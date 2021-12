Martín Sánchez Treviño

Crece Valderrama en simpatías recula Villarreal Anaya, en Morena

Quizá otras épocas o ciclos de la vida humana y social parecieran de menor para la población, pero los tiempos electorales ocupan los tiempos y los espacios de la convivencia familiares y de grupos, quizá debido a que la política es una actividad congénita al desarrollo de las personas y de los habitantes desde años remotos, peor ello resulta complicado evadir los asuntos relacionados con esa actividad humana.

En ese orden, el Instituto Electoral de Tamaulipas informó que cuatro ciudadanos de Reynosa, Matamoros y Tampico manifestaron ante el Instituto Electoral de Tamaulipas IETAM, su intención de obtener la candidatura independiente para contender por la gubernatura de Tamaulipas, en la elección del 5 de junio del 2022.

La documentación de los aspirantes será revisada y el 1 de enero sabrán su pueden recolectar firmas del 3 por ciento del padrón electoral, para obtener finalmente la candidatura.

Los aspirantes son Fernando Antonio Iglesias Elizondo de la ciudad de Matamoros, Giovanni Francesco Barrios Moreno y Marco Antonio Elejarza Yañez de Reynosa, y Moisés Méndez Aguilar del Puerto de Tampico.

En otro orden, según la empresa encuestadora local, Hora Cero, Encuestas, el Delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama, encabeza las preferencias electorales, entre aspirantes de Morena, seguido del senador Américo Villarreal Anaya, Maky Ortiz Domínguez y la ex diputada Olga Sosa Ruiz.

El sondeo de referencia fue aplicado entres el 23 y el 30 de noviembre y González Valderrama puntea con el 27.2 por ciento y Villarreal Anaya, quien al mes de agosto superaba al Delegado Morenista con 5.7 por ciento. En ese último ejercicio se colocó con 26.4 por ciento de preferencias, por debajo de Valderrama.

En otro reactivo del mismo sondeo donde se incluyeron la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez y la ex diputada federal Olga Sosa Ruiz, el senador Villarreal sumó 20.9 por ciento de preferencias y González Valderrama obtuvo 19.1 por ciento, mientras que la ex edilesa fronteriza obtuvo 16.6 por ciento y la ex legisladora 8.2 por ciento.

De acuerdo con algunos analistas de la política regional tamaulipeca, es significativo que González Valderrama, quien no ha manifestado la intención de contender por la candidatura de Morena a la gubernatura de esta entidad, haya superado al senador Villarreal. Y este a su vez en tres meses – de agosto a noviembre- descendió en las preferencias de la población un 5.7 por ciento.

Asimismo, de acuerdo con esta empresa encuestadora, de sondeos y preferencias González Valderrama se mantiene por encima y con un margen apretado sobre el panista César Verastegui Ostos, aunque la percepción mediática y ciudadana manifiestan una estrecha adhesión hacia “El Truco”, quien tampoco ha manifestado su voluntad de ser candidato de ese partido al gobierno de la entidad.

Y, Arturo Diez Gutiérrez de Movimiento Ciudadano permanece en el “sótano” de las preferencias y simpatías electorales.

Las 2,500 encuestas se aplicaron en las ciudades más relevantes de Tamaulipas como son Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, Valle Hermoso, Mante, Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria.

En otro orden, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, recibió la medalla al mérito Generosidad, Libertad y Probidad, que le otorgó el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la máxima casa de estudios tamaulipeca.