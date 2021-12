Martha Isabel Alvarado



El ‘loco’ Congreso de Tamaulipas



.-Armando Zertuche, ‘no ataja la pelota’

.-La bancada de Morena, en ‘estampida’

.-‘Proyecto’ de Olga Sosa, un mal chiste

.-Incongruencia entre el decir y el hacer



No es por intrigar, pero a leguas se nota que ARMANDO ZERTUCHE ZUANI no tiene en sus manos ‘las riendas’ del Congreso Local, no obstante su condición de presidente de la Junta de Coordinación Política del mismo.



Tampoco ‘las riendas’ de la bancada de Morena.



A punto estuvieron los integrantes de la bancada del PAN, de hacer ‘cera y pabilo’ con el grupo mayoritario morenista que encabeza el propio Zertuche, durante la sesión del pasado martes.



Es decir que, a punto estuvieron los diputados panistas de lograr la aprobación de su Iniciativa relacionada con el re emplacamiento vehicular, aprovechando la coyuntura generada con la inasistencia de cinco integrantes de la bancada de Morena a dicha sesión.



En este caso, los diputados faltistas fueron: el presidente de la Mesa Directiva JESÚS SUÁREZ MATA, así como las diputadas NANCY RUIZ MARTÍNEZ, CONSUELO NAYELI LARA MONROY, LETICIA VARGAS ÁLVAREZ y CASSANDRA DE LOS SANTOS.



Dícese que, en política, siempre hay que cuidar las formas. Pero por lo visto, de eso saben muy poco Zertuche Zuani y su ‘rebaño’, a juzgar por la manera tan abrupta como tuvieron que dar por terminada la sesión, incluso sin esperar que concluyera su intervención en tribuna la diputada Priista ALEJANDRA CÁRDENAS.



Los diputados de Morena se pusieron en modo “estampida”.

Lo que salvó la situación, fue la tarjeta que el jefe del departamento de la Unidad de Servicios Parlamentarios, ARMANDO RICO, le pasó a la diputada que presidió los trabajos de dicha sesión, MAGALY DÉANDAR, a fin de que le diera lectura.



Dicha tarjeta, invocó lo previsto en el artículo 85 de la ley interna del Congreso de Tamaulipas, mismo que establece:



“Si durante el curso de una sesión, alguno de los diputados solicita la rectificación del quórum y se comprueba la falta de éste, el presidente de la mesa directiva, suspenderá la sesión mediante simple declaratoria”.



Cómo estarán de “imberbes” los diputados locales de Morena y su “capitán” Zertuche Zuani, que la diputada panista por Nuevo Laredo, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, que no es ninguna ‘lumbrera’, los pone “a parir chayotes”.



A ver si con esto que le pasó en la sesión del martes, aprende Zertuche la lección y “se pone las pilas”, para que en una próxima ocasión no salga despavorido del recinto legislativo, junto con sus compañeros de bancada. Aparte, para que justifique la dieta.



A duras penas acató a declarar a la prensa el titular de la JUCOPO: “Tuvimos la desfortuna (sic) de la inasistencia de varios compañeros por motivos de salud”.



¿No les parece raro que los cinco integrantes de la bancada de Morena se hayan enfermado al mismo tiempo?. ¿Habrá alguna epidemia en el Congreso Local?.



Ya que hablamos del loco loco Congreso tamaulipeco, de manera extraoficial nos enteramos de que será este viernes cuando se proceda al pago que está pendiente con el destacado pintor y escultor reynosense ARTEMIO GUERRA, ganador de la medalla “Luis García de Arellano”, en su edición 2020.



Si otra cosa no sucede, el Secretario General del Congreso, AUSENCIA CERVANTES GUERRERO, se apersonaría en Reynosa, precisamente para hacer la entrega formal de dicho estímulo económico al artista, mismo que los integrantes de la 64 Legislatura no cubrieron en tiempo y forma. Ojalá.



Por otro lado, cabe la pregunta: ¿Cómo está eso de que la aspirante de Morena a la gubernatura, OLGA SOSA RUÍZ, anda diciendo que de llegar al Poder promovería activamente el Turismo en Tamaulipas, si como diputada federal ella votó por la eliminación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR?.



¿No les parece eso una incongruencia?.



De hecho, resulta muy difícil explicar, cómo es que Sosa Ruiz se declara firme aspirante a la gubernatura, cuando no pudo ganar la presidencia municipal de Tampico en los comicios del pasado 6 de junio, ni con los ‘costales’ de billetes de los hermanos Carmona, aunque ahora diga, que a lo único que le ayudaron sus ‘padrinos’, fue a convencer a JULIÓN ÁLVAREZ de que viniera a cantar a su cierre de campaña. (Ella sabe que sabemos quienes le ‘operaron’ desde un principio).



CONTRAFUEGO: ¿Correr también es defensa?.

Hasta la próxima.