Martha Isabel Alvarado



Los ‘candados’ de Morena



.-‘Patea’ PRI reforma eléctrica de AMLO

.-Junio, tras la elección, fecha probable

.-RGV primero que cumple con Registro

.-Maki Ortiz, la ‘recomendada’ de Felipe



En su conferencia mañanera de ayer, a pregunta expresa de la reportera DIANA BENÍTEZ, de “El Financiero”, el presidente LÓPEZ OBRADOR manifestó su confianza de que pasando la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los diputados le pongan mano a su Reforma Eléctrica.



Tal vez no está enterado AMLO, que el PRI, en voz de su dirigente nacional ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito”, ya dijo que sus diputados le entrarán a ese tema hasta junio del año que entra, después de las elecciones para renovar 6 gubernaturas.



El Presidente sabe, y bien que sabe, diría un ex gobernador de Tamaulipas, que en buena medida, la aprobación de su polémica Reforma Eléctrica depende de los votos de los diputados priistas.



Así que, la cosa no está tan fácil.



Por cierto, la misma reportera cuestionó a AMLO sobre el nombramiento de PABLO GÓMEZ como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto a las críticas de que este no reúne el perfil técnico.



-¿Qué responde a estas críticas que se han dado por el nombramiento?, planteó la comunicadora.



A lo que el presidente respondió: “Yo creo que fue una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia y creo que también fue una buena decisión el nombramiento de Pablo Gómez, es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más?”.



No cabe un ápice de duda, de que Pablo Gómez Álvarez llega con todo el aval presidencial, sin importar que, el que debería darle posesión era su superior jerárquico, el Secretario de Hacienda, ROGELIO RAMÍREZ DE LA O., pero el que lo hizo fue el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ. ¿Acaso por la ‘premura’?.



Tienen razón los amados lectores que comentan que, de algún modo, SANTIAGO NIETO repitió la historia del ex vocero de AMLO, CÉSAR YÁÑEZ, su hombre de confianza por largos años, que cayó de la gracia del tabasqueño a raíz de una boda lujosa.



Con un agregado en el caso de Nieto Castillo, el cual tendría que ver con el dueño del periódico “El Universal”, don FRANCISCO EALY ORTIZ, considerado ‘enemigo’ de la “4-T”, que fue uno de los 300 asistentes al enlace, quien fue “la gota que derramó el vaso”.



Si el llamado “Apóstol Santiago” le hubiera pedido a AMLO que ‘palomeara’ su lista de invitados, quizá otro gallo le hubiera cantado.



Más vale que MANUEL BARTLETT no se case, y continúe bajo concubinato con su pareja JULIA ABDALA. No vaya a ser el diablo.



Retomando el tema de los registros de aspirantes a la candidatura de Morena para gobernador de Tamaulipas, el cual está en marcha, habría que anotar que, el primero en cumplir dicho trámite, fue el ex Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, a la 1:27 de la madrugada de este miércoles 10 de noviembre. ¿Apostándole a la sentencia: “Al que madruga, Dios lo ayuda”?.



Algo que intriga a más de uno, tiene que ver con la Base Sexta de la convocatoria, punto 4, el cual demanda de los solicitantes del registro correspondiente:



“Semblanza curricular con fotografía y firmada de manera autógrafa, en la que se destaque la trayectoria profesional, laboral y política, los atributos ético-políticos, la antigüedad en la lucha de las causas sociales y la vida democrática, así como su aportación al proceso de transformación, en el formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones”.



¿Cuál será la respuesta de la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ en ese punto específico?. ¿Acaso pecará de sincera diciendo que parte de su trayectoria política, (Senadora y diputada federal), se los ‘debe’ al ahora gobernador panista, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien la ‘remolcó’ siendo su compañero de fórmula?.



¿Y que al puesto más alto que ha ocupado, de Sub Secretaria de Salud federal, accedió como ‘recomendada’ de sus compadres FELIPE CALDERÓN y MARGARITA ZAVALA?.



Capaz que, con el descaro que suele conducirse, la ex jefa del Ayuntamiento de Reynosa apuntará en el documento, que su ‘aportación’ a la “4-T” es “Makito”, su hijito, al que ella ‘heredó’ la presidencia municipal. Previa ‘compra’ de la candidatura.



Veremos si los requisitos de la convocatoria de Morena se establecieron para cumplirse, o sirven para las típicas “dos cosas”.



CONTRAFUEGO: Disfraces ‘chairos’, como pan caliente.

Hasta la próxima.