con el apoyo del contador Guillermo Mendoza para seguir fortaleciendo la calidad educativa que se ofrece a través de las carreras de ingeniería en Agronomía, Ciencias Ambientales y Telemática; la especialidad de Telecomunicaciones e Informática; y de la Maestría y el Doctorado en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente.

Más adelante, y con la participación del Decano Dr. Luis Charles Jiménez, se inició el diálogo con el claustro docente en el que se abordaron temas relacionados a la investigación, la vinculación con sectores de la producción, programas de apoyo a la creación y desarrollo de tecnologías e innovaciones.

El contador Guillermo Mendoza se reunió también con estudiantes de licenciatura y posgrado, a quienes subrayó la prioridad de regresar a las clases presenciales en el inicio del próximo ciclo escolar.

Les dio a conocer a los jóvenes que uno de los propósitos de este diálogo es integrar sus propuestas en la implementación de un programa institucional que brinde un regreso seguro a las actividades deportivas, culturales y sociales de todos los universitarios.

Mencionó también que, para responder a las necesidades de los estudiantes, se fomentarán programas orientados a la vinculación empresarial y la educación dual, el reforzamiento a la cooperación académica internacional, además de fomentar acciones basadas en el cumplimiento a los objetivos globales del desarrollo sustentable.

Durante su visita, reconoció el esfuerzo de la FIC a través del Centro Nacional de Tecnología en Agricultura de Precisión (CENITTAP), que da cabida a la práctica y la formación de estudiantes, además de ofrecer servicios y capacitación al sector productivo.

En este contexto, se expusieron temas relacionados con el trabajo que desarrollan los cuerpos académicos y docentes integrados en el Sistema Nacional de Investigadores.

Recorrió la central de laboratorios, que entre otras áreas fomentan el estudio en las áreas de microbiología, ambiental, manejo integrado de plagas, fitopatología, biotecnología, nutrición animal, producción agrícola, entre otras, y culminó su vista a la FIC en el edificio de tecnología, donde constató proyectos en las áreas de inteligencia artificial, electrónica, ingenierías y desarrollo de software.

