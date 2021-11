Afirma Héctor Garza que va en la encuesta

Redacción InfoNorte

Matamoros.- Héctor Martín Garza González confirmó que su nombre aparecerá en la encuesta que definirá al candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas y ante el entusiasmo de más de mil personas reunidas en un salón en la ciudad de Matamoros que lo ovacionaron aseguró que “es la hora del pueblo de Tamaulipas, la hora del camino del todo nuevo”.

“Vengo a decirles que a la encuesta vamos y vamos a ganar”, expresó el domingo por la tarde, en el último de sus eventos del pasado fin de semana convocado por la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia A.C.

El anuncio de Héctor Garza arrancó aplausos, porras y el grito unánime de los asistentes quienes coreaban “Gobernador, Gobernador”.

“A unos días o a unas semanas de que en Morena se defina el nuevo abanderado les vengo a decir que voy a seguir siendo el amigo de todos los tamaulipecos.

Sí ustedes van a nuestro lado vamos a ganar y desde ahora les digo ya ganamos, porque estar aquí con ustedes es un triunfo”, expresó emocionado.

En un elocuente discurso Garza González pidió a los tamaulipecos caminar juntos para darle luz y esperanza a nuestro estado que vive horas aciagas.

“Desde el norte de Tamaulipas, a la orilla del río Bravo en donde se mecen las olas del mar en la playa, les vengo a decir que en sus manos les dejo este proyecto con rostro y sentido social, dejo la vida o la muerte de la esperanza del pueblo de Tamaulipas, les dejo en sí un proyecto que habrá de venir a darle la luz y la esperanza a Tamaulipas y a Matamoros, les dejo a ustedes mi compromiso, mi vocación, mi pasión y sobre todo mi palabra empeñada”, indicó.

En el evento al que se dieron cita campesinos, profesionistas, obreros y colonos de varios municipios Garza González recordó que en los últimos seis años ha sido el único político que cada fin de semana ha recorrido los 43 municipios del Estado.

En su mensaje recordó que hace seis años llamó a no votar por quienes ahora gobiernan y por quienes han olvidado que el pueblo es el que manda.

“Ya basta de que con amenazas y con presión vengan a buscar el amor y la voluntad que no tienen con el convencimiento, ya basta que un gobernante no entienda y no dimensione que el pueblo es el que manda, y el gobernante debe obedecer al pueblo, yo les vengo a decir, ya basta porque las nuevas horas que ahora marca el reloj de la patria son las horas de la esperanza, las horas de ustedes, las horas de las y los tamaulipecos”.

Y agregó: “Hace 6 años les dije no voten por ellos, porque son lo mismo, son iguales, ahora nos dimos cuenta de que son peores, eso es triste y lamentable, por eso de que se van se van y se van a ir los malos gobernantes de Tamaulipas, se van porque se van…ya basta”, sentenció.