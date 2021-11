Apoyaré solo con mi voto a quien gane la encuesta de Morena para 2024: AMLO

AGENCIAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que para las elecciones presidenciales de 2024 apoyará solo con su voto a quien gane las encuestas de Morena, sea hombre o mujer.

“Y de una vez lo voy a decir, para no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en estos asuntos. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento (para la Presidencia en 2024), voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar; claro, solo con mi voto porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido”.

“Pero como ciudadano, si me dicen ‘¿a quién va a apoyar de su movimiento?’. Al que gane la encuesta”, declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Cancún, Quintana Roo.

Recordó que en los estatutos de Morena se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen encuestas, pues consideró que “eso es un buen método porque es como una consulta; se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto”.

Cuestionado sobre “guerra sucia” entre los aspirantes de Morena para la gubernatura de Quintana Roo, López Obrador refirió que quien comete esas prácticas “no es gente buena para el servicio público”.

Agregó que ya no es “como antes”, cuando “arriba” se decidía al candidato.

“La gente sabe quién es quién. También por eso no funciona lo de la guerra sucia. Yo les recomendaría a quienes promueven guerras sucias que no lo hagan porque no les rinde. Ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia, no les ayuda, pero lo peor es que los mancha, no se puede aspirara a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral”, dijo.

Refirió que si a él le tocara participar en las elecciones para gobernador de Quintana Roo, diría: “Yo voy a estar con el que gane la encuesta”.