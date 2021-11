Martha Isabel Alvarado



La receta de Maki Ortiz



.-El “error” de noviembre, en proceso de Morena

.-Según “JR”, Mario Delgado autorizó su registro

.-¿Dónde está, y qué hace, el delegado del CEN?

.-Reviven en redes los piropos de Maki para CDV



No es por intrigar, pero hay detalles que a querer o no, enturbian el proceso interno de Morena para la selección de su candidato a gobernador de Tamaulipas, y nadie sale a aclararlos.



Tal vez, el más indicado para hacerlo, sería el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, MARIO DELGADO CARRILLO, o en su defecto, el delegado del propio CEN para esta entidad, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, si es que aún funge -¿o finge?- como tal.



Uno de esos detalles, sería el supuesto ‘candado’ publicado en la Base Quinta de la convocatoria, la cual indica, que no podrán registrarse personas con parentesco de consanguinidad en los cuatro primeros grados ni de afinidad en los dos primeros con el titular de la gubernatura saliente.



En apego a dicho ‘candado’, el ex ‘súper delegado’ en Tamaulipas para los programas del Desarrollo, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, estaría impedido para solicitar su registro, dado su parentesco con el actual titular del Poder Ejecutivo del Estado.



Sin embargo, la novedad es que Gómez Leal se registró la noche del pasado jueves, pues según comentó él mismo en un video que subió a redes sociales, en la convocatoria hubo un “error”.



Lo más extraño del caso sería que, si el CEN de Morena reconoce que en la convocatoria hubo un error, tendría que haber emitido un addendum para enmendar formalmente el mismo, o bien un comunicado del CEN, o ya cuando menos una declaración del propio Mario Delgado, para dejar las cosas en claro.



Lo anterior, en beneficio de la imparcialidad y transparencia del proceso interno, y como garantía del famoso “piso parejo” para todos y cada uno de los participantes.



Pero no, todo quedó en una manifestación verbal del propio “JR”, misma que publicó en Facebook, diciendo: “Vengo saliendo de Morena, del Partido en el que un servidor milita, y se me comentó que en la convocatoria para el siguiente proceso a la gubernatura hubo un error y donde un servidor sí podrá participar y donde yo les comento a todos ustedes amigos, que sí voy a participar”.



El delegado Ernesto Palacios no se tomó el tiempo para aclarar públicamente la concerniente a la Base Quinta, y cómo estuvo que se incurrió en el supuesto error. Además de cómo se ‘destrabó’.



Capaz que, si Gómez Leal resulta ser el agraciado con la candidatura, no faltará quien busque impugnarlo, argumentando que fue solo de palabra la ‘luz verde’ que se le dio para registrarse, y que no se cubrió la formalidad. “Papelito habla”, dice una vieja sentencia.



Y en plena euforia por los registros de Morena, no faltó quién publicara en las “benditas redes sociales”, un video en el que la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, habla maravillas del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



“Nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es quien ha demostrado con hechos que unidos somos más fuertes, y esto, amigas y amigos, provoca miedo y desesperación en mis adversarios. Yo quiero decirles que no ha habido un municipio más beneficiado por el gobierno estatal, que Reynosa. Gracias a que tenemos un gobernador que es de Reynosa, pero que aparte es de mi mismo Partido”, manifiesta Maki Ortiz en el video.



Y agrega: “Los reynosenses hemos visto un avance sin precedentes en la historia de Reynosa. A los reynosenses nos conviene esta receta, esta receta de este gobernador con un presidente municipal que ha dado resultados junto con él, y ojalá podamos sumarle Senadores y diputados porque de esa forma iríamos ‘en caballo de hacienda’, tendríamos más presupuesto y podríamos hacer un cambio de tanto rezago, de una manera más rápida, y bien hecha”.



Remata diciendo Maki Ortiz en el video: “Esos que en su desesperación se entretienen en la descalificación, creen que yéndole mal a Reynosa me irá mal a mí, ponen por delante su egoísmo, su hambre de poder, en lugar del bienestar de los reynosenses. Por eso alimentan chismes mal intencionados, y buscan generar la percepción de que el gobierno estatal y municipal estamos distanciados, nada más absurdo, es una total mentira”.



Diría el famoso “Perro” Bermúdez: ¡uff, uff, y recontra uff!.



Bajo ese contexto, no hay que perder de vista el registro, al parecer de última hora, de la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, que se suma al proceso interno de Morena.



Por su parte, el Gobierno de Tamaulipas “echará la casa por la ventana” esta semana, concretamente el miércoles, con la inauguración del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo de Reynosa, conocido como “C-5”, dotado de moderna tecnología, el cual implica una inversión de 5 mil millones de pesos. Según se sabe, presidirá la ceremonia el gobernador CABEZA DE VACA, y estarán como invitados Mandatarios de otros Estados, y algunos personajes del ámbito nacional.



CONTRAFUEGO: ¿Las Bases se las pasan por ‘salve sea la parte’?.

