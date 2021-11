Martha Isabel Alvarado



Seguridad, la gran apuesta



.-¿‘Choque’ en puerta en la ‘cancha’ albiazul?

.-‘Batea’ Gil Zuarth, llamado de Marko Cortés

.-Reconoce Federación, avance del Gob Tam

.-Inauguran hoy Complejo de Seguridad, C-5



De veras que la ha de estar pasando mal el dirigente nacional del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA, luego del audio que se filtró a la opinión pública, en el que se le oye decir que de los 6 estados de la República donde habrá elecciones en 2022, su Partido sólo tendría posibilidades de ganar uno: Aguascalientes.



El pasado viernes, Cortés Mendoza nombró como delegado del CEN en Tamaulipas al Senador veracruzano JULEN REMENTERÍA, haciendo pareja con el ex Senador chiapaneco ROBERTO GIL ZUARTH, a quien designó Coordinador Político Territorial.



Lo que seguramente no se esperaba Marko Cortés, es que Gil Zuarth lo ‘bateara’, públicamente, rehusando aceptar la citada encomienda.



“Mi posición personal en este momento está en el ejercicio profesional (de abogado) fuera de la política, el único coordinador territorial político de la campaña de Tamaulipas, es Julen Rementería”, dijo Gil Zuarth en entrevista para el programa “Por la Mañana”, conducido por CIRO GÓMEZ LEYVA, del cual es además colaborador.



A juzgar por lo que refiere el también ex secretario particular de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, ni siquiera se guardaron las formas en la invitación a colaborar que le hizo el presidente del CEN panista, por cuanto manifiesta:



“Estoy sorprendido por este anuncio (de su nombramiento), sobre todo después de lo que conocimos a partir del famoso audio de Aguascalientes, en que la dirigencia hizo ese cruel diagnóstico (de perder en 5 de 6 estados del país)”.



Subrayó Gil Zuarth: “No necesito que la dirigencia me designe para nada, para estar atento a procesos políticos del PAN, pero tampoco se debe usar a las personas para diluir la responsabilidad, después de que esta dirigencia se ha caracterizado por una conducción no muy de consensos, más bien con tentaciones facciosas”.



Reitera Gil Zuarth, que él se enteró del nombramiento que le extendió Marko Cortés, por el boletín que se emitió ese día. ¡Uff!.



Sin duda alguna, Roberto Gil es una pieza importante para el PAN. Bastaría con recordar su contribución al triunfo, en 2016, de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en la elección de gobernador.



¿Acaso se avecina un “choque” entre el CEN del PAN que respaldaría las aspiraciones del alcalde de Tampico, CHUCHO NADER y la estructura local, que aparentemente impulsa el proyecto de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, “El Truco”?.



¿Será por eso que Gil Zuarth mejor se queda ‘arriba de la barda’?.



En notas más amables, anotaremos que hoy se llevará a cabo en Reynosa la inauguración del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, conocido como “C-5”, ubicado en la colonia “Las Cumbres”, evento que preside el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.



En dicho complejo se invirtieron más de 5 mil millones de pesos, algo que refuerza la premisa de que la gran apuesta del actual gobierno de Tamaulipas, ha sido precisamente la Seguridad.



Habría que reconocerle a la gestión del gobernador Cabeza de Vaca que, al tomar las riendas de la entidad, esta se encontraba en la posición número 3 a nivel nacional en cuanto a violencia e inseguridad, sobre todo en las carreteras, y actualmente ocupa el lugar 23 de ese mismo ranking.



Dicho avance de 20 lugares, lo ha reconocido incluso la Federación.



El reporte de incidencia delictiva correspondiente a septiembre de 2021 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal a cargo de ROSA ICELA RODRÍGUEZ, señala que las carreteras de Tamaulipas se hallan entre las más seguras de México, por quinto año consecutivo.



En ese mismo contexto se inscribirían las recientes declaraciones del aún flamante gobernador de Nuevo León, el emecista SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, expresadas en la reciente Reunión Interestatal de Seguridad que compartió con sus homólogos MIGUEL RIQUELME de Coahuila, y FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA de Tamaulipas.



“Nuevo León va a adoptar las buenas prácticas de los vecinos. Hoy Tamaulipas nos mostró la eficiencia de poner lo que ellos llaman estaciones de seguridad cada 50 kilómetros en las carreteras a todos los puentes fronterizos de Tamaulipas, y Nuevo León con mucho gusto va a replicar lo de tener oficinas de Fuerza Civil cada 50 kilómetros de aquí a la frontera”, anunció García Sepúlveda.



Bajo este mismo tenor, mañana jueves arrancan en Reynosa los trabajos del Primer Congreso sobre Seguridad Pública, denominado “SeguriTam”, con el cual se inaugurará formalmente el Centro de Convenciones “Expo Tam”. En cuyo ciclo de conferencias participa el experto en la materia como ALEJANDRO HOPE, así como LUIS APPERTI LLOVET; el Cónsul de México en McAllen, FROYLÁN YESCAS, y el diputado federal GERARDO PEÑA FLORES, entre otros.



CONTRAFUEGO: Como se dice en los toros: ‘Dejan alto el listón’.

Hasta la próxima.