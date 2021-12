“Estoy listo”, afirma José Ramón Gómez Leal

Redacción InfoNorte

El aspirante a la gubernatura por Morena, José Ramón Gómez Leal, afirmó que está listo para acatar la decisión del pueblo, con los resultados que marque la encuesta para definir la candidatura de la alianza Juntos Hacemos Historia.

“Estoy muy contento porque ya estamos dentro de los siete finalistas y vamos avanzando, y avanzando muy bien gracias a todas las personas que me están apoyando”, afirmó.

José Ramón se pronunció a favor de darle altura a la política por lo que, no caerá en provocaciones, pues está claro que en cuanto fue revelado su nombre entre los finalistas revivieron los ataques y difamaciones hacia su persona.

“Ya vienen otra vez los ataques, increíble, cuando ya me daban por una persona que no iba a participar me dejaron de atacar y ahora qué otra vez estoy en esa lista final vienen todos los ataques pero no se preocupen, estoy listo para eso y para muchas cosas más”.

Por su parte, aseguró que siempre va a prevalecer el respeto y el entendimiento del papel que desarrolla cada aspirante.

“A mis compañeros todo el respeto para ellos y para todos los partidos políticos porque muy importante, cómo lo he señalado, darle altura a la política, lamentablemente hay personas que así no lo ven que están muy desesperados y hacen de todo para provocar, eso no va a pasar con nosotros”, expresó Gómez.